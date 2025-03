NHL: Slafkovský strelil dva góly, Montreal prehral s Coloradom po nájazdoch - video

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil dva góly, no Montreal napokon podľahol v noci na nedeľu doma Coloradu 4:5 po nájazdoch. Slovenského útočníka vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia. Dve asistencie zaznamenal obranca Martin Fehérváry a pomohol k triumfu Washingtonu nad Floridou 6:3.



Slafkovský v 26. minúte znížil na 1:3, keď tečoval strelu Jaydena Strublea a v 50. upravil na 3:4 po peknej akcii a presnej strele spomedzi kruhov. Montreal prehrával 0:3 a v tretej tretine 1:4, ale napokon dostal duel do predĺženia. "Možno iné tímy by to už zabalili, ale my sa nikdy nevzdávame a bojujeme až do konca. Získali sme bod, čo je po tomto priebehu úspech a ideme ďalej. Po prestávke sa mi hrá dobre, na ľade sa cítim fajn, ale stále je čo zlepšovať," povedal podľa nhl.com Slafkovský, ktorý strelil svoj 15. a 16. gól v sezóne. Na ľade bol 19 minút a 12 sekúnd, mal plusový bod, tri strely a v predĺžení dostal menší trest za držanie, čo ale Avalanche nevyužili. Víťazný nájazd "lavín" premenil Brock Nelson, ktorý mal v zápase bilanciu 1+1. Canadiens prehrali druhýkrát za sebou so ziskom bodu a držia posledné ôsme postupové miesto do play off vo Východnej konferencii. Na konte majú o bod viac ako New York Rangers na 9. priečke, ktorí odohrali o dva zápasy viac.





Washington aj zásluhou dvoch asistencií Fehérváryho naďalej vedie ligu, na konte má o dva body viac ako líder Západnej konferencie Winnipeg. Slovenský obranca bodoval v troch z posledných štyroch duelov a po tomto zápase ho vyhlásili za tretiu hviezdu. Fehérváry nazbieral už 22 bodov (4+18) a prežíva svoju najlepšiu sezónu v NHL. S "pantermi" odohral 18 a pol minúty a mal mínusku. Dve asistencie zaznamenal aj Alexander Ovečkin, ktorému na prekonanie streleckého rekordu Wayne Gretzkého ostáva stále streliť sedem gólov. Capitals majú na konte 102 bodov a už pred týmto zápasom mali istú miestenku do play off. V prvej tretine padlo až šesť gólov, keď po úvodných 20 minútach bol stav 3:3. Washingtonu vyšiel vstup do druhej časti a Tom Wilson s Dylanom Stromeom skórovali v prvej minúte druhej dvadsaťminútovky. "Prvá tretina bola divoká, mal som pocit, že z každej akcie padne gól," povedal útočník Washingtonu Connor McMichael, ktorý zaznamenal gól a asistenciu.



O postup v Západnej konferencii bojujú hráči Calgary s Martinom Pospíšilom. Slovenský útočník nastúpil v prvom útoku Flames pri víťazstve 4:3 po predĺžení na ľade New Yorku Islanders, no do kanadského bodovania sa nezapísal. Flames vyhrali tretí zápas za sebou, keď v 58. minúte vyrovnal Jonathan Huberdeau a v predĺžení rozhodol Nazem Kadri. Pospíšil odohral 18 minút a 18 sekúnd, mal jeden strelecký pokus. Flames strácajú na Blues dva body, ale majú dva zápasy k dobru. "Chýba nám pár hráčov z rôznych dôvodov, ale podali sme tímový výkon a každý hráč na ľade odviedol maximum," povedal tréner "plameňov" Ryan Huska. Dva góly strelil Matt Coronato, tri asistencie nazbieral Rasmus Andersson a Dan Vladař zlikvidoval 26 striel. Huberdeau odohral 900. zápas v NHL.



Zo Slovákov sa na ľade objavil aj obranca Erik Černák, no Tampa Bay prehrala v Utahu 4:6. Utah stráca na play off štyri body, po dva góly strelili Logan Cooley a Alex Kerfoot. Prvý štart v NHL zažil brankár Tampy Bay Brandon Halverson, zaznamenal 19 zákrokov. Černák mal mínusový bod, na ľade strávil 18 a pol minúty.



Do zostavy New Jersey sa nedostal ani jeden zo Slovákov a Tomáš Tatar so Šimonom Nemcom sledovali len z tribúny ako Devils prehrali doma s Ottawou 2:3. V druhej tretine strelili Brady Tkachuk a Drake Batherson dva góly v priebehu 33 sekúnd, prvé víťazstvo Senators za posledné tri zápasy vychytal Linus Ullmark (25 zákrokov). "Podržal nás najmä v tretej tretine, predviedol niekoľko skvelých zákrokov," povedal tréner "senátorov" Travis Green na adresu Ullmarka.



New York Rangers zvíťazili nad Vancouverom Canucks 5:3. Domáci hráči pritom v zápase ohrozili Kevina Lankinena iba dvanásťkrát, vyhrali prvýkrát po sérii troch prehier. Veľký podiel na triumfe mal ruský brankár Igor Šesťorkin, ktorý zaznamenal 36 úspešných zákrokov. Posledný gól Rangers dal do prázdnej bránky bývalý hráč Canucks J.T. Miller, dvakrát skóroval Jonny Brodzinski. Rangers ukončili sériu troch prehier. "Nemali sme veľa šancí, ale v zakončení sme boli efektívni," povedal J.T. Miller, ktorý okrem gólu zaznamenal aj asistenciu.



Dallas viedol nad Philadelphiou 2:0 už po deviatich minútach, skórovali Thomas Harley a Esa Lindell. Flyers však odpovedali v druhej tretine zásluhou Travisa Konecneho a Ryana Poehlinga. V predĺžení sa však tešili Stars, keď už po deviatich sekundách strelil druhý gól v stretnutí Harley. Bol to najrýchlejší gól v predĺžení v klubovej histórii. "Hral fantasticky, neviem si predstaviť, kde by sme boli bez neho, keďže nám chýba Miro Heiskanen. Hrá výborne vzdadu, zobral na seba množstvo ofenzívnych úloh a je našou veľkou oporou," povedal tréner Stars Peter DeBoer.



Minnesota zdolala Buffalo 4:1. Wild rozhodli o triumfe v druhej časti po troch góloch v krátkom slede. Za domácich zaznamenal gól a asistenciu nórsky útočník Mats Zuccarello. Matthew Boldy mal dve asistencie. Brankár Filip Gustavsson zlikvidoval 20 striel, v posledných troch dueloch dostal len dva góly.



Hráči St. Louis natiahli víťaznú sériu na päť stretnutí, keď zdolali Chicago 4:1. Alexej Toropčenko a Nathan Walker mali zhodne bilanciu 1+1. Blues si vďaka tomu poistili druhú voľnú kartu v Západnej konferencii. Pre chorobu nehral Pavel Bučnevič, Blues po zápase oznámili, že povolali z farmy slovenského útočníka Dalibora Dvorského.



Los Angeles Kings zdolali Carolinu vysoko 7:2 a ukončili Hurricanes osemnzápasovú víťaznú sériu. Andrej Kuzmenko, Anže Kopitar, Tanner Jeannot, Quinton Byfield a Kevin Fiala mali zhodne bilanciu 1+1, "králi" strelili sedem gólov tretíkrát v sezóne a vyhrali piaty domáci duel za sebou. David Rittich zaznamenal 34 zákrokov.



Ryan-Nugent Hopkins zaznamenal štvrtý hetrik v kariére, prvý za posledných šesť rokov a Edmonton zdolal Seattle 5:4. Oilers hrali bez zranených hviezd Connora McDavida a Leona Draisaitla. McDavid s Draisaitlom chýbali naraz len v treťom zápase od sezóny 2015-16, keď McDavid vstúpil do NHL a prvýkrát pre zranenia.



Hetrikom sa blysol aj Tomáš Hertl, ktorý tak pomohol Vegas k víťazstvu nad Detroitom 6:3. Štyri body (1+3) nazbieral Jack Eichel. Boston prehral v San Jose 1:3 a neuspel v piatom zápase za sebou. Víťazný gól Sharks strelil obranca Lucas Carlsson a vo svojom prvom zápase v NHL od 1. novembra 2022 pridal aj asistenciu. Sériu štyroch prehier ukončil Nashville, k víťazstvu nad Torontom 5:2 prispel dvomi gólmi a asistenciou Filip Forsberg.

NHL - sumáre:



New York Rangers - Vancouver Canucks 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)



Góly: 32. Fox (Schneider, Othmann), 42. Brodzinski (J.T. Miller, Lafreniere), 53. K. Miller (Trocheck, Borgen), 56. Brodzinski (Lafreniere, Soucy), 60. J.T. Miller (Fox) - 12. Joshua (Hughes, Aman), 52. O´Connor (Aman, Mancini), 56. Boeser (DeBrusk). Brankári: Šesťorkin - Lankinen, strely na bránku: 12:39.







Dallas Stars - Philadelphia Flyers 3:2 pp (2:0, 0:2, 0:0 - 1:0)



Góly: 7. Harley (Blackwell, Steel), 9. Lindell (Granlund, Duchene), 61. Harley (Robertson) - 34. Konecny (Couturier, York), 39. Poehling (Mičkov, Foerster). Brankári: Oettinger - Fedotov (21. Ersson), strely na bránku: 19:24.







Minnesota Wild - Buffalo Sabres 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)



Góly: 21. Rossi (Trenin, Hinostroza), 26. Brazeau (Gaunce, Boldy), 29. Zuccarello (Boldy, Bogosian), 60. Gaudreau (Zuccarello, Brodin) - 47. Peterka (Power, Dahlin). Brankári: Gustavsson - Luukkonen, strely na bránku: 21:21.







St. Louis Blues - Chicago Blackhawks 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)



Góly: 36. Thomas (Holloway, Kyrou), 38. Toropčenko (Faksa, Walker), 42. Walker (Toropčenko, Faulk), 48. Bolduc (Broberg, Schenn) - 40. Michejev. Brankári: Hofer - Söderblom, strely na bránku: 25:27.







Los Angeles Kings - Carolina Hurricanes 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)



Góly: 4. Kempe (Helenius, Jeannot), 15. Kopitar (Kuzmenko, Doughty), 20. Kuzmenko (Kopitar), 26. Moore (Danault, Foegele), 27. Jeannot (Turcotte, Doughty), 29. Byfield (Fiala), 59. Fiala (Laferriere, Byfield) - 35. Orlov (Chatfield, Stankoven), 59. Jankowski (Robinson, Morrow). Brankári: Rittich - Kočetkov, strely na bránku: 25:36.







New York Islanders - Calgary Flames 3:4 pp (2:1, 0:1, 1:1 - 0:1)



Góly: 11. Horvat (DeAngelo, Holmström), 18. Gatcomb (Cyplakov, Dobson), 58. MacLean (Cyplakov, Dobson) - 1. Coronato (Huberdeau), 27. Coronato (Huberdeau, Andersson), 58. Huberdeau (Andersson, Bahl), 64. Kadri (Andersson). Brankári: Högberg - Vladař, strely na bránku: 29:35.







Utah Hockey Club - Tampa Bay Lightning 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)



Góly: 7. Doan (McBain, Crouse), 18. Cooley (Kesselring, Schmaltz), 26. Kerfoot (Stenlund, Marino), 38. Cooley (Marino, Schmaltz), 42. Schmaltz (Cooley, Keller), 60. Kerfoot (Cole) - 19. Point (Guentzel, Bjorkstrand), 26. Cirelli (Hagel, Kučerov), 38. Guentzel (Perbix, Gourde), 43. Point (McDonagh, Guentzel). Brankári: Vejmelka - Halverson, strely na bránku: 25:26.







Washington Capitals - Florida Panthers 6:3 (3:3, 3:0, 0:0)



Góly: 4. McMichael (Wilson), 13. Carlson (McMichael, Dubois), 15. Beauvillier (Sandin, van Riemsdyk), 21. Wilson (Roy, FEHÉRVÁRY), 21. Strome (Ovečkin, Protas), 26. Mangiapane (Ovečkin, FEHÉRVÁRY) - 7. Bennett (Samoskevich, Forsling), 14. Jones (Bennett, Rodrigues), 16. Gadjovich (Sturm). Brankári: Thompson - Vaněček, strely na bránku: 31:36.







Montreal Canadiens - Colorado Avalanche 4:5 pp a sn (0:2, 1:1, 3:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 26. SLAFKOVSKÝ (Struble, Suzuki), 50. Roy (Newhook, Laine), 50. SLAFKOVSKÝ (Carrier), 54. Dvorak (Gallagher) - 8. Malinski (Kiviranta, Colton), 11. Lindgren (Nelson, Lehkonen), 26. Nečas (Drouin, Ničkuškin), 44. Nelson (Toews), rozh. náj. Nelson. Brankári: Montembeault - Blackwood, strely na bránku: 29:37.







Nashville Predators - Toronto Maple Leafs 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)



Góly: 22. Bunting (Svečkov, Evangelista), 30. Bellows (Smith, Svečkov), 40. Forsberg (Evangelista, Blankenburg), 51. Evangelista (Forsberg), 60. Forsberg (Stastney, McCarron) - 10. Tavares (Marner, Matthews), 14. Marner (Matthews). Brankári: Saros - Woll, strely na bránku: 32:26.







New Jersey Devils - Ottawa Senators 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)



Góly: 28. Hischier (Bratt, L. Hughes), 60. Haula (L. Hughes, Glass) - 25. Tkachuk (Sanderson, Stützle), 25. Batherson (Cozens, Hamonic), 29. Perron (Giroux, Greig). Brankári: Allen - Ullmark, strely na bránku: 27:19.







Vegas Golden Knights - Detroit Red Wings 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)



Góly: 12. Hertl (Stone, Eichel), 17. Hertl (McNabb, Korczak), 20. Roy (Barbašev, Eichel), 28. Stone (Pietrangelo, Hanifin), 29. Hertl (Stone, Eichel), 58. Eichel (Barbašev) - 5. Raymond (Larkin, Kane), 22. Kane (Seider, Larkin), 50. DeBrincat (Kane, Edvinsson). Brankári: Hill - Talbot, strely na bránku: 36:31.







Edmonton Oilers - Seattle Kraken 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)



Góly: 15. Henrique (Ekholm, Nurse), 24. Nugent-Hopkins (Kapanen, Nurse), 33. J. Skinner (Brown, Ekholm), 39. Nugent-Hopkins (Hyman, Bouchard), 58. Nugent-Hopkins (Walman) - 16. Kakko (Beniers, Nyman), 28. Kakko (Nyman), 46. Burakovsky (McCann), 58. Schwartz (McCann, Dunn). Brankári: S. Skinner - Daccord, strely na bránku: 29:31.







San Jose Sharks - Boston Bruins 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)



Góly: 23. Eklund (Celebrini, Cagnoni), 57. Carlsson (Smith, Celebrini), 60. Goodrow (Eklund, Carlsson) - 37. Mittelstadt (Koepke). Brankári: Georgijev - Korpisalo, strely na bránku: 21:23.







Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 19:23 2 0 2 +1 3 2



Martin Fehérváry (Washington) 18:32 0 2 2 -1 0 0



Martin Pospíšil (Calgary) 18:18 0 0 0 0 1 0



Erik Černák (Tampa Bay) 18:28 0 0 0 -1 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/