F1: Sainz zvíťazil v Mexiku, Norris stiahol manko na Verstappena

Španielsky jazdec Carlos Sainz na Ferrari zvíťazil na Veľkej cene Mexika, dvadsiatom podujatí seriálu MS F1. Druhý prišiel do cieľa Brit Lando Norris na McLarene, tretí finišoval Sainzov tímový kolega Monačan Charles Leclerc.



Sainz zažil ideálny víkend, keď pole position potvrdil štvrtým triumfom v kariére a druhým v sezóne (prvý na VC Austrálie). Ferrari sa vďaka dvojitému pódiu posunulo na druhé miesto v Pohári konštruktérov pred Red Bull. V jeho farbách v Mexiku zabodoval iba Max Verstappen, ktorý obsadil 6. miesto a naďalej je líder priebežného poradia. Jeho tímový kolega Mexičan Sergio Perez obsadil na domácej VC posledné miesto. Norris stiahol z Verstappenovho náskoku 10 bodov a momentálne ich stráca na úradujúceho šampióna 47.



Sainz si po štarte udržal prvú pozíciu, no na konci dlhej úvodnej rovinky sa nevošiel do zákruty a musel prenechať pozíciu Verstappenovi. Pred prvou pravotočivou zákrutou sa Albon ocitol medzi Gaslym a Cunodom, s ktorým kolidoval a pre oboch sa preteky skončili. Preteky nevyšli domácemu Perezovi, ktorý štartoval až z 18. miesta a v úvode dostal 5-sekundovú penalizáciu za to, že sa nevošiel do štartovacieho miesta. Po odchode bezpečnostného vozidla si Verstappen postrážil prvé miesto pred Sainzom, tretí bol v tej chvíli Norris. Sainzovi sa v úvode 9. kola vydaril efektný manéver, ktorým sa dostal do čela. Krátko na to si na Holanďana trúfol aj Norris, no z ich napínavého súboja napokon vyťažil Leclerc, ktorý sa posunul na tretie miesto. Traťoví komisári neskôr udelili Verstappenovi desaťsekundový trest za vytlačenie Norrisa mimo trate a neskôr dostal ďalších desať sekúnd za ďalší priestupok. V 16. kole sa skončili preteky pre Španiela Fernanda Alonsa, pre ktorého to bola jubilejná 400. Veľká cena. Verstappen si odpykal trest v 27. kole. Jeho zastávka v boxoch trvala 24 sekúnd a po návrate na trať sa zaradil na 15. miesto. Na čele bola v tom čase trojica Sainz, Leclerc, Norris. Perez sa pred vlastnými divákmi trápil a v 42. kole ho Lawson úspešným manévrom poslal na posledné miesto. Približne od 50. kola sa začal zmenšovať Sainzov náskok na čele. Rýchlosť mal najmä Norris, ktorý sa v 63. kole priblížil k druhému Leclercovi – ten pred očakávaným súbojom spravili chybu, keď sa nevošiel do pravotočivej zákruty a poľahky prenechal pozíciu Norrisovi. Bod navyše za najrýchlejšie kolo získal Leclerc.



Do konca šampionátu ostávajú ešte štyri súťažné víkendy. Nasledujúce preteky sú na programe v nedeľu 3. novembra v Brazílii, po ďalších podujatiach v Las Vegas a v Katare vyvrcholí sezóna 8. decembra v Abú Zabí.



hlasy (zdroj: Nova Sport):



Carlos Sainz, víťaz: "Ďakujem Mexiku a všetkým fanúšikom za obrovskú podporu, ktorú tu cítim. Dávalo mi to silu. Veľmi som chcel toto víťazstvo. Túžil som pred odchodom z Ferrari dosiahnuť ešte jedno prvenstvo a kde inde, keď nie tu? Cítim sa tu ako doma. Vedel som, že Maxa (Verstappena) potrebujem niekde prekvapiť a predbehnúť. Je to jazdec, ktorého sa veľmi ťažko predbieha, no vedel som, že to dokážem."



Lando Norris, 2. miesto: "Boli to náročné preteky. V ich úvode som sa hlavne snažil vyhnúť sa kolíziám. Čo sa týka boja o titul, dôležité bude, aby som v ďalších pretekoch zachoval chladnú hlavu."



Charles Leclerc, 3. miesto: "Gratulujem Carlosovi k víťazstvu, absolvoval výborné preteky. Pohár konštruktérov je náš cieľ a myslím si, že sa k nemu približujeme."

VC Mexika (71 kôl, 1 kolo: 4,304 km, celkovo: 305,4 km):



1. Carlos Sainz (Šp./Ferrari), 2. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +4,705, 3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +34,387, 4. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +44,780, 5. George Russell (V. Brit./Mercedes) +48,536, 6. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +56,446, 7. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1:00,894 min., 8. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +1:03,294, 9. Nico Hülkenberg (Nem./Haas), 10. Pierre Gasly (Fr./Alpine), 11. Lance Stroll (Kan./Aston Martin), 12. Franco Colapinto (Arg./Williams), 13. Esteban Ocon (Fr./Alpine), 14. Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber), 15. Čou Kuan-jü (Čína/Kick Sauber), 16. Liam Lawson (Aus./RB), 17. Sergio Perez (Mex./Red Bull)



nedokončili: Júki Cunoda (Jap./RB), Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams), Fernando Alonso (Šp./Aston Martin)

Priebežné poradie (po 20 z 24 pretekov):



1. Verstappen 362 bodov, 2. Norris 315, 3. Leclerc 291, 4. Piastri 251, 5. Sainz 240, 6. Hamilton 189, 7. Russell 177, 8. Perez 150, 9. Alonso 62, 10. Hülkenberg 31, 11. Stroll 24, 12. Cunoda 22, 13. Magnussen 14, 14. Albon 12, 15. Daniel Ricciardo (Aus./RB) 12, 16. Gasly 9, 17. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) 7, 18. Colapinto 5, 19. Ocon 5, 20. Lawson 2, 21. Čou 0, 22. Logan Sargeant (USA/Williams) 0, 23. Bottas



Pohár konštruktérov:



1. McLaren 566, 2. Ferrari 537, 3. Red Bull 512, 4. Mercedes 366, 5. Aston Martin 86, 6. Haas 46, 7. RB 36, 8. Williams 17, 9. Alpine 14, 10. Kick Sauber