Streda 4.3.2026
04. marca 2026
F1: Nová sezóna prinesie 11 tímov premiérovo od roku 2016
Pred začiatkom testov sa očakávali problémy s novými hybridnými pohonnými jednotkami (podobne ako v roku 2014), nakoniec však bola spoľahlivosť prekvapivo dobrá.
Zdieľať
S novou sezónou formuly 1 prichádza po štyroch rokoch aj zmena pravidiel. Karty budú teda rozdané nanovo a skutočne odkryté až v sobotnej kvalifikácii na VC Austrálie. Do sezóny vstupuje ako obhajca jazdeckého i konštruktérskeho titulu Brit Lando Norris na McLarene a veľkou novinkou je aj príchod nového tímu v podobe Cadillacu. Medzi jazdcami je tento rok jedinou novou tvárou Brit Arvid Lindblad, ktorý bude pretekať za juniorku Red Bullu, tím Racing Bulls.
Počas predsezónnych testov v Bahrajne sa ako mierny favorit javil Mercedes (George Russell, Kimi Antonelli), no Red Bull (Max Verstappen, Isack Hadjar), Ferrari (Charles Leclerc, Lewis Hamilton) a spomínaný McLaren (Norris, Oscar Piastri) sú blízko. Pred začiatkom testov sa očakávali problémy s novými hybridnými pohonnými jednotkami (podobne ako v roku 2014), nakoniec však bola spoľahlivosť prekvapivo dobrá. Pre jazdcov boli novinkami podraďovanie na prvý prevodový stupeň v pomalých zákrutách, zmenený systém manažovania energie i menšie a užšie monoposty s menším prítlakom. Ešte v januári sa konali súkromné testy na okruhu Catalunya, tie však jazdci prirovnali k „shakedownu“, krátkemu úseku, ktorý popredchádza podujatiam rely. V Bahrajne boli v priebehu februára celkovo dva testy.
Tímy testovali nový postup pri štarte, kde bude po novom potrebná niekoľkosekundová pauza, aby sa motor dostal do správnych otáčok. Tu nastali problémy s turbom, okrem ktorého sa riešil aj spor o kompresnom pomere motorov Mercedes – čím väčší pomer, tým vyššia účinnosť a viac výkonu. Okrem továrenského tímu používajú pohonné jednotky nemeckého motorára aj McLaren, Williams a Alpine. V predošlých rokoch vrátane sezón so zmenami pravidiel sa výsledky testov neukazujú priamo úmerne s výsledkami v sezóne. Z posledných testov sa však dá vyčítať spoľahlivosť a najviac kôl odjazdili McLaren s Williamsom (422), pričom Ferrari zaostalo len o jedno. Až na šiestom mieste so 343 kolami bol Red Bull s novým motorom Ford, ktorý sa do F1 vrátil po 22 rokoch.
S prehľadom najmenej kôl mal Aston Martin, ktorý aj priznal problémy. O stajni sa pritom koncom minulej sezóny hovorilo ako o čiernom koňovi súťaže. Tieto predpoklady boli najmä v dôsledku príchodu dizajnéra Adriana Neweyho, ktorý sa podieľal na troch tituloch Williamsu, dvoch primátoch McLarenu a od roku 2006 a 2024 bol v Red Bulle, kde stál za hegemóniou Sebastiana Vettela (2010-2013) a Verstappena (2021-2024). Na túto sezónu prešiel Aston k pohonným jednotkám Honda, ktoré hnali za titulmi spomínaného Verstappena, no v minulej dekáde bývali na chvoste štartového poľa s McLarenom. Podľa Autosportu sú dôvodom problémov práve veľké zmeny v tíme a nové zariadenia v zázemí vrátane veterného tunela. Podľa jedného z jazdeckej dvojice Lanca Strolla môže byť strata na špičku až cez štyri sekundy. Veľmi trpké je toto dianie pre jeho tímového kolegu, veterána Fernanda Alonsa, ktorý bol v minulej dekáde práve pri nevydarenom partnerstve Hondy a McLarenu. Novinkami z technického hľadiska je až 50-percentný podiel elektriny na výkone, čo je takmer trojnásobné zvýšenie. Zmizol aj systém rekuperácie energie MGU-H, ktorý roztáčal turbo, čoho dôsledkom boli spomínané problémy so štartom. O to väčší podiel má systém MGU-K, ktorý rekuperuje energiu pri brzdení. V neposlednom rade je signifikantný aj príchod stopercentne udržateľného paliva.
Viac ako desať tímov je vo formule 1 premiérovo od roku 2016, keď zanikol Manor. Znamená to zaujímavejšie súboje na chvoste štartového poľa, keďže prize money získava len desať najlepších. Čo boli v ostatných deviatich sezónach všetci. Američania sa snažili dostať druhý tím po Haase do kráľovnej motošportu dlhodobejšie. Najprv to bola rodina Andrettiovcov, ktorá je pojmom v zámorskej Indy Car, nakoniec je to ikonická značka Cadillac. V prvej sezóne je jej cieľom zbieranie skúseností, budovanie infraštruktúry a pracovanie na spoľahlivosti. Do kokpitov angažovala dvoch ostrieľaných jazdcov, ktorí majú za sebou ročnú pauzu – Mexičana Sergia Pereza a Fína Valtteriho Bottasa – v osobe oboch má víťazov veľkých cien. Jej monoposty budú poháňané motormi Ferrari. Novým dodávateľom pohonných jednotiek je okrem Fordu aj Audi, ktoré bude mať vlastný tím, no nedá sa úplne hovoriť o novom účastníkovi. Nemecký motorár odkúpil tím Kick Sauber a ponechal si aj jazdcov Nica Hülkenberga z Nemecka a Brazílčana Gabriela Bortoleta, s ktorými by chcel časom útočiť na pódiové umiestnenia. Motory Audi si odbijú v 77. ročníku formuly 1 svoj debut. Z hľadiska spoľahlivosti si motorár z Horného Bavorska ako nováčik nepočínal zle a skompletizoval piaty najvyšší počet kôl (354).
Medzi pilotmi debutuje 18-ročný Lindblad, pre ktorého je to len štvrtá sezóna v monopostoch. Podobne raketový štart mala v F1 len hŕstka jazdcov, z aktívnych iba Verstappen. Do juniorského programu Red Bullu vstúpil ako 13-ročný v roku 2021, kde si ho vybral samotný Helmut Marko, vtedajší hlavný poradca tímu. V priebehu troch rokov postúpil z formuly 4 do formule 2, kde nazbieral dovedna 13 víťazstiev. Vlani pridal titul v súťaži Formula Regional Oceania a Red Bull získal výnimku na udelenie superlicencie pred dovŕšením 18. narodenín. Od zavedenia tohto pravidla v sezóne 2015 po príchode 17-ročného Verstappena sa ju podarilo získať len Mercedesu pre Antonelliho. „Snažím sa pochopiť balík auta a motor. Je to vzrušujúca nová výzva,“ citoval nováčika Autosport. Tínedžer vstupuje do náročného prostredia rodiny Red Bullu. Juniorka je vrcholom akadémie a celý systém má slúžiť ako liaheň jazdcov pre Red Bull. Popri Verstappenovi sa však v prvom tíme nevie udržať takmer žiadny jazdec. S výnimkou Pereza, ktorý bol v rakúskej stajni štyri roky, boli od odchodu Daniela Ricciarda (2018) po boku Verstappena štyria piloti. Lindblad nahrádza Francúza Isacka Hadjara, ktorý ide do „áčka“ namiesto Japonca Jukiho Cunodu ako tretí jazdec v priebehu roka. Na začiatku minulej sezóny bol v Red Bulle terajší jazdec Racing Bulls, Novozélanďan Liam Lawson.
Celkovo je v tejto sezóne na programe 24 pretekov a 6 šprintov, ako aj v predošlých dvoch sezónach. V dôsledku konfliktov na Blízkom východe sú v ohrození aprílové Veľké ceny Bahrajnu a Saudskej Arábie. Sezóna sa začne v nedeľu 8. marca (5.00 SEČ) VC Austrálie v Melbourne na mestskom okruhu Albert Park.
Jazdecké zloženie tímov v sezóne 2026:
McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri
Mercedes: George Russell, Kimi Antonelli
Red Bull: Max Verstappne, Isack Hadjar
Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton
Williams: Alexander Albon, Carlos Sainz
Racing Bulls: Liam Lawson, Arvid Lindblad
Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll
Haas: Esteban Ocon, Oliver Bearman
Audi: Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto
Alpine: Pierre Gasly, Franco Colapinto
Cadillac: Sergio Perez, Valtteri Bottas
kalendár:
8. marec: Veľká cena Austrálie (Melbourne)
15. marec: VC Číny (Šanghaj) - šprint
29. marec: VC Japonska (Suzuka)
12. apríl: VC Bahrajnu (Sáchir)
19. apríl: VC Saudskej Arábie (Džidda)
3. máj: VC Miami (Miami) - šprint
24. máj: VC Kanady (Montreal) - šprint
7. jún: VC Monaka (Monte Carlo)
14. jún: VC Katalánska (Barcelona)
28. jún: VC Rakúska (Spielberg)
5. júl: VC Veľkej Británie (Silverstone) - šprint
19. júl: VC Belgicka (Spa-Francorchamps)
26. júl: VC Maďarska (Budapešť)
23. august: VC Holandska (Zandvoort) - šprint
6. september: VC Talianska (Monza)
13. september: VC Španielska (Madrid)
26. september: VC Azerbajdžanu (Baku)
11. október: VC Singapuru (Singapur) - šprint
25. október: VC USA (Austin)
1. november: VC Mexika (Mexiko)
8. november: VC Sao Paula (Sao Paulo)
21. november: VC Las Vegas (Las Vegas)
29. november: VC Kataru (Lusail)
6. december: VC Abú Zabí (Abú Zabí)
