F1: V premiérovej VC Las Vegas triumfoval Verstappen

Holandský pretekár Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na historicky prvej Veľkej cene Las Vegas, predposledných 21. pretekoch sezóny F1. Na druhom mieste prišiel do cieľa Monačan Charles Leclerc na Ferrari, ktorý sa v poslednom kole dostal pred napokon tretieho v poradí Mexičana Sergia Pereza z Red Bullu. Ten mal napriek nezvládnutému záveru dôvod na spokojnosť, keďže v celkovom hodnotení dosiahol istotu druhého miesta.



Istý trojnásobný majster sveta dosiahol 18. víťazstvo v sezóne, 53. v kariére a šieste po sebe. Verstappen, ktorý odštartoval z druhého miesta, krátko po štarte vytlačil Leclerca mimo trate a dostal sa na líderskú pozíciu. Za nimi došlo k viacerým menším kolíziám a v ich dôsledku bol aktivovaný virtuálny safety car. Vo štvrtom kole sa preteky skončili pre Norrisa, ktorý v zákrute stratil kontrolu nad monopostom a vrazil do bariéry. Na trať vyšlo bezpečnostné vozidlo, po reštarte sa Verstappen držal na čele. Za incident s Leclercom v úvodnom kole dostal 5-sekundovú penalizáciu, ktorú si neskôr odpykal v boxoch. V 16. kole si Leclerc vzal späť požičané a dostal sa pred Verstappena. Ten mal v 25. kole menšiu kolíziu s Russellom, no obaja pokračovali. Na trať opäť vyšlo safety car a jeho prítomnosť viacerí využili na návštevu boxov. Na výjazde z nich takmer kolidovali Stroll s Verstappenom. Po 30. kole bol na čele Leclerc, ale doplatil na nie ideálne zahriate pneumatiky a v 32. kole ho predbehol Perez. Jeho líderská pozícia však nemala dlhé trvanie a Monačan ho v 35. kole prekvapil efektným manévrom. Mexičan krátko na to stratil pozíciu po ataku Verstappena, ktorý mal rýchlosť a dostal aj pred Leclerca. Holanďan si bez problémov postrážil prvenstvo a v závere to vyzeralo na double Red Bullu. Leclerc si však v poslednom kole zopakoval manéver na Pereza a zabezpečil si cenné 2. miesto.



Do konca sezóny 2023 ostávajú už len preteky v Abú Zabí, ktoré sú na programe o týždeň 26. novembra.

hlasy (zdroj: Sport 2):



Max Verstappen, víťaz: "Dnes som absolvoval viacero súbojov, bola to zábava. Škoda incidentu s Georgeom (Russellom), no našťastie to nebolo nič vážne, hoci ovládanie monopostu už potom nebolo ideálne. Užil som si tieto preteky a dúfam, že aj fanúšikovia. Rád si to zopakujem aj o rok. Dnes sa viackrát potvrdil efekt systému DRS."



Charles Leclerc, 2. miesto: "Veľmi som si užil dnešné pretekanie. Ospravedlňujem sa našim fanúšikom za 2. miesto, ale je to maximum, čo sme dnes mohli dosiahnuť. Boli sme silní, mali sme rýchlosť a musíme byť spokojní s druhým miestom."



Sergio Perez, 3. miesto: "Po úvodnej kolízii som mal poškodený monopost. Potom som predbiehal jedného pretekára za druhým a pomohlo mi aj safety car. V závere som mal náskok pred Leclercom, no jednoducho som nečakal jeho manéver."

VC Las Vegas (50 kôl, 1 kolo: 6,201 km, celkovo: 310,1 km)



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:29:08,289 hod., 2. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +2,070 sek., 3. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +2,241, 4. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +18,665, 5. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +20,067, 6. Carlos Sainz Šp./Ferrari) +20,834, 7. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +21,755, 8. George Russell (V. Brit./Mercedes) +23,091, 9. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +25,964, 10. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +29,496, 11. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +34,270, 12. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams) +43,398, 13. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +44,825, 14. Daniel Ricciardo (Aus./AlphaTauri) +48,525, 15. Kuan-jü Čou (Čína/Alfa Romeo) +50,162, 16. Logan Sargeant (USA/Williams) +50,882, 17. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +1:25,350 min.



nedokončili: Júki Cunoda (AlphaTauri/Jap.), Nico Hülkenberg (Nem./Haas), Lando Norris (V. Brit./McLaren)



Priebežné poradie (po 21 z 22 pretekov):



1. Verstappen 549 bodov*, 2. Perez 273, 3. Hamilton 232, 4. Sainz 200, 5. Alonso 200, 6. Norris 195, 7. Leclerc 188, 8. Russell 160, 9. Piastri 89, 10. Stroll 73, 11. Gasly 62, 12. Ocon 58, 13. Albon 27, 14. Cunoda 13, 15. Bottas 10, 16. Hülkenberg 9, 17. Ricciardo 6, 18. Čou 6, 19. Magnussen 3, 20. Liam Lawson (N. Zél./AlphaTauri) 2, 21. Sargeant 1, 22. Nyck De Vries (Hol./AlphaTauri) 0



Pohár konštruktérov:



1. Red Bull 822 bodov*, 2. Mercedes 392, 3. Ferrari 388, 4. McLaren 284, 5. Aston Martin 273, 6. Alpine 120, 7. Williams 28, 8. AlphaTauri 21, 9. Alfa Romeo 16, 10. Haas 12



*-istý víťaz