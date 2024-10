Slovak Open 2024: Wawrinka je v Bratislave po 20 rokoch, od organizátorov dostal klobúk

Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka ešte nehodlá ukončiť aktívnu kariéru. Hoci má už 39 rokov, tenis ho stále napĺňa a rovnako aj cestovanie po turnajoch. Do Bratislavy sa vrátil po 20 rokoch a okrem prechádzky po starom meste si chce užiť náklonnosť slovenských fanúšikov. Trojnásobný grandslamový šampión a deblový olympijský víťaz z Pekingu je súčasťou turnaja Slovak Open, ktorý sa v Národnom tenisovom centre začal v pondelok.





Švajčiara na pondelkovej tlačovej konferencii vítali novinári potleskom. Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) a riaditeľ turnaja Igor Moška mu dal aj špeciálny darček. Goralský klobúk s pierkom. "Som veľmi rád, že Stan je tu. Na našom 25. ročníku turnaja sme si nemohli želať účasť väčšej legendy. Prvý ročník tohto turnaja vyhral Davide Sanguinetti a dostal tento klobúk k trofeji. Preto ho dostal aj Stan, aby mu priniesol šťastie," povedal Moška.Wawrinka dostal od organizátorov voľnú kartu a na turnaj sa teší: "Som veľmi rád, že ma zväz takto milo prijal a že organizátori prijali moju pozvánku. v Bratislave som hral pred 20 rokmi, je to dávno. Som rád, že sa opäť predstavím bratislavským divákom a celému Slovensku."Naposledy sa predstavil na turnaji vo švajčiarskom Bazileji, kde v osemfinále podľahol Američanovi Sheltonovi a predtým v Štokholme podľahol jeho krajanovi Tommymu Paulovi v semifinále. "Pravda je, že uplynulé týždne som ukázal dobrú výkonnosť. Hrám tenis na vysokej úrovni aj napriek prehre so Sheltonom. Ale s výkonom som spokojný. Cítim, že mám viac sebavedomia ako na začiatku sezóny, moja výkonnosť rastie. Ale turnaj v Bratislave nebude ľahký, je dobre obsadený. Očakávam ťažký zápas už v prvom kole a dúfam, že ostanem v pavúku čo najdlhšie."Wawrinku v uplynulom období sužovali zranenia, aj preto sa často špekulovalo, kedy ukončí kariéru. A tejto otázke sa nevyhol ani tentoraz. "Áno, blížim sa ku koncu kariéry, ale stále cítim vášeň a zápal pre hru. Vždy sa teším na turnaje, rád na ne cestujem a robím, čo ma baví. Chcem sa tomu venovať čo najdlhšie. Viem, že moment, kedy musím skončiť, príde, ale dovtedy si to chcem užívať ako dlho to pôjde. Takže užívam si každý deň, ale nechám čas plynúť a uvidím."

Švajčiar uviedol, že jeho záujem o turnaj v Bratislave je spôsobený aj prepojením švajčiarskeho tenisu so slovenským. Bývalá úspešná švajčiarska reprezentantka Martina Hingisová sa narodila v Košiciach, Roger Federer má manželku Slovensku a ďalšia reprezentantka Helvétov Belinda Benčičová má rodičov Slovákov. "Aj to je možno jeden z dôvodov, prečo som v Bratislave. Ale bol som tu už dávno a chcem si vybaviť zážitky a ísť aj do centra mesta a užiť si to," dodal. Spomenul si aj na zážitky so slovenskými tenistami: "Na okruhu som 20 rokov, hral som a trénoval som s Kližanom, Kleinom a spomínam si na tréningy s Dominikom Hrbatým. S ním to nebolo nikdy ľahké ani na tréningu. Mám s nimi len pozitívne a motivujúce zážitky."



Počas kariéry dosiahol niekoľko výborných triumfov, no tie najcennejšie má z Australian Open, US Open a Roland Garros. "Každý úspech bol skvelý a niečím výnimočný. Dosiahol som v kariére viac ako som sníval. Triumfy na grandslame sú top, ale od malička som chcel získať aj Davisov pohár, čo sa mi tiež podarilo. Triumfy na grandslame sú špeciálne a hráči, ktorých som zdolal, sú velikáni. Každý triumf je cenný a je to niečo, čo sa nepodarí každému. Mnoho zápasov som s nimi aj prehral, ale ak sa pozriem späť, budem na to hrdý."