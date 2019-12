Facebook prestane používať telefónne čísla na odporúčanie priateľov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.12.2019 - Facebook v budúcom roku prestane používať telefónne čísla používateľov v systéme odporúčania priateľov. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že dôvodom sú obavy súvisiace s ochranou súkromia.V súčasnosti si môžu používatelia nastaviť, aby im systém pri prihlasovaní posielal kód do mobilného telefónu a skomplikovali tak hackerom prístup do svojho konta. Facebook však priznal, že tieto telefónne čísla využíval aj pri cielenej reklame a tiež vo svojom systéme odporúčania priateľov.Zmeny, ktoré sú súčasťou dohody s americkými regulačnými úradmi, by mali dokončiť v roku 2020.