Video: Ben a Mateo nezaháľajú, vydávajú ďalšiu novinku Tancuju

Českí tínedžeri Ben & Mateo – Benedikt Kis (14) a Mateo Klimek (15) už v čase vydania svojho debutového albumu Až ke hvězdám v apríli tohto roka intenzívne pracovali na ďalších nových skladbách. Výsledkom sú skladby Asi tě miluju a aktuálna novinka Tancuju, ktoré pripravili v spolupráci so slovenským producentom Tomim Popovičom. Ten má za sebou viacero úspešných spoluprác s domácimi či zahraničnými interpretmi. Tancuju dvojica zverejnila 4. decembra.

Ben & Mateo – Tancuju:

Na nahrávanie skladby Tancuju v Prahe osobne dohliadal slovenský producent Tomi Popovič, aby presne zodpovedala jeho predstavám. „V štúdiu bola dobrá nálada. Chceli sme, aby skladba bola ešte energickejšia a tanečná, a to sa nám podarilo,“ povedali Ben & Mateo. „Skladba je o snoch, predstavách a o tom, na čo myslíme alebo nás stretne v budúcnosti,“ vysvetlil Mateo. „Áno, je to romantika. Taká pohoda o láske, niečo, čo je proste krásne,“ dodal Ben.

Videoklip sa nakrúcal na viacerých miestach v priebehu dvoch dní. Režisér a kameraman Jakub Janča zvolil zaujímavý scenár, pričom hneď v úvode zobrazuje Bena a Matea v skutočne pokročilom veku, kedy spomínajú na svoju mladosť, ako to prebiehalo v kapele a stretávali sa dievčatami. „Pre chalanov to bola veľká zábava, pretože sa museli vžiť do úlohy sedemdesiatročných dôchodcov, ale užívali si to už od prvého skúšania kostýmov,“ povedala manažérka projektu Lucie Křečková. Celý produkčný tím sa nechal strhnúť touto dobrou náladou a nakrúcanie sprevádzal nefalšovaný a úprimný smiech a radosť. Speváci si dokonca po prvýkrát vyskúšali šoférovanie idúceho vozidla, čo bol pre nich neuveriteľný zážitok. A ako to teda Ben & Mato vidia? Ako to dopadne? Získajú si dievčatá srdcia spevákov a budú im robiť spoločnosť aj v dôchodku? To sa už dozvieme z videoklipu.

Od vydania albumu sa Ben & Mateo naďalej venujú práci na nových skladbách. Oproti minulosti nie je prioritným cieľom vydať album, ale zároveň nechcú, aby ich skladby skončili v zásuvke. Novinky od obľúbenej dvojice tak môžeme očakávať aj v roku 2022. Dvojica bude mať 12. decembra Vianočný koncert v Prahe (KC Zahrada) a na jar 2022 pripravuje tour Až ke hvězdám po všetkých českých krajských mestách.

Ben a Mateo

Ben a Mateo vznikli ako nová formácia počas pandémie. Debutový album Až ke hvězdám vydali 15. apríla tohoto roku a pokrstila im ho speváčka Lucie Bílá. Väčšinu skladieb už dvojica predstavila prostredníctvom videoklipov aj na sociálnych sieťach. Tínedžeri spolupracujú s viacerými producentami napr. Martinom Maxom Šrámekom, Ondřejom Žatkuliakom a v súčasnosti napr. s Tomim Popovičom, ktorý je podpísaný aj pod aktuálnou novinkou Tancuju. Tá nie je súčasťou vydaného albumu, a tak sa fanúšičky a fanúšikovia môžu pravdepodobne veľmi skoro tešiť na ďalšie skladby.

V tomto roku sa dvojica stala tvárou medzinárodného projektu #SayHi Rádia Junior, ktorý prebieha pod záštitou Európskej vysielacej únie (EBU). Projekt chce pomocou hudby a tanca spojiť deti z desiatich zapojených krajín, vymedziť sa tým proti šikane a poukázať na dôležitosť priateľstva. Pre tento účel naspievali Ben & Mateo pieseň Buď sám sebou (https://youtu.be/6xEy8xuh_uc).