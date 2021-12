Facebook má mať na svedomí šírenie nenávisti a genocídu Rohingov, od firmy Meta žiadajú veľké odškodné

Nenávistné prejavy a dezinformácie

Milión utečencov v Bangladéši

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rohinskí utečenci zažalovali materskú firmu sociálnej siete Facebook - spoločnosť Meta za to, že na svojich platformách nezastavila nenávistné príspevky mjanmarskej armády a jej podporovateľov proti tejto moslimskej etnickej skupine.Žiadajú odškodné viac ako 150 miliárd dolárov. Hromadnú žalobu podali právnici v pondelok v Kalifornii.Príchod Facebooku do Mjanmarska v roku 2011 podľa nich pomohol šíreniu nenávistných prejavov, dezinformácií a podnecovania násilia, čo „predstavovalo podstatnú príčinu a prípadné pokračovanie genocídy Rohingov“.Algoritmy Facebooku podľa súdnych dokumentov zosilnili nenávistné prejavy voči Rohingom a firma nevynaložila dostatok peňazí na najatie moderátorov a kontrolórov faktov, ktorí hovorili miestnymi jazykmi alebo rozumeli politickej situácii.Žalobcovia tiež tvrdia, že Facebooku sa nepodarilo zablokovať účty a stránky alebo odstrániť príspevky podnecujúce násilie alebo nenávistné prejavy namierené proti Rohingom. Podobnú žalobu už avizovali aj právnici v Spojenom kráľovstve.Kombinované žaloby rohingských utečencov podávajú právnici v mene kohokoľvek na celom svete, kto prežil násilie alebo mal príbuzného, ktorý na následky násilia zomrel, uvádza agentúra AP. Meta, ktorá sa donedávna volala Facebook, zatiaľ neodpovedala na žiadosti o komentár.Perzekúcia a násilie v Mjanmarsku, ktoré sa začali v roku 2017, viedli k úteku tisícok Rohingov z krajiny.Odhaduje sa, že v utečeneckých táboroch v susednom Bangladéši žije milión príslušníkov tejto menšiny. Zhruba 10-tisíc Rohingov sa dostalo do USA.V roku 2018 ľudskoprávni odborníci Organizácie Spojených národov vyšetrujúci útoky na Rohingov uviedli, že Facebook zohral rolu pri šírení nenávistných prejavov.Podľa právnych firiem, ktoré stoja za žalobami, viac ako 10-tisíc Rohingov prišlo o život a viac ako 150-tisíc čelilo fyzickému násiliu.