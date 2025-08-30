Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

30. augusta 2025

Na US Open 2025 skončili domáci Shelton aj Tiafoe, ďalej ide Djokovič



Na turnaji skončil už v 3. kole domáci Ben Shelton.



Na US Open 2025 skončili domáci Shelton aj Tiafoe, ďalej ide Djokovič

Španielsky tenista Carlos Alcaraz si zahrá v osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open, v treťom kole vyradil v pozícii nasadenej dvojky Taliana Luciana Darderiho 6:2, 6:4, 6:0. Ďalej ide aj Srb Novak Djokovič, siedmy nasadený hráč turnaja zdolal Brita Camerona Norrieho v štyroch setoch 6:4, 6:7 (4), 6:2, 6:3.


„Mojim prvým cieľom bolo začať dobre, koncentrovane a s energiou. Myslím si, že sa mi to podarilo. Tlačil som súpera na jeho limit, snažil som sa o dlhé výmeny a dostať sa do dobrého rytmu. Niečo som zacítil v kolene, ale po pár bodoch to bolo preč,“ uviedol Alcaraz pre akreditované médiá.

Na turnaji skončil už v 3. kole domáci Ben Shelton. Turnajová šestka skrečovala duel proti Francúzovi Adrianovi Mannarinovi za stavu 2:2 na sety. Tribúny vo Flushing Meadows nepotešil ani Frances Tiafoe, sedemnásty nasadený hráč vypadol na rakete Jana-Lennarda Struffa z Nemecka. Postup si na radosť domácich fanúšikov vybojoval štvrtý nasadený Američan Taylor Fritz. Finalista uplynulého ročníka si poradil so Švajčiarom Jeromeom Kymom v štyroch setoch.

muži - dvojhra - 3. kolo:

Adrian Mannarino (Fr.) - Ben Shelton (USA-6) 3:6, 6:3, 4:6, 6:4 - skreč,
Jan-Lennard Struff (Nem.) - Frances Tiafoe (USA-17) 6:4, 6:3, 7:6 (9),
Novak Djokovič (Srb.-7) - Cameron Norrie (V.Brit.) 6:4, 6:7 (4), 6:2, 6:3,
Tomáš Macháč (ČR-21) - Ugo Blanchet (Fr.) 7:5, 6:3, 6:1,
Taylor Fritz (USA-4) - Jerome Kym (Švaj.) 7:6 (3), 6:7 (9), 6:4, 6:4,
Carlos Alcaraz (2-Šp.) - Luciano Darderi (32-Tal.) 6:2, 6:4, 6:0,
Jiří Lehečka (20-ČR) - Raphael Collignon (Bel.) 6:4, 6:4, 6:4,
Arthur Rinderknech (Fr.) - Benjamin Bonzi (Fr.) 4:6, 6:3, 6:3, 6:2


