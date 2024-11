Šramková vo finále v Ťiang-si nezískala druhý titul na WTA, nestačila na Švajčiarku Golubicovú

3.11.2024 (SITA.sk) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková nedosiahla na svoj druhý singlový titul na okruhu WTA . V nedeľňajšom finále v čínskom meste Ťiang-si na podujatí kategórie WTA 250 podľahla Švajčiarke Viktoriji Golubicovej za 112 minút 3:6, 5:7. S touto súperkou prehrala aj vo štvrtom vzájomnom súboji.Za ostatné dva mesiace si Slovenka zahrala už tretíkrát finále dvojhry žien na turnajoch WTA, aktuálne prežíva najúspešnejšie obdobie kariéry. V septembri sa dostala do finále na turnaji v tuniskom Monastire, o týždeň neskôr dokráčala k prvému titulu na okruhu WTA v thajskom Hua Hine. Neskôr sa jej darilo aj na podujatí WTA 1000 v čínskom Pekingu, na ktorom z kvalifikácie dokráčala až do 3. kola.Dvadsaťosemročná Bratislavčanka si v nedeľňajšom finále ako dvojka "pavúka" nestačila na nenasadenú súperku. V prvom sete stratila servis hneď v prvej hre a neskôr aj v deviatej, po 40 minútach set prehrala 3:6.V druhom sete síce vzala podanie súperke na 2:1 a neskôr viedla aj 3:1, ale v ďalšom priebehu prišla o vlastný servis zase dvakrát a Golubicová na zisk titulu využila hneď prvý mečbal.V úvode aktuálneho týždňa patrila Šramkovej 53. priečka v rebríčku WTA, postupom do finále v Ťiang-si sa posunie na 43. pozíciu. V nasledujúcom vydaní hodnotenia bude premiérovo v kariére figurovať v Top 50. Ak by vo finále uspela, mohla sa posunúť až na 41. miesto pred niekdajšiu svetovú jednotku Ons Jabeurová z Tuniska.