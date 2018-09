Facebook po hackerskom útoku odhlásil z účtov 90 miliónov užívateľov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 29. septembra (TASR) - Sociálna sieť Facebook čelí útoku, v rámci ktorého hackeri prenikli do 50 miliónov účtov. Ďalších približne 40 miliónov užívateľov Facebook z účtov preventívne odhlásil, informovala agentúra AP.Predstavitelia Facebooku zatiaľ nevedia, či mali hackeri nejaké konkrétne ciele a či napadnuté účty aj zneužili. Spoločnosť taktiež nevie, kto stojí za útokom, či v ktorej krajine sa jeho páchatelia nachádzajú.Viceprezident a produktový manažér Facebooku Guy Rosen uviedol, že útok je rozsiahly a že jeho okolnosti sú predmetom vyšetrovania.Podľa vyjadrenia spoločnosti Facebook hackeri na prienik do siete funkciu "View as" (Prezerať ako). Získali tak kontrolu nad účtami užívateľov a mohli by ich potenciálne zneužiť.Facebook už prijal opatrenia, aby bezpečnostný problém odstránil a o útoku informoval políciu." oznámil Facebook, ktorého vyjadrenie citovala agentúra DPA.Celkovo Facebook odhlásil 90 miliónov užívateľov, do ktorých účtov mohli hackeri preniknúť cez spomínanú funkciu "View as". Do svojich účtov sa dostanú až po opätovnom prihlásení.Facebook je jednou z najväčších sociálnych sietí a v súčasnosti má viac ako dve miliardy aktívnych užívateľov.