Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 30.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ondrej, Andrej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport    F1

29. novembra 2025

F1: Piastri suverénne ovládol šprint na VC Kataru


Tagy: Oscar Piastri

Austrálčan začal na okruhu v Lusaile z prvého miesta, ktoré si vybojoval v piatkovej kvalifikácii.



Zdieľať
F1: Piastri suverénne ovládol šprint na VC Kataru

Austrálsky jazdec Oscar Piastri na McLarene ovládol záverečný šprint tohto roka v rámci seriálu majstrovstiev sveta F1. V Katare, kde je na programe predposledné podujatie sezóny, prišiel v sobotu do cieľa pred Britom Georgeom Russellom (Mercedes). Tretie miesto obsadil Piastriho tímový kolega Lando Norris.


Austrálčan začal na okruhu v Lusaile z prvého miesta, ktoré si vybojoval v piatkovej kvalifikácii. Jazdec McLarenu ukážkovo zvládol dôležitý štart pretekov a súperom nedovolil priblížiť sa. Piastri sa však plne sústredí na nedeľu. „Na tejto trati sa mi dobre jazdilo už aj v minulosti a dnes išlo všetko podľa plánu. Tento víkend sa mi zatiaľ darí, no dôležité je v tom pokračovať,“ vyjadril sa Austrálčan podľa oficiálneho webu F1. Tretí Norris si víťazstvom v nedeľných pretekoch môže predčasne zabezpečiť svoj prvý majstrovský titul. Štvornásobný víťaz šampionátu Max Verstappen na Red Bulle štartoval zo 6. priečky, napokon prišiel do cieľa štvrtý.

Pred nedeľnými pretekmi má Norris v celkovom poradí náskok 22 bodov na Piastriho, tretí Verstappen stráca 25 b. Ak chce Holanďan budúci týždeň v Abú Zabí pomýšľať na titul, musí byť v nedeľu rýchlejší ako Norris. Na trati, kde sa len veľmi ťažko predbieha, môže do boja o titul výrazne prehovoriť kvalifikácia na hlavné preteky. Tá bola na programe v sobotu o 19.00 SEČ.

Veľká cena Kataru - šprint:

1. Oscar Piastri (Austr./McLaren) 26:51,033 min., 2. George Russell (V.Brit./Mercedes) +4,951 s, 3. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +6,279, 4. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +9,054, 5. Júki Cunoda (Jap./Red Bull) +19,327, 6. Kimi Antonelli (Fín./Mercedes) +21,391, 7. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +24,556, 8. Carlos Sainz (Šp./Williams) +27,333

celkové poradie MS: 1. Norris 396 b., 2. Piastri 374, 3. Verstappen 371, 4. Russell 301, 5. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) 226, 6. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) 152, 7. Antonelli 140, 8. Alex Albon (Thaj./V.Brit./Williams) 73, 9. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) 51, 10. Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber) 49


Tagy: Oscar Piastri
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
NHL: Montreal zvíťazil vo Vegas, Slafkovský pomohol gólom

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 