F1: Norris získal pole position na VC Austrálie pred Piastrim

Britský jazdec Lando Norris z tímu McLaren vyhral kvalifikáciu na Veľkej cene Austrálie, úvodnom podujatí novej sezóny formuly 1. Získal tak pole position pred nedeľňajšími pretekmi v Melbourne, za ním skončil na domácej pôde jeho tímový kolega Oscar Piastri. Z druhého radu odštartujú obhajca titulu Max Verstappen z Red Bullu a George Russell z Mercedesu. Lewis Hamilton vo svojom debute za Ferrari obsadil ôsmu priečku.





"Nebol to zlý štart do sezóny, ďakujem všetkým," povedal po triumfe v kvalifikácii Norris, ktorý bol o 84 tisícin rýchlejší ako jeho tímový kolega. Dosiahol tak desiatu pole position v kariére. "Auto je extrémne rýchle. Ale bola to iba kvalifikácia, počkajme si na zajtra," zdôraznil Brit. Jazdilo sa v horúcom počasí, v nedeľu má byť nižšia teplota a pravdepodobne aj dážď.McLaren odštartuje s dvoma monopostami z prvého radu druhýkrát za sebou, keď sa to tímu podarilo aj na záverečnej VC v roku 2024 v Abú Zabí. Piastri je rodák z Melbourne a doma potvrdil svoje ambície: "Som celkom šťastný. Samozrejme, že je skvelé začať rok v prvom rade na štarte, len o jednu pozíciu nižšie oproti tomu, čo by som si želal. Solídny štart nového ročníka."Verstappen vyhral seriál MS štyrikrát za sebou, v sobotu zaostal za Norrisom o takmer štyri desatiny. Jeho tímový kolega Liam Lawson z Nového Zélandu skončil až osemnásty. Za Verstappenom a Russellom bol piaty Japonec Juki Cunoda na RB pred Alexom Albonom z Williamsu. Potom nasledovali kolegovia z Ferrari - siedmy Charles Leclerc a ôsmy Hamilton.