F1: Pérez z tímu Red Bull triumfoval na VC Monaka

Mexičan Sergio Pérez z tímu Red Bull triumfoval na Veľkej cene Monaka, siedmych pretekoch seriálu F1. Druhý finišoval Španiel Carlos Sainz z Ferrari, tretí skončil priebežný líder poradia Holanďan Max Verstappen z Red Bullu.





VC Monaka

Preteky významne poznačil dážď, pre ktorý ich štart presunuli o 70 minút a napokon ich ukončili na základe časového limitu. Pre 32-ročného Péreza to bolo prvé víťazstvo v sezóne, tretie v kariére. Na čele priebežného poradia ostal Verstappen, ktorý mierne zvýšil náskok pred Monačanom Charlesom Leclercom. Pilot Ferrari po štarte z pole position obsadil 4. priečku.Komisári viackrát posúvali štart pre meniace sa poveternostné podmienky. Všetky monoposty mali v úvode obuté pneumatiky do hustého dažďa. Pretekári napokon neabsolvovali klasický "tvrdý" štart," ale za safety carom. Latifi aj Stroll absolvovali menšie nárazy do bariér, ale v pretekoch pokračovali. V úvode pretekov sa jazdilo veľmi opatrne, jazdci na popredných priečkach sa nepúšťali do predbiehacích manévrov, keďže na mokrej trati bolo viacero nevyspytateľných úsekov. Aj po 15. kole bolo na úvodných 8 priečkach nezmenené poradie. Pérez prezul skôr než Leclerc, vytvoril si náskok a dostal sa pred oba monoposty Ferrari. Po tom, čo väčšina z pretekárov prezula, sa po 25. kole ustálilo poradie Pérez - Sainz - Verstappen - Leclerc. Krátko na to však Schumacher dostal šmyk, viackrát sa otočil a po náraze do bariéry sa jeho monopost roztrhol na dve časti. Nemecký pretekár vyviazol bez zranenia, komisári však preteky prerušili na približne 20 minút. Pre viaceré posuny sa napokon nešlo plánovaných 77 kôl, keďže preteky sa museli skončiť o 18.00 SELČ. S postupným vysychaním trate pribúdala odvaha pretekárov predbiehať, avšak na úzkej trati mestského okruhu v Monte Carle mali iba minimum priestoru. Z monopostov na popredných priečkach sa však napokon nikto neodhodlal k riskantnému manévru a do cieľa prišli v tesnom závese. Preteky sa napokon skončili po 64. kole.Nasledujúce preteky F1 sú na programe v nedeľu 12. júna od 13.00 SELČ na ďalšom mestskom okruhu v azerbajdžanskom Baku.(zdroj: Sport 2):, víťaz: "Splnil sa mi sen. Po domácich pretekoch v Mexiku je tento triumf najviac sladký. Som zaň veľmi vďačný. Drobili sa mi pneumatiky, ale napokon som to zvládol.", 2. miesto: "Po zastávke v boxoch som mal pred sebou o kolo pomalší monopost, za ktorým som išiel asi 12 zákrut, čím som zrejme prišiel o víťazstvo.", 3. miesto: "Mali sme dobrú stratégiu. Naša nedeľa bola oveľa lepšia než deň predtým. Zvýšil som náskok v celkovom poradí, s čím som ani nepočítal. Nevedeli sme, čo nás čaká na mokrej trati a ľahko sa mohla stať chyba. Bol to pre náš tím celkom vydarený deň. Som šťastný aj za víťazstvo "Checa" Péreza."

(64 kôl (zo 77), 1 kolo: 3,337 km):



1. Sergio Pérez (Mex./Red Bull),

2. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +1,154 sek,

3. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +1,491,

4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +2,922, 5. George Russell (V. Brit./Mercedes) +11,968, 6. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +12,231, 7. Fernando Alonso (Šp./Alpine) +46,358, 8. Lewis Hamilton (V. Brit./McLaren) +50,388, 9. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +52,525, 10. Sebastian Vettel (Nem./Aston Martin) +53,536, 11. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri) +54,289, 12. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +55,644, 13. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren) +57,635, 14. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:00,802 min., 15. Júki Cunoda (Jap./AlphaTauri), 16. Nicolas Latifi (Kan./Williams), 17. Čou Kuan-jüm (Čína/Alfa Romeo).



nedokončili: Alex Albon (V. Brit./Thaj./Williams), Mick Schumacher (Nem./Haas), Kevin Magnussen (Dán./Haas)





Priebežné poradie (po 7 z 22 pretekov):



1. Max Verstappen 125 bodov,

2. Charles Leclerc 116,

3. Sergio Pérez 110,

4. George Russell 84,

5. Carlos Sainz 83,

6. Lewis Hamilton 50,

7. Lando Norris 48,

8. Valtteri Bottas 40,

9. Esteban Ocon 30,

10. Kevin Magnussen 15,

11. Daniel Ricciardo 11,

11. Júki Cunoda 11,

13. Fernando Alonso 10,

14. Pierre Gasly 6,

15. Sebastian Vettel 5,

16. Alexander Albon 3,

17. Lance Stroll 2,

18. Čou Kuan-jüm 1



Pohár konštruktérov:



1. Red Bull 195 bodov,

2. Ferrari 169,

3. Mercedes 120,

4. McLaren 50,

5. Alfa Romeo 39,

6. Alpine 34,

7. AlphaTauri 17,

8. Haas 15,

9. Aston Martin 6,

10. Williams 3