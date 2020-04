Facebook a Twitter bojuje proti dezinformáciám o koronavíruse, príspevky zmazal aj prezidentom

Bolsonaro koronavírus zľahčuje

Neexistuje overená liečba

1.4.2020 - Sociálne siete Facebook a Twitter zmazali príspevky brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara a jeho venezuelského kolegu Nicolása Madura pre šírenie dezinformácií o novom koronavíruse. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Obe sociálne siete v poslednom období posilnili svoje úsilie v boji proti falošným informáciám o koronavíruse.V prípade brazílskej hlavy štátu Facebook zmazal video, v ktorom tvrdí, že hydroxychlorochín je efektívny pri liečbe vírusu. Vo videu Bolsonara možno vidieť, ako sa rozpráva s ľuďmi v uliciach Taguatingy. Brazílsky prezident nový koronavírus opakovane zľahčuje a povzbudzuje Brazílčanov, aby ignorovali rady lekárov o udržiavaní odstupu.Facebook odstránil video z rovnomennej platformy aj zo služby Instagram. Ako uviedol pre BBC News, porušuje komunitné štandardy pre spôsobovanie ujmy. Pre portály Buzzfeed a The Verge objasnil, že hlavným dôvodom zmazania je hlavne zmienené tvrdenie o hydroxychlorochíne.Krok Facebooku prišiel po tom, čo Twitter zmazal tweet o doma vyrobenej liečbe na koronavírus od venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Obe sociálne siete zriedkakedy zasahujú do príspevkov svetových lídrov, aj napriek tomu, že sú overiteľne nepravdivé.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdí, že niektoré koktejly liekov majú vplyv na nový koronavírus, no zatiaľ neexistuje žiadna overená liečba. Využitie hydroxychlorochínu a príbuznej látky chlorochínu sú neoverené experimentálne spôsoby liečby. Napriek nedostatku klinických testov americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) obe látky schválil, pričom ich označil ako antimalariká pre "núdzové použitie" u pacientov s ochorením COVID-19 prijatých do nemocnice. Podľa FDA, potenciál možnej liečby prevážil známe riziko.Ešte pred rozhodnutím FDA americký prezident Donald Trump presadzoval použitie hydroxychlorochínu ako efektívneho lieku. Jeho osobnému právnikovi a niekdajšiemu starostovi New Yorku Rudymu Giulianimu zmazal Twitter príspevok, v ktorom tvrdil, že je pri liečbe vírusu stopercentne účinný. Citoval pritom Trumpovho podporovateľa Charlieho Kirka, ktorého tweety tiež zmazali.