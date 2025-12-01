|
01. decembra 2025
Atlétmi roka 2025 sú Duplantis a McLaughlinová-Levroneová
Duplantis je prvým mužským skokanom o žrdi v modernej histórii, ktorého nikto nezdolal dva roky po sebe.
Najlepšími atlétmi sveta sú skokan o žrdi Armand Duplantis zo Švédska a Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová, ktorá na majstrovstvách sveta v Tokiu zabehla druhý najlepší čas histórie na 400 metrov. Ocenenie získali na galavečere v Monaku. Svetovej atletike tak kraľuje rovnaká dvojica ako v roku 2022.
Duplantis je prvým mužským skokanom o žrdi v modernej histórii, ktorého nikto nezdolal dva roky po sebe. „Je to obrovská pocta. Dúfam, že sa budem môcť ďalej posúvať vpred a že dokážem inšpirovať ďalšiu generáciu, aby sa dala na atletiku a teda aj na aj skok o žrdi,“ citovala agentúra DPA.
McLaughlinová-Levroneová v sezóne tiež neprehrala a to nielen na rovine, ale ani na prekážkach, pričom svoju víťaznú sériu v druhom prípade predĺžila na 24 štartov. Dvadsaťšesťročná atlétka získala v Tokiu titul majsterky sveta na štvorstovke v severoamerickom rekorde 47,78 sekundy, čím prekonala 42 rokov starý rekord šampionátu a zabehla druhý najrýchlejší čas v histórii. Zlato pridala v štafete na 4x400 m. „Atletika je podľa mňa najlepší šport na svete. A chcem svetu naďalej ukazovať, že patrím medzi najlepších. Pre mňa bol rok 2025 rokom vykročenia z komfortnej zóny a posúvania hraníc toho, čo bolo mentálne a fyzicky možné. V roku 2026 chcem pokračovať v posúvaní týchto hraníc,“ povedala McLaughlinová-Levroneová.
Obaja atléti tiež zvíťazili vo svojich disciplínach. Najlepším pretekárom na dráhe medzi mužmi sa stal šampión Emmanuel Wanyonyi z Kene. V technických disciplínach medzi ženami zvíťazila skokanka do výšky Nicola Olyslagersová z Austrálie. Ocenenie za disciplíny mimo štadióna získali víťaz maratónov v Londýne a Berlíne Sabastian Sawe z Kene a španielska chodkyňa María Pérezová, ktorá na MS ovládla preteky na 20 aj 35 kilometrov.
