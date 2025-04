Fabrizio Romano avizoval Boženíkov prestup do Real Salt Lake

Slovenský futbalista Róbert Boženík by mal prestúpiť do zámorského klubu Real Salt Lake. V piatok to oznámil renomovaný taliansky novinár Fabrizio Romano na sociálnej sieti X. Dvadsaťpäťročný útočník pôsobí od júla 2023 v portugalskej Boaviste a cez víkend sa pravdepodobne presunie do USA, kde absolvuje vstupnú lekársku prehliadku.





Boženík strelil v tejto sezóne za Boavistu, ktorá sa zmieta v hernej a finančnej kríze, štyri góly. Do Portugalska prišiel z Feyenoordu, pričom svoju profesionálnu kariéru začal v Žiline. V národnom tíme má na konte 49 zápasov v ktorých strelil sedem gólov, je pravidelnou súčasťou nominácie trénera Francesca Calzonu a predstavil sa aj na vlaňajších ME v Nemecku.Trhová hodnota slovenského hráča je podľa špecializovaného portálu transfermarkt 4 milióny eur. Real Salt Lake figuruje v zámorskej MLS na 10. mieste Západnej konferencie, v minulosti pôsobil v tomto tíme aj stredopoliar Albert Rusnák.