|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Edmund
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. decembra 2025
F1: Verstappen vyhral VC Kataru, o titule sa rozhodne v Abú Zabí
Líder šampionátu Lando Norris obsadil štvrté miesto a nevyužil tak možnosť zaistiť si v predstihu svoj premiérový titul.
Zdieľať
Holandský pretekár Max Verstappen na Red Bulle vyhral nedeľnú VC Kataru na okruhu Lusail. Druhý skončil Austrálčan Oscar Piastri na McLarene a pódium doplnil Španiel Carlos Sainz v službách Williamsu. Líder šampionátu Lando Norris obsadil štvrté miesto a nevyužil tak možnosť zaistiť si v predstihu svoj premiérový titul. O tom sa definitívne rozhodne 7. decembra v Abú Zabí, okrem Norrisa na McLarene sú v boji Verstappen s mankom 12 bodov a Piastri s 16-bodovou stratou.
Verstappen dosiahol jubilejné 70. víťazstvo a siedme v sezóne. Kľúčovou bola strategická chyba McLarenu, ktorý jazdcom nariadil zostať na trati v ôsmom kole po výjazde bezpečnostného vozidla a k svojim mechanikom zamieril naopak Verstappen. V celkovom hodnotení šampionátu stiahol úradujúci majster na Norrisa 13 bodov a poskočil na druhú pozíciu pred Piastriho. Zisk titulu má však Norris stále vo vlastných rukách a v posledných pretekoch sezóny mu s určitosťou stačí tretie miesto. Prekvapením bolo tretie miesto Sainza, keďže okruh nemal tradičnému tímu sedieť.
Preteky spestrilo nariedenie FIA, ktorá na základe bezpečnostných obáv Pirelli nariadila minimálne dve zastávky v boxoch a maximálne 25 kôl na jednej sade pneumatík. Na štarte si udržal Piastri pole position a tretí Verstappen predbehol Norrisa. Austrálčan s Holanďanom tak potvrdili informácie o čistejších štartových pozíciách na ľavej strane gridu. Rozdiely sa začali postupne zväčšovať, no kartami zamiešala nehoda Hülkenberga, ktorá spôsobila výjazd bezpečnostného vozidla. Do boxov tak zamierilo 16 z 19 monopostov, no na trati zostali oba McLareny. Tým vyšiel reštart napriek čerstvejším pneumatikám na Verstappenovom Red Bulle, ktorý však mal z bezpečnostných dôvodov starší motor. McLareny prezúvali v 24. a 25. kole, naspäť sa zaradili na štvrtom a piatom mieste, pričom celé pole prezulo na stredne tvrdú zmes, ktorú mala na štarte aj o titul bojujúca trojica.
Na väčšinu poľa vrátane Verstappena vyšli ďalšie zastávky v boxoch najneskôr v 32. kole a vtedy aj tímy povolali svojich jazdcov. Všetci okrem Bortoleta prezuli podľa očakávania na tvrdú zmes, keďže mala vydržať do konca pretekov. Verstappen sa vrátil na treťom mieste a na čelo sa vrátili McLareny. V 37. kole Norris vyšiel mimo trať a cez rádio žiadal kontrolu podlahy a klznej dosky, pre ktorej tenkosť boli s tímovým kolegom diskvalifikovaní na predošlej VC Las Vegas. Problémy mal aj Piastri a stál už v 42. kole, do vedenia išiel Norris, no Verstappen bol v jeho DRS zóne. Tá bola v Lusail len jedna vzhľadom na motocyklový charakter okruhu, ktorý zároveň komplikoval predbiehanie pre monoposty. V boji o vedenie zaváhal aj Verstappen, no v 44. kole zamieril k mechanikom aj Norris. Po ňom bolo poradie Verstapppen, Piastri, Sainz, Antonelli a Norris. Brit dokázal v predposlednom kole predbehnúť chybujúceho Antonelliho a zmierniť škody. Piastri v závere výrazne sťahoval Verstappena, no na dobehnutie ani triumf to nestačilo. Z hromadných zastávok v boxoch a strategickej chyby McLarenu ťažil aj zo siedmeho miesta štartujúci Sainz. Za piatym Antonellim skončil jeho tímový kolega z Mercedesu Russell a najlepšie umiestnenie od začiatku októbra zaznamenal veterán Alonso na Aston Martine. Štyri body za ôsme miesto bral Leclerc na Ferrari, ktorý ťažil z defektu Hadjara v úplnom závere. Toho smola pomohla aj druhému jazdcovi Racing Bulls Lawsonovi a jeden majstrovský bod bral Cunoda na Red Bulle.
hlasy: /zdroj: Voyo/:
Max Verstappen, víťaz: „Boli to pre nás úžasné preteky, správne sme sa rozhodli so zastávkami v boxoch. Je super tu vyhrať, bojovali sme do konca. Limity na pneumatiky boli určené, bolo to náročné, ale aj tak sme vyhrali.“
Oscar Piastri, 2. miesto: „Zjavne sme to dnes nezvládli, ja som robil maximum, ale dnes nám to nebolo súdené. Je jasné, čo sme spravili zle a budeme o tom diskutovať. Nie je to úplne zlé, stále sme v boji o titul a rýchlosť bola tento víkend dobrá, je však náročné to spracovať.“
Carlos Sainz, 3. miesto: „Som šťastný a hrdý na celý tím, pretože sme si mysleli, že to bude najnáročnejší víkend roku. Vyšli sme však na trať, bol som rýchly, zvládli sme prácu s pneumatikami, štart, ubránili sme pozíciu a je z toho prekvapivé pódium.“
Veľká cena Kataru (57 kôl, 1 kolo: 5,419 km, celkovo: 308,611 km)
1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:24:38,241 h, 2. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +7,995 s, 3. Carlos Sainz (Šp./Williams) +22,665, 4. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +23,315, 5. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +28,317, 6. George Russell (V. Brit./Mercedes) +48,599, 7. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +54,045, 8. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +56,785, 9. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls) +1:00,073 min, 10. Juki Cunoda (Jap./Red Bull) +1:01,770, 11. Alexander Albon (Thaj./Williams) +1:06,931, 12. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +1:17,730, 13. Gabriel Bortoleto (Braz./Kick Sauber) +1:24,812, 14. Franco Colapinto (Arg./Alpine), 15. Esteban Ocon (Fr./Haas), 16. Pierre Gasly (Fr./Alpine) všetci +1 kolo, 17. Lance Stroll (Kan./Aston Martin), 18. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) +2 kolá, nedokončili: Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber), Oliver Bearman (V. Brit./Haas)
Celkové poradie (po 23 z 24 pretekov):
1. Norris 408 b, 2. Verstappen 396, 3. Piastri 392, 4. Russell 309, 5. Leclerc 230, 6. Hamilton 152, 7. Antonelli 150, 8. Albon 73, 9. Sainz 64, 10. Hadjar 51, 11. Hülkenberg 49, 12. Alonso 48, 13. Bearman 41, 14. Lawson 38, 15. Cunoda 33, 16. Ocon 32, 17. Stroll 32, 18. Gasly 22, 19. Bortoleto 19, 20. Colapinto, 21. Jack Doohan (Aus./Alpine) obaja 0
Pohár konštruktérov:
1. McLaren 800 b*, 2. Mercedes 459, 3. Red Bull 426, 4. Ferrari 382, 5. Williams 137, 6. Racing Bulls 92, 7. Aston Martin 80, 8. Haas 73, 9. Kick Sauber 68, 10. Alpine 22
*istý víťaz
Prečítajte si tiež
Atlétmi roka 2025 sú Duplantis a McLaughlinová-Levroneová