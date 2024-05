F1: Verstappen vyhral VC Emilia Romagna pred Norrisom a Leclercom

Holandský motoristický pretekár Max Verstappen vyhral nedeľnú VC Emilia Romagna seriálu formuly 1. Úradujúci majster sveta na Red Bulle si tak upevnil svoje vedenie v celkovom hodnotení a dosiahol piaty triumf v tejto sezóne. Najbližšie mu bol Brit Lando Norris na McLarene, tretí skončil Monačan Charles Leclerc na Ferrari.





Verstappen navýšil vedenie v celkovom hodnotení o 15 bodov. Momentálne má pred súpermi náskok 48 b. Na druhé miesto poskočil Leclerc cez Sergia Pereza (Red Bull). Trojnásobný šampión Verstappen dosiahol 59. víťazstvo a 104. pódium v kariére. Prvú "bedňu" na Imole zaznamenal Leclerc, pričom pre Ferrari to boli domáce preteky. Počas rozhovoru v pit lane sa po pretekoch prihovoril "Tifosi" v Taliančine.Po sobotných haváriách Fernanda Alonsa a Sergia Pereza v treťom tréningu bol nedeľný vrchol víkendu pomerne pokojný. Bez kolízii a zmeny pozícii sa zaobišiel aj štart, na ktorom klesol ešte v sobotu o tri priečky Oscar Piastri na McLarene. Austrálčan mal štartovať z prvého radu po boku Verstappena, no dostal trest za brzdenie Dána Kevina Magnussena z Haasu počas kvalifikácie.Štvrtú pozíciu nakoniec neustrážil Lecrecov tímový kolega Sainz. Ten zostal na stredných pneumatikách dlhšie ako súperi a kalkuloval s možným výjazdom bezpečnostného vozidla. Vo výsledkovej listine spadol za Piastriho a skončil piaty. Na území nikoho sa pohybovali väčšinu pretekov Briti Lewis Hamilton a George Russell (najrýchlejšie kolo) na Mercedese. Sedemnásobný majster sveta sa dokázal dostať oproti štartu pred tímového kolegu i Japonca Jukiho Cunodu (Racing Bulls).Ten ťažil v kvalifikácii zo svojich poznatkov tradičného okruhu z juniorských čias, keďže pred vstupom do F1 testovával staršie monoposty práve na Imole. V samotných pretekoch však neustrážil pozíciu ani pred Perezom a Strollom. "Béčko" Red Bullu stavilo na alternatívnu stratégiu a jeho jazdci boli takmer celý čas na tvrdých pneumatikách. Perez štartoval po sobotnej havárii a nevydarenej kvalifikácii z jedenásteho miesta. Na prípadný výjazd safety caru čakal aj Aston Martin, ktorého jazdci štartovali zo siedmeho (Lance Stroll) a posledného desiateho radu (Alonso). Kanaďan dokázal napriek neskorému pit stopu tretíkrát v sezóne bodovať za dva body (9.).V závere pretekov to najprv vyzeralo, že pneumatiky si pošetril Leclerc, ktorý začal ukrajovať z náskoku svojich súperov. Nakoniec to však bol Norris, ktorý zabral a v záverečných kolách dokázal suveréna predošlých dvoch sezón Verstappena stiahnuť len na niekoľko desatín. Holanďan mal na konci málo "šťavy" v batérii z rekuperovanej kinetickej energie z MGU-K. Na odporúčanie tímu prepol do módu, ktorý zberal viac energie na akceleráciu, na úkor toho však išiel nájazd do zákrut, keďže práve tam sa energia dobíjala.Norris vyhral predošlú VC Miami po nečakanej jazdeckej chybe Verstappena v jasnom vedení a pomohol mu aj safety car. V Imole nebol v garáži Red Bullu prítomný technický riaditeľ Adrian Newey, ktorý je v dôsledku kontroverzie na odchode z rakúskej stajne. Už od úvodných tréningov tak mali "červení býci" problém nájsť to správne nastavenie.Max Verstappen (Red Bull), 1. miesto: "Celé preteky som na to musel naplno tlačiť a vytvárať náskok. Na stredne tvrdých pneumatikách sme boli celkom silní, na tvrdých pomalší, najmä záverečných pätnásť kôl. Naozaj som nemal priľnavosť a šmýkalo sa mi. Stále som na to tlačil, no pneumatiky už nefungovali. Snažil som sa vyhnúť chybám a našťastie sa mi to podarilo. Na aute sme zmenili cez víkend veľa vecí a pred nimi sme nemali až toľko informácií."Lando Norris (McLaren), 2. miesto: "Myslím si, že keby mám jedno alebo dve kolá navyše, predbehol by som Maxa. Na začiatku bol oveľa lepší, až do prvej zastávky v boxoch, tam som veľa stratil. Mne zas lepšia vyšla druhá časť na hardoch. Celý víkend som si myslel, že by som mohol s Maxom bojovať. Celý čas sa snažíme odvádzať dobrú prácu a mrzí náš, že sme nevyhrali."Charles Leclerc (Ferrari), 3. miesto: "Je to aspoň pódium. Tešia ma víťazstvá a to sa nám dnes nepodarilo. Na hardoch som sa snažil tlačiť a začal som sťahovať Landa, ale bol naozaj dobrý. Naše pretekové tempo bolo vo všeobecnosti dobré, no veľa sme strácali na cieľovej rovinke, musíme sa na to pozrieť. S výhľadom na zvyšok sezóny to vyzerá dobre. Monako bude veľmi výnimočné, budú to taktiež domáce preteky."

VC Emilia Romagna (63 kôl, 1 kolo: 4,959 km/309 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:25:25,252 h, 2. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +0,725 s, 3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +7,916, 4. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +14,132, 5. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +22,325, 6. Lewis Hamilton +35,104, 7. George Russell (obaja V. Brit./Mercedes) +47,154, 8. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +54,776, 9. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) + 1:19,556 min, 10. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls), 11. Nico Hülkenberg (Nem./Haas), 12. Kevin Magnussen (Dán./Haas), 13. Daniel Ricciardo (Aus./Racing Bulls), 14. Esteban Ocon (Fr./Alpine), 15. Kuan-jü Čou (Čína/Kick Sauber), 16. Pierre Gasly (Fr./Alpine), 17. Logan Sargeant (USA/Williams), 18. Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber), 19. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) všetci + 1 kolo

nedokončil: Alexander Albon (Thaj./Williams)







priebežné poradie (po 7 z 24 pretekov):



1. Verstappen 161 b, 2. Leclerc 113, 3. Perez 107, 4. Norris 101, 5. Sainz 93, 6. Piastri 53, 7. Russell 44, 8. Hamilton 35, 9. Alonso 33, 10. Cunoda 15, 11. Stroll 11, 12. Oliver Bearman (V. Brit./Ferrari) 6, 13. Hülkenberg 6, 14. Ricciardo 5, 15. Ocon 1, 16. Magnussen 1, 17. Albon, 18. Čou, 19. Gasly, 20. Bottas, 21. Sargeant všetci 0







Pohár konštruktérov:



1. Red Bull 268 b, 2. Ferrari 212, 3. McLaren 154, 4. Mercedes 79, 5. Aston Martin 44, 6. Racing Bulls 20, 7. Haas 7, 8. Alpine 1, 9. Williams, 10. Kick Sauber (obaja 0)