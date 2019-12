Pokojná vianočná atmosféra inšpirovala aj trvorbu výtvarníkov

Na snímke jedno z diel Josefa Ladu. Foto: TASR/reprofoto Foto: TASR/reprofoto

Bratislava 23. decembra (TASR) – Pokojná atmosféra vianočných sviatkov i očarujúca malebná zimná krajinka sa objavili aj na plátnach výtvarných umelcov. Najznámejším klasikom, ktorý maľoval zimné krajinky, bol český maliar Josef Lada. Napriek hendikepu s poškodeným zrakom (nevidel na pravé oko), alebo možno aj vďaka nemu vytvoril vlastný nenapodobiteľný štýl. Najväčšou inšpiráciou pre neho boli idealizované spomienky na detstvo v rodných Hrusiciach. Jeho najslávnejšie maľby sú zimné motívy krajiny s Vianocami, sánkujúce sa deti, chalúpky zasypané snehom s oknami, čo svietia do zimného súmraku.Krajina s koledníkom, Betlehem, Okno so stromčekom, Deti v zime, Vianočný kapor, Sluhova koleda, Zabíjačka, Pokoj ľuďom dobrej vôle sú maľby, ktoré sa tematicky viažu k vianočnému obdobiu. Slová obdivu vyslovil o Josefovi Ladovi aj slávny španielsky maliar Pablo Picasso.Ďalší český maliar Antonín Strandel zaujal obrazom Zděchov v zimě (1944).Miloš Alexander Bazovský spracoval sviatočné obdobie v diele Vianoce (1936). Zimná krajina očarila aj jedného z najvýznamnejších slovenských autorov Ľudovíta Fullu, ktorého tvorbu charakterizuje výrazná farebnosť a osobitá fantázia. Zimný motív zobrazil v diele Zima za mestom (1960). Kúzelné obdobie zimných sviatkov inšpirovalo aj Vladimíra Kompánka, ktorý ho namaľoval na obraze Vianoce II (1995). Známe sú jeho maľby s témou fašiangov a s červeným vianočným koníkom, symbolizujúcim zimu.Zasnežená krajina v zime patrí i k raným modernistickým dielam slovenského maliara Antona Jasuscha. Obraz Zima, pred 1914 namaľoval umelec pred prvou svetovou vojnou. Priam rozprávkovú krajinu zobrazil na plátne aj výtvarník Karol Ondreička s názvom Zimné radosti (1942). V tvorbe Ernesta Zmetáka zaujme grafika Traja králi, ktorú vytvoril v 60. rokoch. Maliar Ladislav Mednyánszky upútal milovníkov umenia obrazom Zlatistý svit v zimnom lese z roku 1900.Vianočný príbeh ukryli vo svojich maľbách aj ďalší umelci. Florentský mních a maliar rannej renesancie Fra Angelico na svojom obraze The Annunciation (c. 1438, Zvestovanie) zachytil neočakávanú správu, ktorá zastihla Máriu v jej izbietke, keď očakávala narodenie svojho syna a samotný anjel jej to prišiel zvestovať.Francúzsky maliar Philippe de Champaigne je jedným z mála umelcov, ktorí vo svojej tvorbe zobrazili aj príbeh Jozefa a jeho váhanie prerušené príchodom anjela na obraze pod názvom The dream of saint Josef. Na obraze Mary and Joseph Travel to Bethlehem od flámskeho maliara Huga van der Goesa tehotná Mária práve zišla z oslíka a pokračuje pešo, aby si odpočinula od náročnej cesty. Jozef jej v tom láskavým gestom pomáha. Príbeh o troch mudrcoch, ktorí sa prišli pokloniť práve narodenému dieťatku, zobrazil vo svojom diele s názvom Del Lamovo, jeden z vrcholných predstaviteľov renesančného výtvarného umenia Sandro Botticelli. Aby Jozef s Máriou zachránili malého Ježiša, na radu anjela utiekli cez púšť do Egypta. Tento výjav verne stvárnil francúzsky maliar Jean Francois Millet.Nielen dospelí, ale aj deti, by si iste želali, aby Vianoce sprevádzalo sneženie ako na obraze Petra Brueghela s názvom Anbetung der Könige im Schnee, ktorý sa vyníma v Kunsthistorisches Museum vo Viedni. Na obrázku dominujú postavičky ľudí čakajúcich v mestskej uličke, aby sa mohli pokloniť novorodeniatku v maštali.Vianoce sú za dverami a pouličný umelec Banksy v Birminghame opäť prinútil ľudí zamyslieť sa. K bezdomovcovi ležiacemu na lavičke a jeho pár taškám primaľoval vianočné soby. Obraz nápadne pripomína Santa Clausa, ktorý v oblakoch lieta na saniach poháňaných magickými sobmi a s vrecami plnými darov. Dielo pouličného umelca mnohých chytilo za srdce. Záhadný Banksy je umelec, ktorého pozná celý svet, no nikto nepozná jeho identitu. Vo svojej tvorbe často poukazuje na spoločenské problémy.Pre majetnejších ľudí je zaujímavý trh s umením, preto doň investujú aj v období Vianoc. Wealth Report 2018, ktorý zostavujú spoločnosti Knight Frank a Douglas Elliman, upozornili na narastajúci trend investovania do umeleckých diel. V jednoročnom horizonte toto odvetvie zaznamenalo až 21-percentný nárast, čo je prekvapivo viac aj v porovnaní s investovaním do archívneho vína alebo historických vozidiel.