F1: V Baku vyhral Piastri, Sainz a Perez kolidovali v predposlednom kole

Austrálsky pretekár Oscar Piastri vyhral VC Azerbajdžanu majstrovstiev sveta formuly 1. Pódium doplnili Monačan Charles Leclerc na Ferrari a Brit George Russell v službách Mercedesu. Úradujúci majster sveta Max Verstappen na Red Bulle skončil na piatom mieste a celkové poradie tak vedie o 59 bodov pred Piastriho kolegom Landom Norrisom, ktorý bol štvrtý. Preteky končili pod virtuálnym safety carom pre kolíziu medzi Carlosom Sainzom a Sergiom Perezom.





Leclerc a Piastri štartovali z prvého radu, tam si obaja svoje pozície udržali. Zlomový moment prišiel na začiatku 20. kola po prvých zastávkach v boxoch, kde obaja menili zo stredných na tvrdé pneumatiky. Austrálčan išiel veľmi neskoro na brzdy a riskantným manévrom predbehol Leclerca. Ten sa priblížil o deväť kôl neskôr a takmer celý zvyšok pretekov zvádzala dvojica tesný súboj. Leclerc však nakoniec neuspel ani s pomocou DRS, ktoré mohol aktivovať väčšinu času. Piastri tak získal druhý triumf v kariére i tejto sezóne.Monačan sa musel v úplnom závere ešte brániť pred Perezom na Red Bulle, ktorý mal nádej na prvé pódium od apríla. Dvojicu dobehol na začiatku predposledného kola ďalší pilot Ferrari Sainz, zaútočil na Pereza a dvojica v prvom sektore trate kolidovala. Havária, ktorú zavinil pravdepodobne Sainz, vyradila oboch. McLaren tak predstihol Red Bull v Pohári konštruktérov, ktorý vedie prvýkrát od roku 2014 a má štyri víťazstvá v sezóne premiérovo od ročníka 2012.Verstappena zdolal tímový kolega v kvalifikácii prvýkrát v tejto sezóne. Holanďan nezískal ani na štarte a navyše sa zasekol za Norrisom, ktorý išiel opačnú stratégiu a bol 39 z 51 kôl na jedných tvrdých pneumatikách. Po Norrisovej zastávke si navyše nechal Verstappen pozíciu vziať a Brit tak stiahol tri body, keďže mal aj najrýchlejšie kolo. Pilot McLarenu bol pôvodne na štarte na sedemnástom mieste a vďaka trestom pre ostatných jazdcov poskočil o dve pozície. Bol medzi nimi aj Lewis Hamilton, ktorý štartoval pre výmenu motora z pit lane a obsadil deviate miesto.Na tvrdých pneumatikách bol dlho bez zastávky aj Thajčan Alexander Albon na Williamse. S Norrisom zrejme čakali na výjazd bezpečnostného vozidla, ktorý býva často súčasťou pretekov v Baku. Albon dokázal byť napriek alternatívnej stratégii na siedmom mieste, jednu pozíciu pred tímovým kolegom Francom Colapintom. Ten sa stal prvým Argentínčanom s bodovým zápisom v F1 od januára 1982, keď Carlos Reutemann obsadil druhé miesto na VC JAR, taktiež na Williamse. Cenný výsledok si pripísal Brit Oliver Bearman, ten zaskakoval v Haase za Kevina Magnussena a bol desiaty. Mladík sa v tejto sezóne predstavil len v dvoch pretekoch, vždy ako náhradník, no v oboch bodoval.V dôsledku karambolu v závere bol šiesty Fernando Alonso na Astone Martin, pre tím i pre seba vybojoval najlepší výsledok od júnovej VC Kanady.Oscar Piastri, víťaz: "Na štarte som sa snažil dostať dopredu, no potom som nebol v dosahu DRS a bolo to náročné. Po zastávke sme mali viac priľnavosti a odhodlal som sa na veľký manéver. Na konci to bolo trocha pokojnejšie, ale úplne pokojné to nie je nikdy. Boli ta asi jedny z najlepších pretekov v mojej kariére. Keď som prišiel na začiatku minulého roka, boli sme doslova poslední a teraz vedieme Pohár konštruktérov. Tím robí skvelú prácu, vylepšuje auto a uvidíme, čo nás čaká."Charles Leclerc, 2. miesto: "Uvedomil som si, že nevyhrám hneď na tvrdých penumatikách. Skúšali sme to v prvom aj druhom tréningu, no v pretekoch je to asi náročnejšie. Boli sme veľmi blízko, ale skončili sme druhí. Oscar a McLaren odviedli skvelú prácu, škoda Carlosových pretekov. Miestami sme boli rýchlejší ako McLaren, bolo však treba zostať pokojný. Niekedy robí človek chyby, to sa stáva."George Russell, tretie miesto: "Je to určite prekvapenie, dúfam, že Carlos a 'Checo' sú okej. Všetci v tíme odviedli veľa práce, urobili sme veľa zmien. Na štarte sme boli jedni z najrýchlejších a to nám pomohlo. Boli to náročné preteky, slnko bolo nízko a nevidel som poriadne kam idem. Som rád, že sa nikomu nič nestalo. Nechcem sa uspokojiť s dnešným pódium, keby nebolo kolízie a Lando by nemal zlú kvalifikáciu, sme najlepšie piati."VC Azerbajdžanu (51 kôl, 1 kolo: 6,003 km, celkovo: 306 km)1. Oscar Piastri (Aus./McLaren) 1:32:58,007 h, 2. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +10,910 s, 3. George Russell (V. Brit./Mercedes) +31,328, 4. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +36,143, 5. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +1:17,098 min, 6. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1:25,468, 7. Alexander Albon (Thaj./Williams) +1:27,396, 8. Franco Colapinto (Arg./Williams) +1:29,541, 9. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +1:32,401, 10. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +1:33,127, 11. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +1:33,465, 12. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1:57,189, 13. Daniel Ricciardo (Aus./Racing Bulls) +2:26,907, 14. Kuan-jü Čou (Čína/Kick Sauber) +2:28,841, 15. Esteban Ocon (Fr./Alpine), 16. Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber) obaja +1 kolo, 17. Sergio Perez (Mex./Red Bull), 18. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) obaja +2 kolá, nedokončili: Lance Stroll (Kan./Aston Martin), Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls)

celkové poradie (po 17 z 24 pretekov):



1. Verstappen 313 b, 2. Norris 254, 3. Leclerc 235, 4. Piastri 222, 5. Sainz 184, 6. Hamilton 166, 7. Russell 143, 8. Perez 143, 9. Alonso 58, 10. Stroll 24, 11. Hülkenberg 22, 12. Cunoda 22, 13. Albon 12, 14. Ricciardo 12, 15. Gasly 8, 16. Bearman 7, 17. Kevin Magnussen (Dán./Haas) 6, 18. Ocon 5, 19. Colapinto 4, 20. Čou, 21. Logan Sargeant (USA/Williams), 22. Bottas všetci 0



Pohár konštruktérov:



1. McLaren 476 b, 2. Red Bull 456, 3. Ferrari 425, 4. Mercedes 309, 5. Aston Martin 82, 6. Racing Bulls 34, 7. Haas 29, 8. Williams 16, 9. Alpine 13, 10. Kick Sauber 0