|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 4.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kazimír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. marca 2026
MS juniorov a mládeže 2026: Biatlonistka Straková zvíťazila v šprinte a získala druhé zlato
Osemnásťročná slovenská reprezentantka napodobnila svoj úspech z minuloročného Európskeho olympijského festivalu mládeže, kde rovnako ako teraz triumfovala vo vytrvalostných pretekoch aj v šprinte.
Zdieľať
Slovenská biatlonistka Michaela Straková sa stala majsterkou sveta v šprinte kadetiek na 6 km na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi. Na strelnici sa ani raz nepomýlila a získala už svoje druhé zlato na prebiehajúcom podujatí, kde v nedeľu triumfovala vo vytrvalostných pretekoch. Na pódiu ju doplnili Nórka Hanna Voelstadová so stratou 12,3 sekundy a Rakúšanka Selina Gannerová (+18,3 s).
Osemnásťročná slovenská reprezentantka napodobnila svoj úspech z minuloročného Európskeho olympijského festivalu mládeže, kde rovnako ako teraz triumfovala vo vytrvalostných pretekoch aj v šprinte.
Slovenka predviedla pomalšiu, ale o to kvalitnejšiu streľbu. Rovnako ako v nedeľu, ani tentoraz sa nepomýlila a sklopila všetkých desať terčov. K tomu pridala najrýchlejší bežecký čas a v cieli sa zaradila na prvé miesto pred Voelstadovú, ktorá viedla pred streľbou v stoji, no raz na nej zaváhala. Strakovú mohla ohroziť Gannerová, ktorá mala pred druhou položkou rovnaký čas ako Slovenka. Sedemnásťročná Rakúšanka sa však raz pomýlila a stratu už v záverečnom kole nestiahla. V cieli bola na tretej priečke a ešte ju ohrozovala bezchybná Bulharka Raya Adžamová. Tá však bežecky strácala a obsadila 4. miesto.
Druhou najlepšou Slovenkou sa stala Ema Malíková, ktorá atakovala najlepšiu desiatku, ale po chybe v stoji jej v cieli patrila konečná 23. priečka. So štartovým číslom 106 útočila na vysoké umiestnenie Dominika Patrášová, ale minula siedmy terč a obsadila 37. miesto. Štvrtou slovenskou zástupkyňou v šprinte bola Barbora Fedorová, ktorá po bilancii 3+1 skončila 73. s viac než štvorminútovou stratou.
Slovensko získalo na šampionáte už tretie zlato. Okrem dvoch víťazstiev Strakovej triumfoval v utorkovom šprinte kadetov Markus Sklenárik.
MS juniorov a mládeže 2026 - rýchlostné preteky:
kadetky: 1. Michaela STRAKOVÁ (SR) 17:02,5 min. (0), 2. Hanna Voelstadová (Nor.) +12,3 s (1), 3. Selina Gannerová (Rak.) +18,3 (1), ..., 23. Ema MALÍKOVÁ +2:01,4 (1), 37. Dominika PETRÁŠOVÁ +2:36,2 (1), 73. Barbora FEDOROVÁ (všetky SR) +4:03,4 (4)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
F1: Nová sezóna prinesie 11 tímov premiérovo od roku 2016
F1: Nová sezóna prinesie 11 tímov premiérovo od roku 2016
<< predchádzajúci článok
NHL: Nemec sa gólom podieľal na triumfe New Jersey, bodoval aj Slafkovský
NHL: Nemec sa gólom podieľal na triumfe New Jersey, bodoval aj Slafkovský