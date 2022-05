Nadal po päťsetovom boji smeruje do štvrťfinále proti Djokovičovi

Španielsky tenista Rafael Nadal bude súperom Srba Novaka Djokoviča vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom Roland Garros. Trinásťnásobný parížsky šampión vyradil v osemfinále v pozícii turnajovej päťky deviateho nasadeného Kanaďana Felixa-Augera Aliassimea po päťsetovom boji 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Vo vzájomnej bilancii vedie Djokovič 30:28, vlani zdolal Nadala v semifinále.



Duel medzi Nadalom a Augerom Aliassimeom mal špecifický náboj pre Španielovho strýka. Toni Nadal v minulosti priviedol svojho synovca k 16. grandslamovým titulom. Od roku 2021 je však členom Kanaďanovho trénerského tímu. Auger-Aliassime začal výborne, po dvoch brejkoch si vybudoval náskok 5:1 a zobral Nadalovi prvý set na tohtoročnom turnaji.



Od polovice druhého dejstva však prevzal opraty zápasu do rúk 21-násobný grandslamový víťaz. Nadal začal mať navrch v dlhých výmenách od základnej čiary, kvalitne returnoval a dokázal vnútiť Kanaďanovi svoj štýl hry. Vo štvrtom sete sa Auger-Aliassime zmobilizoval, vychádzalo mu podanie von z dvorca i prechod na sieť. Vďaka rýchlemu brejku odskočil Nadalovi na 4:1 a vynútil si rozhodujúci set. V ňom však slávil úspech Španiel, ktorý za stavu 4:2 prelomil Kanaďanovo podanie.



"Dvorec Philippa Chatriera je jedným z mojich najobľúbenejších. Atmosféra v hľadisku bola elektrizujúca. Felix je úžasný tenista, je veľmi mladý, používa pri úderoch veľkú silu. Bol to pre mňa veľmi ťažký súper. Zlepšuje sa každý rok, je to vidno aj na rebríčku. Želám mu len to najlepšie. V závere som sa snažil ho niečím prekvapiť, začal som častejšie chodiť na sieť. S Novakom sa poznáme veľmi dobre. Roland Garros je môj najobľúbenejší turnaj a budem sa snažiť ho zdolať," povedal Nadal v prvom rozhovore s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom.



Djokovič ako najvyššie nasadený obhajca titulu zvíťazil v osemfinále nad pätnástkou "pavúka" Argentínčanom Diegom Sebastianom Schwartzmanom 6:1, 6:3, 6:3. V druhom sete otočil Djokovič z 0:3. Djokovič postúpil medzi elitnú osmičku na Roland Garros trinástykrát za sebou. Nedeľňajší duel bol jeho jubilejný 100. na parížskej antuke, bilanciu má 85:15. "Očakával som náročný zápas. Diego je antukový špecialista. Veľmi si ho vážim, aj mimo kurtu je to dobrý človek. Vyšiel mi začiatok zápasu, v dôležitých momentoch ma podržal servis," uviedol Srb v pozápasovom rozhovore.



Ďalej ide aj tretí nasadený Nemec Alexander Zverev. Vlaňajší semifinalista si poradil so španielskym kvalifikantom Bernabem Zapatom Mirallesomn 7:6 (11), 7:5, 6:3. Jeho štvrťfinálovým súperom bude lepší zo zápasu medzi Španielom Carlosom Alcarazom a Rusom Karenom Chačanovom.

Muži - dvojhra - osemfinále:



Rafael Nadal (Šp.-5) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-9) 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3,

Alexander Zverev (Nem.-3) - Bernabe Zapata Miralles (Šp.) 7:6 (11), 7:5, 6:3,

Novak Djokovič (Srb.-1) - Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-15) 6:1, 6:3, 6:3