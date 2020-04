Facebook spúšťa funkciu Messenger Rooms, do videochatu sa dá pripojiť aj bez účtu

Zakladateľ ovláda nastavenia miestnosti

Facebook nebude rozhovory monitorovať

25.4.2020 - Spoločnosť Facebook spustila novú funkciu Messenger Rooms (Miestnosti). Novinka umožní skupinové videochaty až 50 osôb naraz a bez časového limitu. Do takejto Miestnosti, ktorú si môžu používatelia vytvoriť v aplikácii Messenger či priamo na sociálnej sieti Facebook, sa môže pripojiť ktokoľvek, aj keď nemá facebookový účet.Miestnosti môžu používatelia založiť a zdieľať vo vybraných príspevkoch, skupinách či udalostiach. Ak ich priatelia alebo komunity vytvoria Miestnosti, ktoré sú im otvorené, uvidia ich na Facebooku.Keď používateľ dostane pozvánku do Miestnosti, môže sa pripojiť priamo z telefónu alebo počítača, bez toho, aby niečo inštaloval. Možnosť vytvorenia miestnosti by mala byť čoskoro dostupná aj zo správ na službe Instagram a v aplikácii WhatsApp.Zakladateľ Miestnosti ovláda nastavenie súkromia, okrem iného aj to, kto ju uvidí, a či je zamknutá alebo odomknutá. Tiež môže z Miestnosti kedykoľvek kohokoľvek vylúčiť. Aby hovor začal, musí byť v nej zakladateľ prítomný.Používatelia môžu nahlásiť názov Miestnosti alebo niekoho profil, ak sa domnievajú, že porušuje Zásady komunity. Facebook však upozorňuje, že nebude videohovory počúvať ani monitorovať, čiže administrátori nebudú schopní preveriť nič, čo sa v Miestnosti stalo.V aplikácii Messenger budú môcť používatelia pri videochatoch využiť vizuálne efekty rozšírenej reality (AR), no aj nové efekty založené na umelej inteligencii. Facebook predstavil 360-stupňové pozadie, ktoré používateľov prenesie do rôznych priestorov. Používatelia tiež budú mať k dispozícii 14 nových kamerových filtrov, ktoré ponúkajú okolité osvetlenie pre rozjasnenie priestoru či tváre.Facebook spustil Messenger Rooms ešte tento týždeň v niekoľkých krajinách. V ostatných krajinách by mala táto funkcia začať fungovať v priebehu nasledujúcich týždňoch.