F1: Stav Michaela Schumachera sa zlepšuje, sleduje preteky v televízii

Na archívnej snímke Michael Schumacher. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 31. júla (TASR) - Legendárny jazdec F1 Michael Schumacher bojuje, aby sa mu vrátilo zdravie a stále si užíva sledovanie pretekov na televíznej obrazovke. Bývalý riaditeľ stajne Ferrari a dobrý priateľ bývalého nemeckého pretekára Jean Todt to povedal v rozhovore pre Radio Monte Carlo.povedal Todt.Sedemdesiattriročný Francúz uviedol, že ho mrzí, že so Schumacherom už nemôže komunikovať tak, ako kedysi:Sedemnásobný majster sveta utrpel v decembri pred šiestimi rokmi vážne zranenia hlavy, keď pri lyžovaní v stredisku Méribel vo francúzskych Alpách narazil na skalu a museli ho uviesť do kómy. Lekári uviedli, že mal šťastie, že prežil. O štyri mesiace začali s postupným prebúdzaním a v júni 2014 sa im to podarilo. Po zastávke v rehabilitačnej klinike ho v septembri previezli domov. Odvtedy sa vie o jeho zdravotnom stave veľmi málo.