Facebook a Twitter zakročili proti Trumpovi, jeho príspevky o koronavíruse porušili pravidlá

Porušenie pravidiel o dezinformáciách

Twitter reaguje zvyčajne rýchlejšie

6.8.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálne siete Facebook Twitter v stredu zakročili proti príspevkom amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho prezidentskej kampane, ktoré podľa nich šíria dezinformácie o koronavíruse . V oboch prípadoch to bolo video z Fox News, v ktorom šéf Bieleho domu hovorí, že deti sú proti vírusu "v podstate imúnne".Facebook problematický príspevok odstránil. Svoj krok zdôvodnil tým, že "video obsahuje nepravdivé tvrdenia, že skupina ľudí je imúnna voči COVID-19, čo je porušením našich pravidiel týkajúcich sa škodlivých dezinformácií" o ochorení.O pár hodín neskôr Twitter dočasne zablokoval Trumpovej kampani možnosť tweetovať z jej účtu na platforme, kým dané video neodstráni. Video pritom od kampane zdieľal na svojom účte aj samotný Trump. Twitter uviedol, že príspevok porušil ich pravidlá proti dezinformáciám o COVID-19. Keď tweety porušia pravidlá, Twitter požiada používateľov, aby ich odstránili a zakáže im zverejňovanie ďalších príspevkov, kým tak nespravia, pripomína agentúra AP.Twitter reaguje na problematické Trumpove príspevky zvyčajne rýchlejšie ako Facebook, pričom v uplynulých mesiacoch označil niekoľko jeho tweetov za to, že porušujú pravidlá o dezinformáciách a urážkach. Facebook tiež už odstránil alebo označil Trumpove príspevky, toto je však po prvý raz, čo tak spravil pre šírenie dezinformácií o koronavíruse.Ako upozorňuje AP, viacero štúdií naznačuje, ale nedokazuje, že existuje menšia pravdepodobnosť nákazy vírusom u detí ako u dospelých a že majú len mierne príznaky. To však neznamená, že sú "v podstate imúnne". Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb napríklad vykonalo štúdiu, na ktorej sa zúčastnilo 2 500 detí, pričom z nej vzišlo, že každé piate nakazené dieťa skončilo v nemocnici v porovnaní u dospelých, kde to bol každý tretí nakazený, a traja malí pacienti zomreli. Štúdia postráda kompletné dáta všetkých prípadov, ale naznačuje, že mnohé nakazené deti nemajú príznaky, v dôsledku čoho môžu šíriť vírus ďalej.