F1: Piastri zvíťazil na VC Číny spôsobom štart - cieľ, double McLarenu. Hamiltona aj Leclerca dodatočne diskvalifikovali.

Austrálčan Oscar Piastri z tímu McLaren zvíťazil na Veľkej cene Číny, druhých pretekoch seriálu F1 v sezóne 2025. Víťaz kvalifikácie predviedol preteky v štýle štart-cieľ a úspech McLarenu zvýraznil druhým miestom Brit Lando Norris. Na treťom mieste prišiel do cieľa Brit George Russell z Mercedesu, ktorý si zopakoval umiestnenie z úvodných pretekov sezóny.Pre víťaza kvalifikácie Piastriho to bol prvý triumf v sezóne a tretí v kariére. Dosiahol svoje 11. pódium a nadviazal na triumf tímového kolegu Norrisa, ktorí zvíťazil na prvej VC sezóny 2025 v Austrálii. Na čele priebežného poradia ostal práve Norris. Pre McLaren to bolo jubilejné 50. double v histórii.Na štartovom rošte chýbal Liam Lawson z Red Bullu, ktorý odštartoval z boxov. Russell sa z druhého miesta okamžite pokúsil zaútočiť na Piastriho, ale ten si postrážil prvé miesto. Pred Russella sa následne dostal Piastriho tímový kolega Norris. Bortoleto zamieril už po prvom kole do boxov po tom, čo sa ocitol v štrku. Leclerc si poškodil predné krídlo o monopost kolegu Hamiltona. V 5. kole sa preteky skončili pre Alonsa, ktorému nefungovali brzdy, no zaobišlo sa to bez kolízie a monopost odstavil v boxoch. Na čele sa držala trojica Piastri, Norris, Russell. Tá sa vrátila na svoje pozície aj po prvých boxoch, pričom medzitým sa na prvej pozícii ocitol aj Albon. Ten napokon zašiel do boxov, no stratégie s menším počtom boxov sa držal Stroll, ktorý figuroval po 30. kole na 7. mieste. Kanaďan prezul až v 37. kole a úspešnú stratégiu zvýraznil, keď bol po návrate na trať pred oboma jazdcami Racing Bulls. Trojica na čele si držala bezpečné odstupy od súperov, na štvrtom mieste jazdil Leclerc, za ktorým boli Verstappen a Hamilton.K zmenám pozícií dochádzalo najmä okolo poslednej bodovanej priečky a v druhej polovici poradia. V 46. kole zaujal Hadjar, ktorý si v snahe zaútočiť na Doohana poškodil polovicu predného krídla. Rovnakú časť monopostu si musel vymeniť aj Cunoda, ktorý sa preto výrazne zdržal v boxoch. Norris hlásil problémy s brzdovým pedálom, no stalo sa tak až v 50. kole a o druhú priečku už neprišiel. Verstappen sa nielenže držal na piatom mieste s výrazným odstupom pred Hamiltonom, ale stiahol manko na štvrtého Leclerca. V 53. kole obaja predviedli efektný súboj, ktorý lepšie dopadol pre Holanďana a ten sa napokon umiestnil na 4. mieste, z ktorého aj vyštartoval do pretekov.Tretie podujatie sezóny 2025 je na programe v nedeľu 6. apríla v japonskej Suzuke.

hlasy (zdroj: Nova Sport):



Oscar Piastri, víťaz: "Verím, že ma toto víťazstvo dostane do úvah o majstrovskom titule. Dnešný výsledok vnímam ako odmenu za nevydarené preteky v Austrálii, zaslúžil som si to. Sme veľmi šťastní za double. Tvrdé pneumatiky sa správali veľmi dobre, až sme boli prekvapení."



Lando Norris, 2. miesto: "Dúfal som, že sa mi vydarí štart. Prvá zákruta mi vyšla podľa plánu, no po zastávke v boxoch som si to musel všetko zopakovať. Nečakal som stratégiu s jednou zastávkou. Získali sme prvé aj druhé miesto, čo je skvelé pre tím. V závere mi zlyhávali brzdy, čo je ten najviac strašidelný moment. To naozaj nechcete. Strácal som 3-4 sekundy na kolo, ale vydržal som. Chcel som dostať Oscara pod tlak, ale k tomu som sa už nedostal."



George Russell, 3. miesto: "Myslím si, že tretie miesto je výborný výsledok. Cítil som, že sa to bude dať zvládnuť s jednou zastávkou a podľa toho sme upravili stratégiu. Charles (Leclerc) na mňa vyvíjal tlak, ale pokojne som to zvládol. Boli to pre mňa trochu osamotené preteky."

Hamiltona aj Leclerca dodatočne diskvalifikovali po VC Číny

Oboch jazdcov tímu Ferrari dodatočne diskvalifikovali po nedeľňajšej Veľkej cene Číny, druhom druhých pretekoch F1 v sezóne 2025. Monopost Monačana Charlesa Leclerca mal po pretekoch príliš nízku hmotnosť, za stanoveným limitom 800 kg zaostal o 1 kg. Brit Lewis Hamilton doplatil na príliš opotrebovanú dosku pod podlahou.



Rovnaký trest dostal aj Pierre Gasly z Alpine, ktorého monopost, rovnako ako Leclercov, nesplnil hmotnostný limit. Francúz obsadil v pretekoch 11. miesto. Hamilton doplatil na iný problém. "Doska pod podlahou mala na ľavej strane hrúbku 8,6 mm a 8,5 mm na pravej strane. To je pod hranicou minimálnej hrúbky 9 mm, ktorú určuje článok 3.5.9. technických pravidiel,“ uviedli komisári v oficiálnom vyhlásení. Podľa nich stajňa Ferrari uznala korektnosť vykonaných úkonov a priznala vlastnú chybu.



Leclerc prišiel do cieľa na piatom mieste, Hamilton tesne za ním. Po diskvalifikácii Leclerca, Hamiltona i Gaslyho sa do bodovanej desiatky posunuli Lance Stroll, Carlos Sainz a nováčik v kolotoči F1 Isack Hadjar.

VC Číny (56 kôl, 1 kolo: 5,4541 km, celkovo: 305,1 km):



1. Oscar Piastri (Aus./McLaren), 2. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +9,748 sek., 3. George Russell (V. Brit./Mercedes) +11,097, 4. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +16,656, 5. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +23,211, 6. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +25,381, 7. Esteban Ocon (Fr./Haas) +49,969, 8. Kimi Antonelli (Tal.//Mercedes) +53,748, 9. Alexander Albon (Thaj./V. Brit./Williams) +56,321, 10. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +1:01,303, 11. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1:07,195, 12. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:10,204, 13. Carlos Sainz (Šp./Williams) +1:16,387, 14. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) +1:18,875, 15. Liam Lawson (N. Zél./Red Bull) +1:21,147, 16. Jack Doohan (Aus./Alpine) +1:28,401, 17. Gabriel Bortoleto (Braz./Kick Sauber), 18. Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber), 19. Júki Cunoda (Jap./Racing Bulls) všetci + 1 kolo.



nedokončil: Fernando Alonso (Šp./Aston Martin)







priebežné poradie jazdcov (po 2 z 24 pretekov):



1. Norris 44 bodov, 2. Verstappen 36, 3. Russell 35, 4. Piastri, 5. Antonelli 18, 6. Leclerc 18, 7. Hamilton 17, 8. Albon 12, 9. Stroll 8, 10. Ocon 6, 11. Hülkenberg 6, 12. Cunoda 3, 13. Bearman 1, 14. Gasly, 15. Sainz, 16. Hadjar, 17. Lawson, 18. Doohan, 19. Bortoleto všetci 0







Pohár konštruktérov:



1. McLaren Mercedes 78 bodov, 2. Mercedes 53, 3. Red Bull Racing Honda RBPT 36, 4. Ferrari 35, 5. Williams Mercedes 12, 6. Aston Martin Aramco Mercedes 8, 7. Haas Ferrari 7, 8. Kick Sauber Ferrari 6, 9. Racing Bulls Honda RBPT 3, 10. Alpine Renault 0