Blanárovi sa nepozdáva zastavenie repatriácie Slovákov, zvolá Zahraničný výbor NR SR

Blanár žiada účasť Sulíka

Nárast po výzve

1.4.2020 - Predseda Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Juraj Blanár (Smer-SD) sa chce oboznámiť s dôvodmi zastavenia repatriácie slovenských občanov. Počas zajtrajšieho avizovaného zasadnutia parlamentu plánuje zvolať rokovanie svojho výboru. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Kancelárie NR SR Tomáš Kostelník.Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Martin Klus (SaS) na tlačovej konferencii 31. marca uviedol, že dôvod na ukončenie registrácie na repatriáciu spočíva podľa neho aj v tom, že rezort diplomacie takmer mesiac upozorňuje Slovákov, aby necestovali do zahraničia.Blanár podotkol, že MZVaEZ SR avizuje, že posledným dátumom, kedy sa postará o svojich obyvateľov v cudzine, je 2. apríl. Žiada od povereného ministra zahraničných vecí Richarda Sulíka (SaS) účasť na výbore. Požadovať bude aj predloženie informácií o tom, ako sa štátne orgány postarali o slovenských občanov vo svete, koľkých sa im podarilo dostať naspäť a čo čaká všetkých tých, ktorí sú zatiaľ mimo hraníc SR.Na Slovensko sa doposiaľ vrátilo 3 349 občanov v rámci repatriácie zo zahraničia. O repatriáciu zatiaľ požiadalo 6 037 Slovákov. Ministerstvo v pondelok 30. marca oznámilo, že žiadosti o repatriáciu je možné pokladať do polnoci 2. apríla.„Od včerajšej výzvy, kedy sme vyhlásili zastavenie repatriácie, sme zaznamenali nárast o 500 ľudí a očakávame, že ten počet bude rásť,“ informoval Klus. Dôvod na ukončenie registrácie na repatriáciu spočíva podľa neho aj v tom, že rezort diplomacie už takmer mesiac upozorňuje Slovákov, aby necestovali do zahraničia. „Už sme niekoľkokrát vyzvali občanov, aby zvážili svoje cesty do zahraničia a podľa možností necestovali. Bohužiaľ, niektorí toto ignorovali, napriek tomu vycestovali a dnes žiadajú o repatriáciu,“ zdôraznil.