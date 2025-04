Príprava na MS 2025: Országh po Nemcoch spokojnejší ako vo Švajčiarsku. Vidím posun, vraví

Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh bol s dvojzápasom proti Nemecku omnoho spokojnejší ako s duelmi so Švajčiarmi. Slováci vo štvrtok v druhom stretnutí Kaufland Challenge zvíťazili nad Nemcami presvedčivo 4:0 a ukončili v Piešťanoch trojzápasovú sériu prehier. Prvýkrát sa tešili pod vedením 47-ročného kouča, ktorý zatiaľ dočasne vedie národný tím pri absencii Craiga Ramsayho.





Slováci viedli 2:0 aj v prvom stredajšom stretnutí, šance rozhodnúť zápas však nevyužili a súper ich za to potrestal. Druhý duel začali rovnako ako prvý - gólom Andreja Kukuču v prvej tretine. Tento raz troma presnými zásahmi v prostrednej časti zavreli zápas vo svoj prospech. „Bolo pre nás dôležité, že za stavu 2:0, to je taký zradný výsledok, sme odskočili na rozdiel troch a štyroch gólov. V stredu sa nám to nepodarilo, takže to bol dôležitý faktor. Potom sme už mali viac času si to ustrážiť, aby sme hrali zodpovedne. Teší ma výkon, niekedy môžete dominovať celý zápas a napriek tomu z toho nič nie je. Teraz sme možno neboli tak dominantní, ale víťazstvo je z našej strany určite zaslúžené. Je to veľmi dôležité hlavne na psychiku. Stále je pred nami veľa roboty, ale keď si pozriem týždeň vo Švajčiarsku a teraz proti Nemcom, určite tam vidím posun,“ uviedol Országh.Efektivita v prvom stretnutí nebola na slovenskej strane, za to v odvete vyslali na bránku hostí iba 16 pokusov a každý štvrtý puk skončil v sieti. „Ak ste sledovali semifinále českej extraligy, tak vyhrať sa dá aj s deviatimi strelami. Niekedy to je jednoducho tak. Môžete sa snažiť, máte pocit, že robíte všetko správne a ten duel rozbehne šťastnejší gól a celý priebeh zmení. Nemci majú kvalitu, je to naozaj nebezpečný súper v prípravných zápasoch aj na MS. Keď sa nadýchli, potom sa už hrá ťažšie. Vôbec by som to nedramatizoval, som rád, že v druhom zápase sme im tie momenty svojou zodpovednou hrou neumožnili,“ povedal Országhov asistent Peter Frühauf, ktorý narážal v úvode odpovede na mimoriadnu efektivitu Komety Brno v prvom stretnutí semifinálovej série proti Sparte Praha (3:2).Proti Nemcom zaujal troma gólmi v dvoch dueloch útočník Andrej Kukuča, ktorého pozná Országh z pôsobenia v Banskej Bystrici. Dvadsaťpäťročný krídelník si zdvihol šance smerom k svetovému šampionátu, vo štvrtok večer tiež „prežil“ škrty realizačného tímu, po ktorých skončilo kvarteto Michal Laurenčík, Matúš Hlaváč, Tomáš Královič a Andrej Krajčovič. „Snažím sa ísť týždeň po týždni a držať sa čo najdlhšie. Určite ma každý gól teší, o to viac, že je to v národnom tíme, z čoho som veľmi šťastný. Poznám trénera a on pozná mňa,“ skonštatoval Kukuča. Do tímu pribudnú v budúcom týždni piati hráči. Obranu vystužia Dávid Mudrák, Mário Grman a Michal Beňo, útok posilnia zvolenskí útočníci Andrej Kudrna a Marek Hecl.Vydarený duel prežil aj Maxim Čajkovič, ktorý vo štvrtok napodobnil dvoma presnými zásahmi Kukuču. Dvadsaťštyriročný krídelník dostal priestor v elitnej formácii po boku Michala Krištofa a Mateja Kašlíka namiesto oddychujúceho Róberta Lantošiho. V polovici odvetného súboja s Nemeckom si účastník jedného juniorského svetového šampionátu otvoril strelecký účet v národnom A-tíme. Vo februári proti Nemcom zaznamenal tri asistencie. Výkonmi si tak v omladenom výbere pýta miestenku v záverečnej nominácii: „Keby si neverím na majstrovstvá sveta, tak by som sem ani nešiel. Toto bol iba jeden zápas a musím to preukazovať v každom a moju hru zlepšovať. Sebavedomie určite pôjde hore, ale nesmiem to prestreliť a musím zostať nohami na zemi a hrať hru, ktorú odo mňa tréneri vyžadujú. To bude kľúč na to, aby som sa dostal na MS.“Jediný post, na ktorom zatiaľ nenastala zmena je brankársky. V stredu nevyšiel duel Patrikovi Rybárovi, naopak o deň neskôr pôsobil istejšie Adam Húska, ktorý vychytal čisté konto. V pozícii trojky naďalej zostáva Filip Belányi. „Hodnotenie by som nechal na trénera brankárov, ale kľúčové boli zákroky za stavu 0:0 aj 1:0, keď nás Adam podržal. Samozrejme, pomáhali mu aj hráči a vždy je to o tíme,“ poznamenal Országh, ktorý príde aj na pondelňajší začiatok ďalšieho týždňa záverečného bloku prípravy, keďže o pripravenosti Ramsayho musia rozhodnúť lekári. Realizačný tím zatiaľ nešpecifikoval situáciu okolo Stanislava Škorvánka, ktorý nechýbal na predošlých dvoch šampionátoch. „Situácia so Stanom je taká, že je to v riešení. Kontakt tam je, ale v tomto momente vám nepoviem nič bližšie,“ doplnil Frühauf.Slovákov čakajú ešte ďalšie dva dvojzápasy v rámci prípravy. Počas budúceho týždňa (24. a 25. apríla) si zmerajú sily v Porube s úradujúcimi majstrami sveta Čechmi. Prípravu na šampionát vo švédskom Štokholme a dánskom Herningu uzavrú dvoma domácimi súbojmi s Francúzmi vo Zvolene (2. a 3. mája).