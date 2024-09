Kovalík získal prvý bod pre Slovensko v Davisovom pohári, no dramatická štvorhra nakoniec priniesla tesnú prehru proti Čile

Garínovi začal zlyhávať servis

Gombos stratil rytmus

Úspešnejší boli reprezentanti Čile





C-skupina finálovej časti Davisovho pohára 2024 - Ču-chaj (Čína):

SLOVENSKO - ČILE 1:2

Norbert Gombos - Cristian Garín 6:2, 1:6, 2:6

Jozef Kovalík - Alejandro Tabilo 6:4, 6:7 (5), 6:1

Norbert Gombos, Lukáš Klein - Marcelo Tomás Barrios Vera, Nicolás Jarry 4:6, 7:6 (3), 6:7 (5)





15.9.2024 (SITA.sk) - O víťazstve Čiľanov 2:1 v súboji proti Slovákom v rámci skupinovej časti finálového turnaja Davisovho pohára v čínskom Ču-chaji rozhodla až záverečná štvorhra. Ani jeden zo súperov už pred vzájomným duelom nemal šancu na postup do finálovej osmičky v španielskej Málage. Zo "slovenskej" si tam vybojovali účasť Američania a Nemci.V úvodnom súboji dvojhry Norbert Gombos podľahol Cristianovi Garínovi 6:2, 1:6, 2:6, ale potom Jozef Kovalík získal vôbec prvý bod pre Slovensko v C-skupine v Ču-chaji. Kovalík zdolal 22. hráča svetového rebríčka ATP Alejandra Tabila 6:4, 6:7 (5), 6:1. V štvorhre napokon ťahali za kratší koniec Slováci, Norbert Gombos s Lukášom Kleinom podľahli páru Marcelo Tomás Barrios Vera, Nicolás Jarry 4:6, 7:6 (3), 6:7 (5).Prvý set úvodného nedeľňajšieho duelu bol vyrovnaný do stavu 2:2. Potom Garínovi začal zlyhávať servis a pri podaní slovenského súpera bol v role štatistu. Gombos uhral 86 percent bodov po svojom prvom podaní, resp. prišiel po ňom iba o dva fiftíny. Po dvoch brejkoch Gombos čistou hrou zakončil prvý set výhrou 6:2. V druhom sete sa situácia kompletne otočila.Od stavu 1:1 slovenský tenista nevyhral ani gem. Opustilo ho prvé podanie a chýbala aj kvalitná dĺžka úderov. Garín spresnil údery a začal hrať ako bývalý 17. hráč rebríčka ATP. Za necelú hodinu vyrovnal stav setov na 1:1. V úvode tretieho dejstva Gombos viedol 40:15 pri svojom podaní, ale gem prehral a to bol začiatok konca.Slovák sa už opätovne "nenakopol" a tretí set prehral 2:6. V zápase urobil Gombos 31 nevynútených chýb a zahral len 4 víťazné údery."Dnes som začal veľmi dobre a prvý set som vyhral relatívne ľahko. Aj začiatok druhého bol dobrý, no štvrtý gem mi nevyšiel a stratil som si podanie. Súper chytil druhý dych, začal veľmi dobre servovať, hralo sa menej výmen a ja som stratil rytmus. V treťom sete bol súper na koni, udržal si úroveň servisu na vysokej úrovni a bol lepším hráčom. Som sklamaný, že som nepomohol tímu získať bod," cituje Gombosa oficiálny web Slovenského tenisového zväzu O osude prvého setu druhého stretnutia rozhodol jediný brejk v piatom geme, ktorý získal Kovalík a vzápätí potvrdil na 4:2. Náskok dvoch gemov si udržal do konca setu a ukončil ho pri svojom podaní čistou hrou. V druhom sete najprv prišiel o podanie Čiľan, ale vzápätí aj Slovák a od stavu 2:2 už boli obaja súperi na servise úspešní, a tak musel rozhodnúť tajbrejk.Za stavu 5:5 Kovalík zaváhal a Tabilo vzápätí vyrovnal na 1:1 na sety. Tretie dejstvo sa hralo v réžii slovenského tenistu. Na úvod odvrátil brejkbal Čiľana a potom mu dovolil uhrať už len jeden gem. Celkovo 31-ročný Kovalík svojho o štyri roky mladšieho súpera prestrieľal 31:17 vo víťazných úderoch a využil štyri zo šiestich brejkových príležitostí."Som veľmi rád, že som získal bod pre Slovensko. Je to možno málo, ale znamená to pre nás veľa. Dal som všetko do tajbrejku druhého setu, ktorý mi tesne ušiel. Potom ma vystrašil členok, ale podarilo sa mi odskočiť súperovi v treťom sete a na konci ma už podržalo podanie. V Číne sa hrá v ťažkých podmienkach s nadmerným vlhkom a na kurte, ktorý mi príliš nevyhovuje. Navyše, mal som proti sebe zdatného súpera. Napriek tomu som sa snažil nesklamať dôveru kapitána a potešiť jeho aj fanúšikov. Pokúsime sa ešte vyhrať tento zápas vo štvorhre." uviedol Jozef Kovalík v prvej reakcii pre web Davisovho pohára.V prvom sete štvorhry si podanie neudržali len Slováci a prehrali ho 4:6. V druhom sa obom dvojiciam podarilo raz prelomiť servis súperov a v tejbrejku uspeli slovenskí tenisti. Rozhodujúci tretí set bol mimoriadne vyrovnaný a tiež vyvrcholil v tajbrejku, no úspešnejší v ňom boli reprezentanti Čile.