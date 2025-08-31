|
31. augusta 2025
F1: V Holandsku zvíťazil Piastri pred Verstappenom, prvé pódium Hadjara
Austrálčan ako víťaz kvalifikácie zvládol štart a neprišiel o prvé miesto, hoci na neho zaútočil pôvodne tretí Verstappen, ktorý sa okamžite dostal cez Norrisa na 2. miesto.
Zdieľať
Austrálčan Oscar Piastri na McLarene zvíťazil na Veľkej cene Holandska, pätnástych pretekoch seriálu MS F1. Upevnil si tým náskok na čele priebežného poradia pred tímovým kolegom Britom Landom Norrisom, ktorý pre technické problémy odstúpil v 65. kole. Na 2. mieste finišoval domáci Max Verstappen na Red Bulle, ako tretí prišiel do cieľa Francúz Isack Hadjar Racing Bulls, ktorý dosiahol prvé pódium v kariére.
Piastri získal svoje 9. víťazstvo v kariére a siedme v sezóne. V internom súboji, ktorý pravdepodobne rozhodne o novom majstrovi sveta, zvýšil náskok na Norrisa na 34 bodov.
Austrálčan ako víťaz kvalifikácie zvládol štart a neprišiel o prvé miesto, hoci na neho zaútočil pôvodne tretí Verstappen, ktorý sa okamžite dostal cez Norrisa na 2. miesto. Piastri sa snažil zvýšiť náskok na miláčika domáceho publika Verstappena, ktorý si zároveň držal odstup od Norrisa. Holanďan, ktorý vyšiel na trať s mäkkými pneumatikami, však postupne strácal náskok a Norris ho predbehol v 9. kole vonkajšou stranou pravotočivej zákruty. Od 15. kola začalo jemne pršať, no napokon to neprerástlo do dažďa, ktorý by donútil tímy prezuť pneumatiky. Hamilton, ktorý dlho jazdil na 7. mieste, sa snažil zaútočiť na Russella, no skôr, než sa k tomu dostal, neudržal monopost na trati a v ľavotočivej zákrute vrazil do bariéry. Na trať prišlo safety car a po reštarte zaujal súboj Sainza s Lawsonom, po ktorom obaja dostali defekty. Sainz neskôr dostal 10-sekundovú penalizáciu. V 53. kole sa Antonelli pokúsil zaútočiť na Leclerca v ľavotočivej klopenej zákrute, no do Monačana vrazil odzadu a vyradil ho z pretekov. Jazdec Mercedesu neskôr dostal 10-sekundovú penalizáciu a neskôr dostal aj ďalšiu (5-sekundovú) za prekročenie rýchlosti v boxoch. Až do 65. kola to vyzeralo na double McLarenu, no Norris, ktorý jazdil na 2. mieste doplatil na technický problém a po tom, čo sa mu začalo dymiť z monopostu, odstúpil z pretekov. Na trať opäť prišlo bezpečnostné vozidlo a Hadjar si napokon dokázal postrážiť prvú pódiovú priečku v kariére.
Seriál MS F1 bude pokračovať už o týždeň 7. septembra Veľkou cenou Talianska v Monze.
hlasy (zdroj: Nova Sport):
Oscar Piastri, víťaz: „Je to skvelý pocit. Preteky som mal pod kontrolou a zvládol som kritické momenty. Lando (Norris) mal smolu, je to škoda pre tím. V tíme sme oproti minulému roku nič zvláštne nezmenilo, no zlepšili sme sa celkovo vo všetkých oblastiach. Dnes preteky okorenilo aj safety car, bolo to zaujímavé. Do konca ostáva ešte deväť pretekov, všetko je ešte otvorené.“
Max Verstappen, 2. miesto: „Nebolo to jednoduché, mal som aj trochu šťastia. Myslím si, že 2. miesto je dobrý výsledok. Pozdravujem oranžovú armádu, ktorá mi tu dnes držala palce. Moje pódium je darček pre týchto skvelých fanúšikov.“
Isack Hadjar, 3. miesto: „Pre mňa bolo výborné 4. miesto, na ktorom som sa dlho držal. Potom som vyťažil z nešťastia Norrisa. Počas pretekov som nespravil chybu a teraz mám veľkú radosť. O niečom takomto som sníval odmalička. Je to fantastické.“
VC Holandska (72 kôl, 1 kolo: 4,259 km, celkovo: 306,7 km):
1. Oscar Piastri 1:38:29,849 hod., 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +1,271 sek., 3. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) +3,233, 4. George Russell (V. Brit./Mercedes) +5,654, 5. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams) +6,327, 6. Oliver Bearman (V. Brit./Haas), 7. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +9,497, 8. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +11,709, 9. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls) +13,597, 10. Esteban Ocon (Fr./Haas) +14,063, 11. Franco Colapinto (Arg./Alpine) +14,511, 12. Liam Lawson (Aus./Red Bull) +17,063, 13. Carlos Sainz (Šp./Williams) +17,376, 14. Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber) +19,725, 15. Gabriel Bortoleto (Braz./Kick Sauber) +21,565, 16. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +22,029, 16. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +23,629.
nedokončili: Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari), Charles Leclerc (Mon./Ferrari), Lando Norris (V. Brit./McLaren)
priebežné poradie (po 15 z 24 pretekov):
1. Piastri 309 bodov, 2. Norris 275, 3. Verstappen 205, 4. Russell 184, 5. Leclerc 151, 6. Hamilton 109, 7. Antonelli 64, 8. Albon 64, 9. Hülkenberg 37, 10. Hadjar 37, 11. Stroll 32, 12. Alonso 30, 13. Ocon 28, 14. Gasly 20, 15. Lawson 20, 16. Bearman 16, 17. Sainz 17, 18. Bortoleto 14, 19. Cunoda 12, 20. Colapinto, 21. Jack Doohan (Aus./Alpine) 0
Pohár konštruktérov:
1. McLaren 584 bodov, 2. Ferrari 260, 3. Mercedes 248, 4. Red Bull 214, 5. Williams 80, 6. Aston Martin 62, 7. Racing Bulls 60, 8. Kick Sauber 51, 9. Haas 44, 10. Alpine 20.
