Halilhodžič rezignuje na post trénera Nantes, mal nezhody s vedením

Nantes 31. júla (TASR) - Vahid Halilhodžič z Bosny a Hercegoviny rezignuje na post trénera francúzskeho futbalového klubu FC Nantes len dva týždne pred štartom sezóny. Pre agentúru AFP to uviedla osoba z prostredia tímu.Šesťdesiatsedemročný kormidelník nevydržal v klube ani rok, na post zasadol v októbri, keď vystriedal Miguela Cardosa. Počas svojho pôsobenia mal napäté vzťahy s majiteľom a prezidentom klubu Waldemarom Kitom a jeho synom Franckom, ktorý je generálny riaditeľ. Halilhodžič kritizoval stratégiu a prestupovú politiku tímu.Klub zatiaľ nekomentoval jeho rozhodnutie, ani to, kedy na poste skončí, no pravdepodobne by sa tak malo stať po piatkovom prípravnom zápase s Janovom. Dočasným trénerom by sa mohol stať kormidelník mládeže Stephane Ziani.