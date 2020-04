Situácia s hmyzom vo svete je komplikovaná, úbytok je výrazný

O štvrtinu menej za 30 rokov

Nárast vodného hmyzu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.4.2020 - Zdravie globálnej populácie hmyzu je omnoho komplikovanejšie, ako sa predpokladalo, naznačujú nové dáta podľa spravodajského portálu BBC. Predchádzajúci výskum naznačoval alarmujúci pokles v hmyzích populáciách na celom svete, so stratami do 25 % za desaťročie. Nová štúdia, ktorej výsledky publikovali v magazíne Science, najväčšia, akú dosiaľ vykonali, však konštatuje, že stav je komplexnejší a rôznorodejší.Suchozemský hmyz podľa autorov jednoznačne ubúda, no počty hmyzu žijúceho v sladkej vode sa zvyšujú.Cieľom novej štúdie, ktorá je podľa vedcov najväčšia, aká sa kedy venovala zmenám v populácii hmyzu, bolo poskytnúť ucelenejší pohľad na to, čo sa skutočne deje vo svete hmyzu. Odborníci v nej zhromaždili dáta zo 166 dlhodobých výskumov na 1 676 lokalitách.Ich zistenia naznačujú, že hmyz ako motýle, mravce a lúčne koníky ubúda o 0,92 % ročne, čo je zhruba 9 % za desaťročie. To síce nie je také zlé, ako ukazovali predchádzajúce výskumy, no autori upozorňujú, že aj tak je úbytok výrazný."Je to extrémne vážne, znamená to o štvrtinu menej hmyzu za 30 rokov," vyjadril sa vedúci autor štúdie Roel Van Klink z Nemeckého centra pre integratívny výskum biodiverzity a zároveň pripomenul, že uvádzaná hodnota je priemerná, takže na niektorých miestach "je situácia omnoho horšia".Najväčšie straty zaznamenali na americkom Západe a Stredozápade a v Európe, najmä v Nemecku. Situácia v Európe sa pritom zhoršila najmä v posledných rokoch, pričom najvýraznejší pokles prišiel od roku 2005.Štúdia pritom odhalila aj to, že i keď suchozemské druhy ubúdajú, počty hmyzu žijúceho v sladkej vode, ako sú napríklad podenky, každoročne stúpajú o 1,08 %. Tento pozitívny trend zaznamenali najmä na severe Európy, na západe Spojených štátov a od deväťdesiatych rokov tiež v Rusku. Výskumníci predpokladajú, že to súvisí so zákonmi zameranými na ochranu vôd.Nárast vodného hmyzu však nevynahradí straty suchozemských druhov. "Predstavujú len zlomok hmyzu žijúceho na súši, nie viac ako 10 %," vysvetlil Van Klink.Kľúčovú úlohu v úbytku hmyzu pritom podľa vedcov zohráva strata prirodzeného prostredia v dôsledku urbanizácie.Veria však, že ich zistenia dávajú nádej do budúcnosti. "Veríme tomu, pretože vidíme tieto nárasty medzi vodným hmyzom, ktoré súvisia so zákonmi, takže dúfame, že ak zavedieme správnu legislatívu, ktorá pomôže suchozemskému hmyzu, tiež sa môže zotaviť," uviedol Van Klink s tým, že na hmyze je "pekné, že väčšina má neuveriteľné množstvo potomkov, takže ak správnym spôsobom zmeníte habitat, veľmi rýchlo sa zotaví".