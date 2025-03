Na halových MS v Číne pätica Slovákov, Ledecká: Dám do toho všetko

Na 20. halové MS v čínskom Nan-ťingu (21. – 23. marca) odletela v sobotu hlavná časť slovenskej výpravy. Tvoria ju Viktória Forsterová (60 m a 60 m prek.), Daniela Ledecká (400 m), Patrik Dömötör (400 m), Matej Baluch (400 m) a trénerka Katarína Adlerová. Vedúcim výpravy je šéftréner Slovenského atletického zväzu Libor Charfreitag, cestuje aj fyzioterapeutka Eva Demešová. Šprintér Ján Volko (60 m) a jeho trénerka Naďa Bendová odletia v utorok 18. marca.

V histórii halových MS pôjde o tretí najväčší počet štartujúcich Slovákov. Viac ich bolo iba v Belehrade 2022 a Glasgowe 2024, avšak len vďaka nominácii štafety mužov na 4 x 400 m, informoval Slovenský atletický zväz. Z pätice slovenských atlétov bude mať premiéru na vrcholnom podujatí pod strechou len Daniela Ledecká. Šprintérskeho rekordéra Jána Volka čaká už piaty štart, tretí raz sa na halové MS dostali Viktória Forsterová a Matej Baluch s Patrikom Dömötörom, obaja však predtým súťažili v štafete 4 x 400 m a teraz pobežia hladkú štvorstovku.

Renkingovo najlepšie je na tom Daniela Ledecká. V kvalifikačnom renkingu jej patrí 11. priečka, sezónne maximum a osobný rekord 52,71 s má z februára v Ostrave. "Dlho som nevedela, či budem môcť štartovať. Keď som sa dozvedela, že áno, mala som veľkú radosť. Bude to moja premiéra na svetovom šampionáte. Trochu ma mrzí, že sa prihlásilo iba dvanásť pretekárok. Posledné preteky v hale som absolvovala pred mesiacom, spokojná budem, keď zabehnem čas okolo svojho osobného rekordu. Do behu dám všetko," povedala pred odletom pretekárka ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica.

Jej klubová kolegyňa Viktoria Forsterová (osobné maximum 8,01 s) pred odchodom do dejiska šampionátu uviedla: "Po nedávnych ME som potrénovala v Dukle. Dúfam, že v Číne sa mi podarí na prekážkach bežať tak, ako by som mala. Cítim v sebe ten pravý adrenalín, ktorý mi doteraz chýbal. S aklimatizáciou by som nemala mať problém, už som si to raz vyskúšala." Optimista je aj jeden z dvojice pretekárov na 400 m Patrik Dömötör zo Slávie STU Bratislava (46,61 s): "Som spokojný s priebehom sezóny, príprava bola vydarená, bez zranení, bez väčších výpadkov. Štart na MS je pre mňa bonus, odmena za celú sezónu. Chcel by som sa prebojovať do semifinále, priblížiť sa k svojmu rekordu, to by bol úspech. Každé zlepšenie môjho maxima je pre mňa motiváciou do ďalšej práce."

Slováci na halových MS v Nan-Ťingu



ženy



60 m (56 miest): Viktória Forsterová 34. v kvalifikačnom renkingu WA (k 12. 3.)

400 m (30): Daniela Ledecká 11. v kvalifikačnom renkingu

60 m prek. (48): Viktória Forsterová 23. v kvalifikačnom renkingu



muži



30 m (56): Ján Volko 41. v kvalifikačnom renkingu

400 m (30): Patrik Dömötör 23. v kvalifikačnom renkingu

400 m (30): Matej Baluch 25. v kvalifikačnom renkingu



Predbežný program na piatok 21. marca:



3.18 SEČ 400 m Ž rozbehy (Ledecká)

4.00 SEČ 60 m 400 m M rozbehy (Baluch, Dömötör)

6.10 SEČ 60 m M rozbehy (Volko)

13.10 SEČ 60 m semifinále (Volko?)

13.33 SEČ 400 m Ž semifinále (Ledecká?)

13.50 SEČ 400 m M semifinále (Baluch?, Dömötör?)

14.20 SEČ 60 m M finále (Volko?)