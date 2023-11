Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zažil v NHL svoj prvý viacbodový zápas v kariére. Útočník Montrealu strelil druhý gól v sezóne a pridal aj asistenciu, ale Canadiens prehrali s Bostonom 2:5. Tretíkrát v sezóne skóroval Martin Pospíšil, keď po fantastickej akcii otvoril skóre, no Calgary to napokon stačilo len na bod za prehru 4:5 po nájazdoch s NY Islanders. Sezónny debut v drese Arizony absolvoval Miloš Kelemen, do štatistík sa vo Winnipegu, kde Coyotes prehrali 2:5, nezapísal. Obranca Erik Černák pomohol Tampe Bay k víťazstvu nad Edmontonom 6:4, v akcii boli aj Adam Ružička a Tomáš Tatar.



Slafkovský znížil v 34. minúte na 1:3, keď ho spoza bránky pekne našiel kapitán Canadiens Nick Suzuki a slovenský krídelník z ľavej strany strelou na bližšiu žrď prekonal Jeremyho Swaymana. V 56. minúte sa Slafkovský podieľal aj na poslednom góle duelu, keď Johnathan Kovacevic upravil na konečných 2:5 z pohľadu Montrealu. Slovenský krídelník odohral 15 minút a 43 sekúnd, zaznamenal plusový bod a jednu strelu. Canadiens prehrali štvrtýkrát za sebou v riadnom čase. “Dokážeme hrať lepšie ako dnes. Mali sme zlý štart, súper nás zatlačil do nášho pásma a chýbalo nám viac agresivity. Boli sme často vylučovaní a proti tak silnému tímu ako je Boston je to problém,” povedal Suzuki pre nhl.com. Bruins v tomto kalendárnom roku vyhrali 50 zápasov, čo sa im podarilo trinástykrát v klubovej histórii. Tromi asistenciami pomohol k víťazstvu David Pastrňák, ktorý v 27 zápasoch proti Montrealu nazbieral 35 bodov. Bruins pred zápasom ocenili víťazov Stanley Cupu z rokov 1970 a 1972 na čele s členmi Siene slávy Bobbym Orrom a Johnnym Bucykom.



Pospíšil otvoril v 13. minúte skóre duelu proti Islanders, keď po krásnej akcii dostal Flames do vedenia 1:0. Po prihrávke Nazema Kadriho sa slovenský útočník vrútil po pravom krídle do pásma, preletel okolo obrancu Alexandra Romanova a po blafáku ponad ležiaceho brankára Iľju Sorokina rozjasal viac ako 17 tisíc divákov v Scotiabank Saddledome. Vo svojom siedmom zápase v profilige strelil tretí gól a na konte má dve asistencie. Pospíšil, ktorý v nedeľu oslávil 24. narodeniny, dostal zatiaľ od trénera Ryana Husku najviac priestoru na ľade v kariére. Na krídle druhej formácie s Kadrim a Connorom Zarym odohral 17 minút a 36 sekúnd, mal dva plusové body, šesť striel a vyhlásili ho za druhú hviezdu duelu. Huska ho poslal na ľad aj v predĺžení a Pospíšil sa mu takmer za dôveru oplatil víťazným gólom. V súboji zoči-voči so Sorokinom však neuspel. “Mrzí ma, že som nedal gól, mohlo byť po zápase. Ďakujem trénerovi, že mi dal dôveru v predĺžení, veľmi si to vážim, pretože som v NHL toho veľa neodohral. Škoda, že som nerozhodol, dúfam, že nabudúce sa to podarí,” povedal slovenský útočník pre sporsnet.ca. Tréner Huska vychválil výkon Pospíšila aj celej formácie. “Bol jedným z našich ofenzívnych lídrov a ich útok bol nebezpečný. V predĺžení som ho poslal na ľad, pretože si to jednoznačne zaslúžil a nechýbalo veľa, aby rozhodol,” dodal Huska na adresu Pospíšila. “Ostrovania” vyhrali 5:4 po nájazdoch a prerušili sériu siedmich prehier. Vo štvrtej formácii Calgary sa predstavil Ružička, ale odohral len 7:33 minúty a zapísal si mínusový bod.



Svoj prvý zápas v sezóne v NHL a 15. v kariére odohral Kelemen. V drese Arizony nastúpil vo štvrtej formácii s Liamom O’Brienom a Alexom Kerfootom, na ľade bol 9 minút a 47 sekúnd a do štatistík sa nezapísal. Dvadsaťštyriročný krídelník absolvoval 15 striedaní a mal mínusový bod. Jeho Coyotes prehrali vo Winnipegu 2:5. Kelemen sa stal siedmym slovenským hráčom v tomto ročníku profiligy. Gólom a dvoma asistenciami prispel k víťazstvu Jets Mark Scheifele, Laurent Brossoit zaznamenal 16 zákrokov. Winnipeg vyhral nad Arizonou ôsmykrát za sebou.



Vydarený duel odohral obranca Tampy Bay Černák. Lightning prehrávali s Edmontonom 0:2 a po dvoch tretinách 2:3, no napokon našli cestu k víťazstvu a trápiacich sa “olejárov” zdolali 6:4. Slovenský zadák odohral 20:18 min, mal jeden strelecký pokus a rozdal päť hitov. Černák dobre ustrážil obe najväčšie hviezdy Oilers Connora McDavida a Leona Draisaitla, ktorí vyšli bodovo naprázdno. V druhej tretine sa dôrazný slovenský obrancom pustil do bitky s Codym Cecim, ktorý nebezpečne atakoval Brandona Hagela. Hviezdou “bleskov” bol vo forme hrajúci ruský útočník Nikita Kučerov, ktorý strelil dva góly a pridal asistenciu. S 27 bodmi (13+14) je štvrtý najproduktívnejší hráč NHL. “V tejto sezóne sme mali tretie tretiny slabšie, ale verím, že sa to po dnešku zmení. Je to dobré pre našu morálku. Nebol to náš najlepší zápas, ale po horšej prvej tretine sme sa zmobilizovali,” povedal tréner Tampy Jon Cooper. Tri body nazbieral aj obranca Michail Sergačov (1+2), gól a asistenciu mal Steven Stamkos. Svoj prvý gól v NHL strelil útočník Edmontonu James Hamblin a poslal do neba pozdrav mame Gine, ktorá v roku 2017 podľahla rakovine.



Z víťazstva 6:3 nad Dallasom sa tešil útočník Colorada Tatar, ale do štatistík sa nezapísal. Slovenský útočník odohral 10:47 minúty, mal mínusový bod a jeden hit. Avalanche otočili z 0:3 na 6:3 a zaznamenali tretie víťazstvo za sebou. Víťazný gól strelil v čase 54:32 Mikko Rantanen a o jedenásť sekúnd neskôr poslal “lavíny” do dvojgólového vedenia Andrew Cogliano. “Bol to tesný zápas a aj keď sme prehrávali o tri góly, veril som, že máme na obrat. Som rád, že sa to podarilo,” povedal tréner Avalanche Jared Bednar. Tri asistencie zaznamenal Cale Makar a ako najrýchlejší obranca histórie NHL dosiahol 200 asistencií. Potreboval na to 254 zápasov.



Artemij Panarin pomohol dvoma gólmi NY Rangers k víťazstvu 5:3 na ľade New Jersey. Ruský útočník tak bodoval aj vo svojom 15. zápase od začiatku sezóny a vytvoril nový klubový rekord, keď prekonal zápis Roda Gilberta zo sezóny 1972-1973. “Neskutočné čo predvádza. Je to špeciálny, rozdielový hráč,” povedal na adresu Panarina útočník Jimmy Vesey, ktorý dal tiež dva góly. Do zostavy Devils sa po zranení hornej časti tela a päťzápasovej pauze vrátil Jack Hughes, ktorý strelil gól a pridal aj asistenciu. Strelecký účet v novom ročníku si otvoril Ondřej Palát.



Hokejisti Ottawy Senators zdolali Minnesotu Wild 2:1 po samostatných nájazdoch v rámci Global series v Štokholme. Hráčov Minnesoty čaká v nedeľu v rovnakom dejisku ešte duel proti Torontu Maple Leafs.



Wild viedli od 27. minúty po presnom zásahu rakúskeho útočníka Marca Rossiho. V úvode tretej tretiny sa na radosť domácich presadil švédsky obranca Erik Brännström, ktorý poslal duel do predĺženia. O rozhodujúci samostatný nájazd sa napokon postaral americký útočník Josh Norris.



Senators figurujú so 16 bodmi na 12. mieste v tabuľke Východnej konferencie, Minnesota je s 13 bodmi v priebežnom poradí taktiež na 12. priečke Západnej konferencie.



Philadelphia zvíťazila doma nad Vegas Golden Knights 4:3 po predĺžení, víťazný gól strelil po 60 sekundách Sean Couturier. V drese hostí zaznamenal dva góly a asistenciu Jonathan Marchessault. Flyers vyhrali štvrtýkrát v sérii, Vegas prehralo tretí z uplynulých piatich duelov. Nashville zdolal Chicago 4:2 a ukončil sériu štyroch prehier.



Sériu štyroch prehier ukončili hokejisti Nashvillu, keď vyhrali nad Chicagom 4:2. Druhý gól v sezóne strelil Gustav Nyquist len niekoľko hodín po tom, čo mu jeho manželka priviedla na svet tretiu dcéru Gretu. Connor Bedard zaznamenal asistenciu, prvý muž draftu 2023 má v 15 zápasoch na konte 14 bodov (9+5).



Seth Jarvis strelil dva góly v tretej tretine, predtým zaznamenal aj asistenciu a Carolina vyhrala nad Pittsburghom 4:2. Jarvis zlomil nerozhodný stav v 52. minúte a potom do prázdnej bránky spečatil víťazstvo. Oba góly Penguins strelil kapitán tímu Sidney Crosby a natiahol svoju bodovú sériu na 11 zápasov.



Washington zdolal Columbus 4:3 a natiahol víťaznú sériu na štyri zápasy. Gólom a dvoma asistenciami sa blysli Hendrix Lapierre a Aliaksej Protas. Piaty gól v sezóne strelil Alexander Ovečkin, Capitals hrali stále bez zraneného slovenského obrancu Martina Fehérváryho. Blue Jackets prehrali ôsmykrát za sebou, vo svojom 700. zápase v NHL skóroval Johnny Gaudreau. Boone Jenner odohral 675. duel za Columbus a dostal sa na prvé miesto v klubovej histórii pred Ricka Nasha.



Jordan Eberle prispel gólom a dvoma asistenciami k víťazstvu Seattlu vo Vancouveri 4:3, Canucks utrpeli druhú prehru za sebou. Hokejisti Los Angeles položili základ triumfu 5:1 nad St. Louis v prvej tretine, ktorú vyhrali 4:0. Tretí gól Kings strelil Adrian Kempe, ktorý sa desiatykrát v drese “kráľov” presadil v oslabení a v tejto štatistike vyrovnal na šiestom mieste klubovej histórie zápis Žigmunda Pálffyho.

Sumáre NHL:





Ottawa Senators - Minnesota Wild 2:1 pp a sn (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 1:0) - hralo sa v Štokholme



Góly: 44. Brännström (Forsberg, Hamonic), rozh. náj. Norris - 27. Rossi (Faber, Zuccarello). Brankári: Forsberg - Gustavsson, strely na bránku: 31:25.







Philadelphia Flyers - Vegas Golden Knights 4:3 pp (1:0, 2:3, 0:0 - 1:0)



Góly: 16. Tippett (Sanheim, Atkinson), 21. Foerster (Sanheim, Tippett), 36. Walker (Seeler, Couturier), 61. Couturier - 25. Karlsson (Marchessault), 35. Marchessault (Theodore, Eichel), 40. Marchessault (Stone, Theodore). Brankári: Hart - Thompson, strely na bránku: 38:31.







Nashville Predators - Chicago Blackhawks 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)



Góly: 13. Trenin (Sissons), 19. Nyquist (O'Reilly, Forsberg), 37. Smith (Tomasino, McCarron), 60. Smith (Trenin, Fabbro) - 34. Kurashev (Bedard, Jones), 53. Johnson (Dickinson). Brankári: Lankinen - Söderblom, strely na bránku: 32:31.







Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers 6:4 (1:2, 1:1, 4:1)



Góly: 20. Kučerov (Stamkos, Point), 33. Kučerov (Sergačov, Raddysh), 44. Jeannot (Eyssimont, Sergačov), 50. Stamkos (Kučerov, Point), 51. Glendening (Koepke, Raddysh), 60. Sergačov (Paul) - 4. Ryan (Nugent-Hopkins, Ceci), 9. Hamblin, 36. Ryan (Foegele, Ekholm), 49. Bouchard (Nugent-Hopkins). Brankári: Johansson - Skinner, strely na bránku: 24:43.







Boston Bruins - Montreal Canadiens 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)



Góly: 8. McAvoy (Marchand, Pastrňák), 20. Frederic (Carlo, Coyle), 26. Zacha (Lindholm, Pastrňák), 36. Frederic (Coyle, DeBrusk), 46. van Riemsdyk (Marchand, Pastrňák) - 34. SLAFKOVSKÝ (Suzuki, Newhook), 56. Kovacevic (Dvorak, SLAFKOVSKÝ). Brankári: Swayman - Allen, strely na bránku: 44:22.







Calgary Flames – New York Islanders 4:5 pp a sn (1:1, 1:2, 2:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 13. POSPÍŠIL (Kadri, Zary), 38. Coleman (DeSimone, Huberdeau), 44. Weegar (Zary, Kadri), 54. Šarangovič (Hanifin, Lindholm) - 17. Fasching (Clutterbuck, Nelson), 25. Palmieri (Horvat, Dobson), 29. Barzal, 44. Nelson (Engvall, Aho), rozh. náj. Wahlstrom. Brankári: Markström - Sorokin, strely na bránku: 39:33.







Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)



Góly: 34. Aho (Teräväinen, Jarvis), 43. Burns (Slavin, Svečnikov), 52. Jarvis (Slavin, Burns), 60. Jarvis (Aho, Teräväinen) - 11. Crosby (Guentzel, Karlsson), 50. Crosby (Letang, Rust). Brankári: Raanta - Jarry, strely na bránku: 34:28.







New Jersey Devils - New York Rangers 3:5 (2:2, 0:0, 1:3)



Góly: 10. J. Hughes (Hamilton, Siegenthaler), 20. Palát (Bratt, Toffoli), 42. Haula (J. Hughes, Hamilton) - 9. Panarin (Trocheck, Gustafsson), 15. Vesey (Schneider, Jones), 52. Panarin (Trocheck), 58. Vesey (Pitlick, Trocheck), 59. Wheeler. Brankári: Vaněček - Šesťorkin, strely na bránku: 33:35.







Winnipeg Jets - Arizona Coyotes 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)



Góly: 18. Scheifele (Pionk, Dillon), 19. Namestnikov (Morrissey), 32. Connor (Scheifele, Dillon), 45. Morrissey (Scheifele, Connor), 58. Appleton (Niederreiter, Lowry) - 15. Maccelli (Moser, Kerfoot), 27. Dumba (Boyd, Schmaltz). Brankári: Brossoit - Vejmelka, strely na bránku: 26:18.







Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)



Góly: 26. Milano (Protas, Lapierre), 34. Protas (van Riemsdyk, Lapierre), 36. Ovečkin (Strome), 54. Lapierre (Milano, Protas) - 24. Gaudreau (Jenner, Severson), 48. Provorov (Sillinger), 56. Danforth (Kuraly, Werenski). Brankári: Lindgren - Merzlikins, strely na bránku: 26:36.







Dallas Stars - Colorado Avalanche 3:6 (2:0, 1:2, 0:4)



Góly: 11. Seguin (Marchment, Duchene), 15. Pavelski (Benn, Robertson), 23. Seguin (Marchment, Lindell) - 34. Wood (Colton, Makar), 38. Johansen (Makar, Rantanen), 45. Ničuškin, 55. Rantanen (Toews, Ničuškin), 55. Cogliano (Kiviranta, Girard), 60. Colton (Makar). Brankári: Oettinger - Georgijev, strely na bránku: 28:38.







Vancouver Canucks - Seattle Kraken 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)



Góly: 6. Miller (Myers, Di Giuseppe), 36. Hughes (Hronek, Pettersson), 60. Höglander (Myers, Michejev) - 26. Oleksiak (Beniers, Eberle), 34. Eberle (Bjorkstrand, Schultz), 45. Gourde (Borgen, Tolvanen), 47. Beniers (Eberle). Brankári: Demko - Grubauer, strely na bránku: 24:26.







Los Angeles Kings - St. Louis Blues 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)



Góly: 3. Byfield (Kopitar, Kempe), 3. Lizotte, 14. Kempe, 16. Dubois (Kaliyev, Spence), 40. Fiala (Danault, Doughty) - 57. Neighbours (Blais, Leddy). Brankári: Talbot - Binnington, strely na bránku: 31:30.

Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 15:43 1 1 2 +1 1 2



Martin Pospíšil (Calgary) 17:37 1 0 1 +2 6 0



Adam Ružička (Calgary) 7:33 0 0 0 -1 1 0



Erik Černák (Tampa Bay) 20:18 0 0 0 0 1 2



Miloš Kelemen (Arizona) 9:47 0 0 0 -1 0 0



Tomáš Tatar (Colorado) 10:47 0 0 0 -1 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/