Boeing vyplatí rodinám obetí havárií po 144.500 dolárov

Washington 24. septembra - Americká spoločnosť Boeing vyplatí odškodné rodinám 346 obetí, usmrtených pri dvoch tragických leteckých nehodách strojov 737 MAX v Etiópii a Indonézii. Každá rodina dostane po 144.500 dolárov (približne 131.540 eur). Budú vyplatené z fondu finančnej pomoci firmy Boeing, ktorého výška je 50 miliónov dolárov (54,93 milióna eur). V pondelok o tom informovali správcovia fondu, ktorých citovala tlačová agentúra Reuters.Fond, na ktorý dohliadajú právnici z Washingtonu Ken Feinberg a Camille S. Birosová a jeho založenie oznámili v júli, začne okamžite prijímať žiadosti rodinných príslušníkov. Tí sa pritom nebudú musieť vzdať práva na zažalovanie spoločnosti Boeing na súde - to nebude podmienkou na získanie odškodného.Lietadlá typu 737 MAX sú od marca vyradené z prevádzky, teda po haváriách strojov v Indonézii a Etiópii v priebehu piatich mesiacov. Stroj indonézskej leteckej spoločnosti Lion Air sa zrútil do Jávskeho mora koncom októbra minulého roka, o život prišlo všetkých 189 ľudí na palube. Haváriu stroja Ethiopian Airlines v marci v Etiópii neprežil nikto zo 157 ľudí na palube, zahynuli aj štyria občania Slovenskej republiky.Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v pondelok oznámil, že stále nemá určený časový rámec, kedy zruší nariadenie o vyradení Boeingov 737 MAX z prevádzky, a dodal, že jednotlivé krajiny samy rozhodnú, kedy tento stroj môže znovu začať lietať."Našou prvou prioritou je bezpečnosť a neurčili sme si žiaden časový rámec, kedy prácu ukončíme. Každá vláda sa sama rozhodne, kedy vráti tieto lietadlá do prevádzky, po dôkladnom posúdení ich bezpečnosti," napísal FAA vo vyhlásení, na ktoré sa odvolala agentúra AFP.