Pondelok 10.11.2025
Meniny má Tibor
10. novembra 2025
F1: Norris vyhral VC Sao Paula a upevnil si vedenie na čele šampionátu
Pódium doplnil Talian Kimi Antonelli na Mercedese s kariérnym maximom a úradujúci majster sveta Max Verstappen.
Zdieľať
Britský pretekár Lando Norris vyhral VC Sao Paula majstrovstiev sveta formuly 1. Jazdec McLarenu tak navýšil svoj náskok na čele šampionátu na tímového kolegu Oscara Piastriho z Austrálie, ktorý skončil piaty a momentálne stráca 19 bodov. Pódium doplnili Talian Kimi Antonelli na Mercedese s kariérnym maximom a úradujúci majster sveta Max Verstappen. Holanďan v službách Red Bullu pritom štartoval z pit lane.
Norris dosiahol jedenásty triumf v kariére a siedmy v tejto sezóne. Dokázal zužitkovať pole position a potvrdil formu z predošlej VC Mexika aj sobotného šprintu. V hre o titul je okrem neho a Piastriho aj Verstappen, definitívne z nej naopak vypadol Brit George Russell, ktorý skončil na Mercedese štvrtý.
Na štarte si postrážil Norris pole position a na čele neprišlo k výraznejším zmenám. Už v prvom kole však spôsobil výjazd safety car Bortoleto, keď nezvládol predbiehací manéver na Strolla v desiatej zákrute, vyšiel na trávu a jeho Sauber skončil v bariére.
Z následného reštartu ťažil štvrtý Piastri na úkor oboch Mercedesov. V prvej zákrute však narazil do Antonelliho, ktorého Mercedes sa roztočil a pripravil Leclerca na Ferrari o ľavé predné koleso. Pre Monačana to znamenalo koniec pretekov.
V 16. kole prišiel verdikt komisárov ohľadom tohto incidentu, a to 10-sekundová penalizácia pre Piastriho. V tom čase sa dostal do bodovanej desiatky z boxov štartujúci Verstappen na úkor prezúvajúcich jazdcov, pričom úradujúci majster už mal za sebou svoj pit stop v dôsledku defektu a mohol pokračovať v stíhacej jazde.
Z vedúcej štvorky zamieril k svojim mechanikom ako prvý Antonelli z tretieho miesta a prezul na stredne tvrdé pneumatiky. Na trať vyšiel za Verstappenom, ktorý po desatinách sťahoval na diaľku Piastriho, konkurenta v boji o titul.
V 30. kole išiel prezuť líder pretekov Norris a vrátil sa tesne za Verstappenom. Pred dvojicou boli Piastri a Russell, ktorí ešte neprezúvali. O kolo neskôr si však Norris vzal poľahky pozíciu späť s otvoreným DRS na cieľovej rovinke. Chvíľu na to prezúval aj Russell, druhý, a zdalo sa že posledný raz išiel k mechanikom aj Verstappen. Prvý menovaný prezul na najmäkšiu zmes, ktorá nefungovala počas mokrého víkendu na Interlagose najlepšie, a tak sa očakávala ešte jedna zastávka.
Piastri zamieril k svojim mechanikom až v 38. kole, dostal mäkké pneumatiky a na trať sa vrátil na ôsmej pozícii. V tom momente mali všetci jazdci na konte minimálne jednu zastávku v boxoch. Verstappen s Piastrim sa v priebehu niekoľkých kôl prebojovali späť do najlepšej päťky a čakalo sa na ďalší vývoj stratégie, pričom vylúčený nebol ani druhý výjazd safety car.
Sériu druhých zastávok v boxoch jazdcov na optimálnej stratégii začal druhý Antonelli, ktorý klesol na priebežné šieste miesto. Svojho tímového kolegu nasledoval aj Russell a zaradil sa zaňho. V tom čase pútal pozornosť aj Bearman - bojoval pre Haas o dobré umiestnenie v najlepšej šestke.
V 50. kole išiel po stredne tvrdé pneumatiky aj líder Norris, ktorý klesol za svojho tímového kolegu. Do vedenia sa tým dostal Verstappen a bolo otázkou, či vydrží zvyšných 20 kôl v tempe postačujúcom na výhru. Poradie sa svojím spôsobom znova vynulovalo v 51. kole zastávkou Piastriho a v boji o pódium bola pätica Verstappen, Norris, Antonelli, Russell a Piastri. V tom čase sa začali oblaky nad brazílskym okruhom trhať, trať schnúť a šanca na prípadnú haváriu a výjazd bezpečnostného vozidla tak začala klesať. Zhruba vtedy sa začal zmenšovať aj Verstappenov náskok a Red Bull ho preventívne povolal do boxov, aby vydržali pneumatiky. Holanďan sa vrátil na štvrtej pozícii s takmer 15-sekundovým mankom na staronového lídra Norrisa.
Mäkké pneumatiky mierne prekvapujúco zafungovali a s prispením problémov tretieho Russella, ktorého trápili brzdy, poskočil Holanďan na pódiovú pozíciu. V posledných kolách pútal pozornosť tesným súbojom s Antonellim. Ten si však zvládol druhú pozíciu postrážiť – jeho pneumatiky boli v lepšom stave napriek skoršej zastávke.
Šieste miesto nakoniec vybojoval spomínaný Bearman a siedme Lawson z tímu Racing Bulls, ktorý strávil na stredne tvrdej sade pneumatík 52 kôl, čo je takmer trištvrte pretekov. Štyri body za ôsmu priečku bral jeho tímový kolega Hadjar, dôležité dva body pre Sauber získal deviaty Hülkenberg a bodovanú desiatku doplnil Gasly na Alpine.
Tagy: Lando Norris
