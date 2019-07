Facebook dostal rekordnú pokutu 5 miliárd dolárov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Franciso 13. júla (TASR) - Americká Federálna obchodná komisia (FTC) schválila pokutu vo výške približne 5 miliárd dolárov pre internetovú spoločnosť Facebook za porušenie ochrany súkromia. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na zdroje oboznámené s prípadom. Facebook aj FTC sa k správe odmietli vyjadriť.Podľa agentúry Reuters FTC vyšetrovala obvinenia, že Facebook nevhodne zdieľal informácie, ktoré patrili 87 miliónom užívateľov, s už neexistujúcou britskou firmou Cambridge Analytica, ktorá pracovala pre prezidentskú kampaň Donalda Trumpa. Vyšetrovanie bolo zamerané na to, či zdieľanie údajov porušilo dohodu medzi Facebookom a regulátorom z roku 2011 o ochrane súkromia užívateľov.Podľa amerického denníka Wall Street Journal (WSJ) sa očakáva, že FTC do vyrovnania zahrnie aj ďalšie obmedzenia týkajúce sa toho, ako Facebook zaobchádza so súkromím používateľov. Denník ďalej uviedol, že hlasovanie v komisii prebehlo stranícky, keďže traja členovia komisie nominovaní republikánmi hlasovali za pokutu a dvojica demokratov bola proti.Pokuta je najvyšším peňažným trestom, aký FTC uložila technologickej spoločnosti. Pre sociálnu sieť Facebook to však nemusí znamenať až tak veľa, keďže v minulom roku zaznamenal tržby vo výške takmer 56 miliárd dolárov.Londýnska konzultačná firma Cambridge Analytica pracovala pred americkými voľbami v roku 2016 pre predvolebný tím Donalda Trumpa. Neoprávnene získané osobné údaje užívateľov Facebooku sa pokúšala využiť na ovplyvnenie volebných výsledkov.Obvinenia sa týkali aplikácie, ktorá bola propagovaná ako osobnostný test. Zberala pritom údaje nielen od užívateľov Facebooku, ktorí ju používali, ale aj od ich priateľov. K zberu dát, ktoré následne odkúpila Cambridge Analytica, pritom dochádzalo bez súhlasu dotknutých užívateľov.Facebook nedokázal danú aplikáciu náležite kontrolovať napriek tomu, že mal informácie o pokusoch smerujúcich k získavaniu užívateľských dát.Facebook po vypuknutí škandálu okolo Cambridge Analytica sprísnil pravidlá ochrany osobných údajov. Spoluzakladateľ a šéf sociálnej siete Facebook Mark Zuckerberg bol v tejto súvislosti vypočúvaný aj v americkom Kongrese.