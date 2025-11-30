|
Nedeľa 30.11.2025
Meniny má Ondrej, Andrej
Denník - Správy
30. novembra 2025
NHL: Nemec skóroval, Slafkovský asistoval, no z víťazstva sa netešili
Nemec zaznamenal šiesty gól v sezóne, keď v 13. minúte vyrovnal na 1:1.
Slovenský obranca Šimon Nemec skóroval, no hokejisti New Jersey podľahli v NHL doma Philadelphii 3:5. Do kanadského bodovania sa zo Slovákov v noci na nedeľu zapísal ešte útočník Juraj Slafkovský, ktorý asistoval pri prehre Montrealu na ľade Colorada 2:7. Z víťazstva sa z tria Slovákov v akcii tešil len útočník St. Louis Dalibor Dvorský.
Nemec zaznamenal šiesty gól v sezóne, keď v 13. minúte vyrovnal na 1:1. Slovenský obranca sa zapojil do kontry Devils a po prihrávke Jespera Bratta strelou bez prípravy spomedzi kruhov prekonal Dana Vladařa. V úvode druhej tretiny sa však dvakrát presadil Matvej Mičkov a Philadelphia už vedenie nepustila. K víťazstvu „letcov" prispel dvoma gólmi a asistenciou Owen Tippett, ktorý strelil 100. gól a zaznamenal 200. bod v kariére. Devils ukončili sériu troch víťazstiev, vo Východnej konferencii majú druhú najlepšiu bilanciu a sú o bod za Tampou Bay. Po defenzívnej stránke Nemcovi zápas nevyšiel, bol pri všetkých góloch Flyers a zaznamenal štyri mínusky. Nemec sa stal piatym obrancom v klubovej histórii Devils/Colorado Rockies/Kansas City Scouts, ktorý strelil šesť gólov v jednom kalendárnom mesiaci. Pred ním to dokázali Dave Pichette (10 v decembri 1984), Barry Beck (10 v decembri 1977), Tom Kurvers (8 v decembri 1988) a Mike McEwen (6 v decembri 1979).
Slafkovský asistoval pri góle Ivana Demidova, po ktorom Montreal znížil v 29. minúte na 1:4. Slovenský útočník sa efektnou otočkou v útočnom pásme zbavil Brocka Nelsona a presnou krížnou prihrávkou pripravil Demidovovi šiesty gól v sezóne. Slafkovský zaznamenal šiestu asistenciu v sezóne, bodoval v druhom zápase za sebou a v treťom z posledných štyroch. Canadiens na ľade lídra ligy nenadviazali na tri predchádzajúce víťazstvá a na východe sú na 7. priečke. Hviezdou duelu bol útočník Nelson, ktorý strelil dva góly a pridal dve asistencie. Tri body nazbieral za gól a dve asistencie najproduktívnejší hráč NHL Nathan MacKinnon (20+24). V deviatej sezóne za sebou tak strelil minimálne 20 gólov, čím v klubových rekordoch prekonal zápis Antona Šťastného a dostal sa na piate miesto. Viac dvadsaťgólových ročníkov za sebou zaznamenal len Milan Hejduk (11), Joe Sakic (11), Michel Goulet (10) a Peter Šťastný (10). Avalanche natiahli bodovú sériu na 16 zápasov, v riadnom čase prehrali od začiatku sezóny len raz. „Chlapci tvrdo pracujú, hráme naozaj veľmi dobre. V každom zápase sme pripravení ísť do boja hneď od úvodného buly. Získavať víťazstvá v tejto lige nie je jednoduché, o to viac si to vážim," povedal pre nhl.com tréner Colorada Jared Bednar.
Z triumfu sa zo Slovákov tešil iba Dvorský, keď hráči St. Louis zdolali doma Utah 1:0. Druhý shutout za sebou zaznamenal Joel Hofer, ktorý zlikvidoval 18 striel, jediný gól duelu strelil Dylan Holloway. Blues sú po druhej výhre za sebou na 13. mieste Západnej konferencie. „Veľké víťazstvo. Hrali sme vo veľkom tempe, ktoré si udržali v oboch zápasoch. Je ťažké hrať dva dni za sebou, ale zvládli sme to a som hrdý na náš tím," povedal Holloway. Blues pred zápasom ocenili obrancu Justina Faulka za 1000. zápas a minútou ticha si uctili aj pamiatku Bryana Kellera, otca útočníka Utahu Claytona Kellera, ktorý vo štvrtok nečakane zomrel v spánku. „V menej celej rodiny ďakujem Blues za všetko čo pre nás spravili. Vôbec to nemuseli robiť, ale bolo to od nich veľmi pekné. Prechádzame si ťažkým obdobím, ale všetci naokolo nám chcú pomôcť, čo si veľmi vážim," povedal Keller, ktorý sa narodil a vyrastal ako fanúšik Blues neďaleko St. Louis. Keller hral aj v piatok v Dallase, kde ho symbolicky napriek prehre Utahu vyhlásili za prvú hviezdu zápasu.
Hokejisti Tampy Bay Lightning zvíťazili na ľade New Yorku Rangers 4:1 a pripísali si už siedmy triumf v sérii. Dvoma gólmi sa na výhre podieľal Brandon Hagel, pri troch zásahoch hostí asistoval Nikita Kučerov. „Blesky“ si upevnili vedúce postavenie v Atlantickej divízii a potvrdili, že sú schopní víťaziť aj bez viacerých opôr, v ich zostave opäť chýbali obrancovia Erik Černák, Victor Hedman, Ryan McDonagh a aj útočník Brayden Point. „Jazdci“ vyšli po troch výhrach tento raz bodovo naprázdno. Hagel strelil osem gólov v posledných piatich zápasoch a 12 v novembri, čo je najviac v kalendárnom mesiaci spoločne s Jasonom Robertsonom z Dallasu. Hagel neskóroval v prvých ôsmich zápasoch sezóny, ale od 26. októbra dal 15 gólov v 16 zápasoch.
Stuart Skinner zaznamenal 26 úspešných zákrokov a pomohol Edmontonu k víťazstvu 4:0 na ľade Seattlu. Bolo to jeho deviate čisté konto v drese Oilers, na štvrtom mieste v klubovej histórii vyrovnal zápis Granta Fuhra. Skinner tak dobre zareagoval na utorňajší zápas, keď dostal štyri góly z ôsmich striel pri prehre Edmontonu s Dallasom 3:8. Connor McDavid, Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins a Zach Hyman mali zhodne bilanciu 1+1. Pre Hymana, ktorý po zranení naskočil do sezóny neskôr, to bol prvý gól v sezóne.
Boston zdolal Detroit 3:2 po nájazdoch, keď oba góly Bruins v riadnom čase strelil Morgan Geekie a s 20 presnými zásahmi sa delí o prvé miesto medzi strelcami celej ligy s MacKinnonom. „Je to úžasné, som za neho veľmi šťastný. Neprekvapuje ma to, pretože v lete na sebe tvrdo pracuje a dokáže to potom zúročiť. Mám najlepšie miesto v budove, odkiaľ vidím jeho góly," povedal brankár Bruins Jeremy Swayman. Geekie strelil osem gólov v posledných šiestich zápasoch. V nájazdoch rozhodol Casey Mittelstadt, Red Wings prehrali štvrtýkrát za sebou.
Auston Matthews skóroval prvýkrát po návrate zo zranenia a pomohol Torontu k víťazstvu 7:2 na ľade Pittsburghu. Okrem toho zaznamenal aj asistenciu. Rovnakú bilanciu mali Oliver Ekman-Larsson, Bobby McMann a Nicolas Roy. Ekman-Larsson bodoval v deviatom zápase za sebou, ale zápas pre zranenie hornej časti tela nedohral. „Verím, že budeme v poriadku, uvidíme po vyšetreniach. 'O' je veľmi odolný," povedal tréner Maple Leafs Craig Berube. Druhý gól Penguins strelil Sidney Crosby, ktorý znížil na 2:5. Bol to jeho 16. gól v sezóne a 641. v kariére, čím prekonal zápis Davea Andreychuka a dostal sa na 15. miesto historických tabuliek.
Buffalo zdolalo Minnesotu 3:2 po nájazdoch a ukončilo Wild sedemzápasovú víťaznú sériu. V riadnom hracom čase skórovali Beck Malenstyn a Josh Doan, víťazný zásah v nájazdoch zaznamenal Noah Östlund. V drese Minnesoty raz asistoval Mats Zuccarello a ako prvý nórsky hokejista sa dostal na métu 700 bodov. Za posledných 30 rokov sa medzi nedraftovanými hráčmi dostali na túto hranicu Martin St. Louis (1033) a Artemij Panarin (896). Sériu štyroch prehier prerušili hráč Winnipegu, keď vyhrali v Nashville 5:2. Dva góly strelil Nino Niederreiter.
Z prvého víťazstva v NHL sa tešil brankár Carl Lindbom, ktorý chytil 18 striel a jeho Vegas zdolal San Jose 4:3. Golnde Knights ukončili sériu štyroch prehier, dva góly strelil Tomáš Hertl, gól a asistenciu zaznamenal Micth Marner. Pri jednom z dvoch gólov Willa Smitha asistoval Macklin Celebrini a vo svojom 96. zápase v NHL zaznamenal 100. bod. O víťazsve Los Angeles nad Vancouverom 2:1 rozhodol v predĺžení Adrian Kempe. Bol to jeho desiaty gól v extračase, čím sa v klubovej histórii dostal na druhé miesto pred Dustina Browna a Anžeho Kopitara. Klubový rekord Kings drží Jeff Carter (11).
NHL - sumáre:
New York Rangers - Tampa Bay Lightning 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Góly: 38. Miller (Fox, Zibanejad) - 11. Hagel (Raddysh, Kučerov), 29. Hagel (Kučerov, Raddysh), 43. Paul (Kučerov, D'Astous), 60. Guentzel (Gourde, Raddysh). Brankári: Šesťorkin - Johansson, strely na bránku: 12:35.
Colorado Avalanche - Montreal Canadiens 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Góly: 8. Nelson (Lehkonen, Kiviranta), 14. Landeskog (Nelson, Colton), 21. Burns (Nelson), 24. Nelson (Nečas, Lehkonen), 40. MacKinnon (Landeskog, Makar), 43. Toews (Nečas, MacKinnon), 47. Landeskog (MacKinnon, Nečas) - 29. Demidov (SLAFKOVSKÝ, Kapanen), 46. Hutson (Caufield, Suzuki). Brankári: Blackwood - Dobeš, strely na bránku: 36:23.
Seattle Kraken - Edmonton Oilers 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly: 12. Nugent-Hopkins (Bouchard, McDavid), 33. Draisaitl (Mangiapane, Emberson), 39. Hyman (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 47. McDavid (Hyman, Ekholm). Brankári: Daccord - Skinner, strely na bránku: 26:25.
Boston Bruins - Detroit Red Wings 3:2 pp a sn (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 25. Geekie (Lindholm), 54. Geekie (Mittelstadt, Lindholm), rozh. náj. Mittelstadt - 46. Raymond (Larkin, Finnie), 59. Rasmussen (Larkin, Kane). Brankári: Swaynan - Talbot, strely na bránku: 19:26.
Nashville Predators - Winnipeg Jets 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Góly: 38. Blankenburg (Evangelista, Haula), 43. Evangelista (Haula, Josi) - 1. Vilardi (Scheifele, Samberg), 20. Niederreiter (Schenn, Samberg), 33. Perfetti (Namestnikov, Toews), 50. Connor (Schenn, Vilardi), 60. Niederreiter (Iafallo, Samberg). Brankári: Annunen - Comrie, strely na bránku: 22:25.
New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Góly: 13. NEMEC (Bratt, Hischier), 40. Meier (Bratt, Mercer), 47. Mercer - 6. Tippett (Dvorak, Zegras), 21. Mičkov (Konecny, Sanheim), 24. Mičkov (Konecny, York), 34. Zegras (Tippett), 60. Tippett. Brankári: Markström - Vladař, strely na bránku: 31:32.
Pittsburgh Penguins - Toronto Maple Leafs 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)
Góly: 9. Kindel (Crosby, Rust), 45. Crosby (Hayes) - 7. Ekman-Larsson (Knies, Matthews), 12. Cowan (Nylander, Rielly), 23. McMann (Rielly, Ekman-Larsson), 25. Joshua (Roy, Stecher), 34. Roy (Domi, McMann), 48. Matthews (Domi, Knies), 54. Robertson. Brankári: Šilovs (25. Jarry) - Hildeby, strely na bránku: 35:23.
Minnesota Wild - Buffalo Sabres 2:3 pp a sn (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 10. Kaprizov (Zuccarello, Jurov), 15. Boldy - 13. Malenstyn (Krebs, Dunne), 47. Doan (Tuch, Östlund), rozh. náj. Östlund. Brankári: Gustavsson - Ellis, strely na bránku: 24:32.
St. Louis Blues - Utah Mammoth 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Gól: 39. Holloway (Broberg, Thomas). Brankári: Hofer - Vejmelka, strely na bránku: 19:18.
Los Angeles Kings - Vancouver Canucks 2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 18. Kopitar (Kempe, Dumoulin), 64. Kempe (Byfield, Fiala) - 23. Kane (O'Connor, Myers). Brankári: Forsberg - Lankinen, strely na bránku: 23:20.
Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 4:3 (1:1, 3:2, 0:0)
Góly: 17. Hertl (Dorofejev, Hutton), 26. Sissons (Kolesar, Reinhardt), 28. Marner (Howden, Stone), 33. Hertl (Marner, Eichel) - 8. Smith (Toffoli, Orlov), 35. Smith (Celebrini), 40. Eklund (Gaudette, Ferraro). Brankári: Lindbom - Nedeljkovic, strely na bránku: 24:21.
Slováci v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 15:47 0 1 1 -1 1 0
Šimon Nemec (New Jersey) 20:16 1 0 1 -4 3 2
Dalibor Dvorský (St. Louis) 12:47 0 0 0 0 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
