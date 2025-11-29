|
F1: Piastri suverénne ovládol šprint na VC Kataru
Austrálčan začal na okruhu v Lusaile z prvého miesta, ktoré si vybojoval v piatkovej kvalifikácii.
Zdieľať
Austrálsky jazdec Oscar Piastri na McLarene ovládol záverečný šprint tohto roka v rámci seriálu majstrovstiev sveta F1. V Katare, kde je na programe predposledné podujatie sezóny, prišiel v sobotu do cieľa pred Britom Georgeom Russellom (Mercedes). Tretie miesto obsadil Piastriho tímový kolega Lando Norris.
Austrálčan začal na okruhu v Lusaile z prvého miesta, ktoré si vybojoval v piatkovej kvalifikácii. Jazdec McLarenu ukážkovo zvládol dôležitý štart pretekov a súperom nedovolil priblížiť sa. Piastri sa však plne sústredí na nedeľu. „Na tejto trati sa mi dobre jazdilo už aj v minulosti a dnes išlo všetko podľa plánu. Tento víkend sa mi zatiaľ darí, no dôležité je v tom pokračovať,“ vyjadril sa Austrálčan podľa oficiálneho webu F1. Tretí Norris si víťazstvom v nedeľných pretekoch môže predčasne zabezpečiť svoj prvý majstrovský titul. Štvornásobný víťaz šampionátu Max Verstappen na Red Bulle štartoval zo 6. priečky, napokon prišiel do cieľa štvrtý.
Pred nedeľnými pretekmi má Norris v celkovom poradí náskok 22 bodov na Piastriho, tretí Verstappen stráca 25 b. Ak chce Holanďan budúci týždeň v Abú Zabí pomýšľať na titul, musí byť v nedeľu rýchlejší ako Norris. Na trati, kde sa len veľmi ťažko predbieha, môže do boja o titul výrazne prehovoriť kvalifikácia na hlavné preteky. Tá bola na programe v sobotu o 19.00 SEČ.
Veľká cena Kataru - šprint:
1. Oscar Piastri (Austr./McLaren) 26:51,033 min., 2. George Russell (V.Brit./Mercedes) +4,951 s, 3. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +6,279, 4. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +9,054, 5. Júki Cunoda (Jap./Red Bull) +19,327, 6. Kimi Antonelli (Fín./Mercedes) +21,391, 7. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +24,556, 8. Carlos Sainz (Šp./Williams) +27,333
celkové poradie MS: 1. Norris 396 b., 2. Piastri 374, 3. Verstappen 371, 4. Russell 301, 5. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) 226, 6. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) 152, 7. Antonelli 140, 8. Alex Albon (Thaj./V.Brit./Williams) 73, 9. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) 51, 10. Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber) 49
