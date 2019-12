FAA do konca roka nepovolí návrat lietadiel Boeing 737 MAX

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

New York 11. decembra (TASR) - Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) do konca tohto roka nepovolí návrat lietadiel Boeing 737 MAX na oblohu. Vyhlásil to v stredu šéf úradu Steve Dickson.Tieto stroje sú stiahnuté z prevádzky od marca 2019 po dvoch tragických nehodách v priebehu piatich mesiacov.Dickson v rozhovore pre CNBC pred tým, ako vypovedal pred výborom amerického Kongresu pre dopravu a infraštruktúru, povedal, že existuje takmer tucet úloh, ktoré musia lietadlá splniť, kým sa budú môcť vrátiť do prevádzky.Predstavitelia FAA už začiatkom týždňa informovali, že nepovolia lietadlám návrat na oblohu skôr ako v januári, pričom dodali, že je potrebné urobiť ešte veľa práce. Niektorí analytici sa domnievajú, že Dickson nedá týmto strojom zelenú minimálne do februára.Akcie spoločnosti Boeing klesli o 2 % po vyhlásení šéfa FAA. Boeing nepovedal, či sa vzdal svojho predchádzajúceho cieľa obnoviť dodávky 737 MAX do konca roku 2019, ale uviedol, že „úzko spolupracuje s FAA a globálnymi regulačnými úradmi na certifikácii“.