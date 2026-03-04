Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 4.3.2026
 Meniny má Kazimír
 24hod.sk    Šport

04. marca 2026

MS juniorov a mládeže 2026: Biatlonistka Straková zvíťazila v šprinte a získala druhé zlato



Osemnásťročná slovenská reprezentantka napodobnila svoj úspech z minuloročného Európskeho olympijského festivalu mládeže, kde rovnako ako teraz triumfovala vo vytrvalostných pretekoch aj v šprinte.



Slovenská biatlonistka Michaela Straková

Slovenská biatlonistka Michaela Straková sa stala majsterkou sveta v šprinte kadetiek na 6 km na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi. Na strelnici sa ani raz nepomýlila a získala už svoje druhé zlato na prebiehajúcom podujatí, kde v nedeľu triumfovala vo vytrvalostných pretekoch. Na pódiu ju doplnili Nórka Hanna Voelstadová so stratou 12,3 sekundy a Rakúšanka Selina Gannerová (+18,3 s).


Osemnásťročná slovenská reprezentantka napodobnila svoj úspech z minuloročného Európskeho olympijského festivalu mládeže, kde rovnako ako teraz triumfovala vo vytrvalostných pretekoch aj v šprinte.

Slovenka predviedla pomalšiu, ale o to kvalitnejšiu streľbu. Rovnako ako v nedeľu, ani tentoraz sa nepomýlila a sklopila všetkých desať terčov. K tomu pridala najrýchlejší bežecký čas a v cieli sa zaradila na prvé miesto pred Voelstadovú, ktorá viedla pred streľbou v stoji, no raz na nej zaváhala. Strakovú mohla ohroziť Gannerová, ktorá mala pred druhou položkou rovnaký čas ako Slovenka. Sedemnásťročná Rakúšanka sa však raz pomýlila a stratu už v záverečnom kole nestiahla. V cieli bola na tretej priečke a ešte ju ohrozovala bezchybná Bulharka Raya Adžamová. Tá však bežecky strácala a obsadila 4. miesto.

Druhou najlepšou Slovenkou sa stala Ema Malíková, ktorá atakovala najlepšiu desiatku, ale po chybe v stoji jej v cieli patrila konečná 23. priečka. So štartovým číslom 106 útočila na vysoké umiestnenie Dominika Patrášová, ale minula siedmy terč a obsadila 37. miesto. Štvrtou slovenskou zástupkyňou v šprinte bola Barbora Fedorová, ktorá po bilancii 3+1 skončila 73. s viac než štvorminútovou stratou.

Slovensko získalo na šampionáte už tretie zlato. Okrem dvoch víťazstiev Strakovej triumfoval v utorkovom šprinte kadetov Markus Sklenárik.

MS juniorov a mládeže 2026 - rýchlostné preteky:

kadetky: 1. Michaela STRAKOVÁ (SR) 17:02,5 min. (0), 2. Hanna Voelstadová (Nor.) +12,3 s (1), 3. Selina Gannerová (Rak.) +18,3 (1), ..., 23. Ema MALÍKOVÁ +2:01,4 (1), 37. Dominika PETRÁŠOVÁ +2:36,2 (1), 73. Barbora FEDOROVÁ (všetky SR) +4:03,4 (4)


nasledujúci článok >>
F1: Nová sezóna prinesie 11 tímov premiérovo od roku 2016
<< predchádzajúci článok
NHL: Nemec sa gólom podieľal na triumfe New Jersey, bodoval aj Slafkovský

