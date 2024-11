F1: Verstappen sa výrazne priblížil k titulu. Pódium doplnili Francúzi Esteban Ocon a Pierre Gasly z tímu Alpine.

Holandský pretekár Max Verstappen na Red Bulle vyhral nedeľnú daždivú VC Brazílie. Pódium doplnili Francúzi Esteban Ocon a Pierre Gasly z tímu Alpine s takmer 20-sekundovou stratou na vedúceho pilota šampionátu. Ten zvýšil náskok na hlavného súpera v boji o titul Landa Norrisa z McLarenu na priepastných 61 bodov. Norris skončil až šiesty.





Trojnásobný majster sveta Verstappen získal 62. víťazstvo v kariére, ktoré bolo zároveň siedme v sezóne a premiérové od júnovej Veľkej ceny Španielska. Na okruhu Interlagos štartoval až zo sedemnásteho miesta a pripomenul svoju výnimočnú jazdu na rovnakom okruhu v roku 2016 za podobných podmienok. Piloti Alpinu získali významné body do pohára konštruktérov - na Interlagose ich nazbierali 33, čo je vyše dvojnásobok počtu, ktorý mali za celú túto sezónu pred veľkou cenou. Pre továrenský Renault to bolo zároveň prvé dvojité pódium od VC Kórejskej republiky 2013 v podaní Kimiho Räikkonena a Romaina Grosjeana. Norris výrazne stratil v boji o titul a jeho manko je momentálne 61 bodov, pričom v banku ich je do konca sezóny len 86 a Holanďan môže potvrdiť zisk štvrtého titulu už na nadchádzajúcej veľkej cene vo Vegas. V Brazílii získal aj bod za najrýchlejšie kolo, ktoré dosiahol po sedemnásty raz vo svojej kariére.Dážď poznačil celý brazílsky víkend, organizátori v jeho dôsledku odložili kvalifikáciu na nedeľu ráno. Aj tú však sprevádzali mokré podmienky a havária piatich pilotov vrátane Alexandra Albona na Williamse. Ten do pretekov pre stav svojho monopostu ani nenastúpil. Samotný štart sa tiež nazaobišiel bez problémov - v zahrievacom kole havaroval Lance Stroll a mala sa opakovať celá procedúra. Jazdci si však zle vyložili svetelnú signalizáciu a vyrazili do ďalšieho zahrievacieho kola.Po zmätku nakoniec získal hneď na štarte prvé miesto na úkor Norrisa jeho krajan George Russell na Mercedese. Zastávky v boxoch odštartoval po 30 kolách Leclerc na Ferrari a väčšina jazdcov zamierila k mechanikom počas virtuálneho safety caru, ktorý spôsobila nehoda Nica Hülkenberga na Haase. Tomu nakoniec pomohli späť do pretekov traťoví maršáli a tak dostal nakoniec čiernu vlajku ako prvý jazdec od VC Kanady 2007. Z pretekov tak bol diskvalifikovaný. Následne vyšiel pre veľké množstvo vody na trati safety car a hŕstka jazdcov, ktorí nakoniec skončili na pódiu, stále vyčkávala na zjazdených pneumatikách do prechodného mokra na červenú vlajku. Tá nakoniec prišla po havárii Argentínčana Franca Colapinta na Williamse.Ocon, Verstappen a Gasly prezuli počas prerušenie pretekov "zadarmo" a po priebežnom reštarte si udržali toto poradie. Verstappen nakoniec vyzrel na francúzskeho súpera po ďalšom reštarte, ktorý prišiel po nehode Carlosa Sainza na Ferrari. Po zvyšok pretekov zvyšoval na schnúcej trati svoj náskok, Ocon bol bezpečne pred tímovým kolegom, a ten odolával tlaku Russella. Pomerne veľkú osembodovú nádielku získali aj piloti VCARB, no Jukiho Cunodu mohla mrzieť strata pod červenou vlajkou. Japonec štartoval z tretieho miesta, ktoré si držal a mohol získať prvé pódium vo svojej kariére. Ďalší nevydarený víkend má za sebou Verstappenov kolega Sergio Perez, ktorý zažíva výrazný výkonnostný prepad. Po poslednom mieste na domácej VC Mexika skončil v Brazílii opäť mimo bodov - jedenásty. Preteky dokončilo pätnásť z dvadsiatich pretekárov.

Hlasy po pretekoch /zdroj: Voyo/:



Max Verstappen (Red Bull), víťaz: "Dnes to bolo ako na horskej dráhe. V kvalifikácii som mal smolu s červenou vlajkou a na štarte som bol sedemnásty. Dnes sme sa však vyhli problémom, urobili správne rozhodnutia, zostali sme pokojní a lietali sme. Všetko dokopy znamená, že sme vyhrali."



Esteban Ocon (Alpine), 2. miesto: "Nemyslel som si, že budem na pódiu. Po náročnej sezóne je pekné jazdiť tu a mať takýto výsledok za mokra, je to pre nás dôležité. Som veľmi šťastný, že som na bedni, bolo to super. Ďakujem všetkým brazílskym fanúšikom za podporu."



Pierre Gasly (Alpine), 3. miesto: "Je to skvelé pre celý tím, mali sme náročnú sezónu a nedokázali sme ani poriadne bodovať. Dve autá na pódiu je niečo, na čo sme ani nemysleli. Už včera sme mali dobrú rýchlosť, som veľmi hrdý na tím, bolo by príliš ľahké, keby sme sa vzdali."