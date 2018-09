Svetový deň srdca prízvukuje starostlivosť o vlastné i srdce blízkych

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 29. septembra (TASR) - Svetová federácia srdca (WHF) zamerala v tomto roku svoju kampaň na vlastné srdce človeka a na srdce jeho blízkych. Kampaň nesie názov "Moje srdce, vaše srdce" a koná sa pri príležitosti Svetového dňa srdca. Od roku 2012 pripadá na 29. septembra, dovtedy sa tento svetový deň slávil v poslednú septembrovú nedeľu.WHF je najväčšia svetová platforma venujúca sa zvyšovaniu povedomia verejnosti o chorobách kardiovaskulárneho systému, o chorobách srdcového svalu a o mozgových cievnych príhodách. Tohtoročná kampaň kladie podľa nej dôraz na výskum týkajúci sa vlastného srdca a srdca príbuzných a blízkych ľudí.Názov kampane "Moje srdce, vaše srdce" (My Heart Your Heart) má každému jednému človekovi, kardiológom a všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa profesne zaoberajú srdcom, pripomenúť, aby sa starali o "všetky naše srdcia", zdôraznila WHF.Cieľom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je do roku 2025 znížiť úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia o 25 percent.Prvýkrát Svetový deň srdca zorganizovala Svetová federácia srdca s podporou WHO, ktorá ho sponzoruje, s Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v nedeľu 24. septembra 2000.Odborníci počas Svetového dňa srdca informujú verejnosť o možnostiach, ako kardiovaskulárnym ochoreniam i mozgovým cievnym príhodám predchádzať.V roku 1996 UNESCO, WHO a WHF uzatvorili dohodu o spolupráci na rôznych projektoch zameraných na prevenciu chorôb srdca a srdcovocievneho systému. WHO v súčasnosti uznáva WHF ako jedného z hlavných partnerov v oblasti liečby a prevencie kardiovaskulárnych chorôb.