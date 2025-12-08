Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

08. decembra 2025

Skialpinistka Jagerčíková získala pre Slovensko tretiu miestenku na ZOH 2026


Jagerčíková so Šiarnikom si zabezpečili miestenky už v sobotu v miešaných tímoch.



Skialpinistka Jagerčíková získala pre Slovensko tretiu miestenku na ZOH 2026

Slovenskí skialpinisti budú mať trojnásobné zastúpenie na štarte zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo. V Bormiu sa môžu predstaviť Marianna Jagerčíková, Jakub Šiarnik a Rebeka Cullyová. Definitívu tomu dalo 4. miesto Marianny Jagerčíkovej v šprinte v pretekoch 1. kola Svetového pohára v americkom stredisku Solitude pri Salt Lake City. Informoval o tom portál olympic.sk.

Jagerčíková so Šiarnikom si zabezpečili miestenky už v sobotu v miešaných tímoch. V nedeľňajšom šprinte potvrdila Jagerčíková príslušnosť ku svetovej špičke a postupom do šesťčlenného finále potvrdila 4. priečku v olympijskom kvalifikačnom rebríčku jednotlivkýň, ktorá znamená účasť na ZOH 2026. Definitívne to krátko pred Vianocami potvrdí Medzinárodná federácia skialpinizmu.

Na olympijskú premiéru do Bormia sa mohlo dostať len 18 mužov a 18 žien. V miešaných tímoch rozdelili pre každé pohlavie po 12 miesteniek, na jednotlivcov ich zostalo len šesť. Prvé dve dostali najlepší dvaja a najlepšie dve na MS 2025, zvyšné štyri prví štyria a prvé štyri v olympijskom kvalifikačnom rebríčku. V ňom pred Jagerčíkovou skončili zástupkyne Španielska, Talianska a Nemecka. Slovensko tak má nárok na dve ženské olympijské miesta. Celkovo sa na ZOH 2026 predstavia v skialpinizme zástupcovia a zástupkyne zo 14 krajín.

„Nemám slov. Marianna je skvelá a mám z toho veľkú radosť,“ uviedla v príbehu na sociálnych sieťach Slovenskej skialpinistickej asociácie Rebeka Cullyová, ktorá vďaka majsterke sveta 2023 zaplní druhé slovenské miesto v súťaži žien. V Solitude prišla Jagerčíková vo finále do cieľa s mankom 22,9 sekundy na víťaznú Francúzku Margot Ravinelovú. Od bronzu ju delilo 9,7 s.

1. kolo SP v skialpinizme v Solitude:

šprint - ženy, finále: 1. Margot Ravinelová (Fr.) 3:14,8 min, 2. Giulia Muradová +13,1 s, 3. Katie Mascheronová (obe Tal.) +13,2, 4. Marianna JAGERČÍKOVÁ (SR) +22,9

Foto: SOŠV/ANDREJ GALICA


