Facebook zablokoval Trumpove príspevky, v ktorých použil nacistickú symboliku

Symbol nenávistnej ideológie

Antifa stojí za násilnosťami počas protestov

Symbol používali nacisti

19.6.2020 - Sociálna sieť Facebook odstránila politické reklamy amerického prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta Mikea Pencea, v ktorých sa objavil obrátený červený trojuholník - symbol, ktorý kedysi používali nacisti na označenie politických väzňov v koncentračných táboroch.Spoločnosť to vo štvrtok vo vyhlásení vysvetlila tým, že reklamy porušovali ich zásady "proti organizovanej nenávisti".Zástupca Facebooku sa tiež vo štvrtok vyjadril, že spoločnosť nepovoľuje použitie symbolov nenávistnej ideológie, ak nie sú dané do kontextu alebo priamo odsúdené.Trumpova kampaň minula na reklamy, ktoré zverejnili v stredu, viac ako 17-tisíc dolárov (v prepočte vyše 15-tisíc eur) a medzičasom už zaznamenali stovky tisíc pozretí.Komunikačný šéf kampane Tim Murtaugh v reakcii na stiahnutie reklám tvrdil, že obrátený červený trojuholník bežne používa antifa, takže ho použili v reklame venovanej antife.Symbol podľa neho nie je uvedený v databáze symbolov nenávisti Ligy proti hanobeniu (ADL). Tvrdí tiež, že je to len emoji.Zároveň sa pokúsil incident otočiť proti médiám a poznamenal, že je "ironické, že to chcelo Trumpovu reklamu, aby médiá priznali, že antifa je nenávistná organizácia".Trump totiž vinil práve antifu za násilnosti počas protestov proti policajnej brutalite, i keď o tom neposkytol dôkazy.Experti tiež spochybnili vysvetlenie o používaní červeného trojuholníka ako bežného symbolu antify.ADL zároveň doplnila, že trojuholník nie je v ich databáze, pretože je to historický symbol a ich databáza obsahuje len také symboly, ktoré používajú moderní extrémisti a rasisti."Bez ohľadu na to, či si Trumpova kampaň bola vedomá jeho významu a histórie - použitie symbolu, ktorý je prakticky identický, ako ten, ktorý používal nacistický režim na označenie politických väzňov v koncentračných táboroch, na napadnutie svojich oponentov, je nechutné a hlboko znepokojujúce," uviedol riaditeľ ADL Jonathan Greenblatt.Napriek odstráneniu týchto reklám však Facebook a jeho zakladateľ Mark Zuckerberg stále čelia kritike za neodstránenie a neoznačenie starších Trumpových postov obsahujúcich nepravdy a výzvy na násilie voči protestujúcim.