Facebook zrušil účty prepojené na Trumpovho spojenca aj brazílskeho prezidenta

Zrušené desiatky účtov a stránok

Stone účasť popiera

Vytvorili falošné osoby

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.7.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Facebook odstránila siete účtov a stránok s väzbami na politického stratéga Rogera Stonea a brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara . Informuje o tom spravodajský portál BBC.V spojitosti so Stoneom, ktorý je spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa a vlani ho uznali vinným z klamania Kongresu, a jeho spolupracovníkmi Facebook zakročil proti dezinformačnej sieti.Zrušil dovedna 54 účtov, 50 stránok na svojej sociálnej sieti a štyri kontá na službe Instagram, ktoré zverejňovali príspevky o Stoneových webstránkach, knihách, mediálnych vystúpeniach, miestnej politike a materiáloch, ktoré zverejnila platforma Wikileaks pred prezidentskými voľbami v roku 2016.Niektoré dokonca mali väzby na skupiny presadzujúce nadradenosť belochov. Popularitu príspevkom v komentároch zdanlivo pridávali falošné profily, ktoré sa vydávali za obyvateľov Floridy.Jednu alebo viac facebookových stránok sledovalo okolo 260-tisíc účtov a celkovo zrušené stránky minuli na reklamu na Facebooku okolo 308-tisíc dolárov (v prepočte takmer 273-tisíc eur). Nathaniel Gleicher , vedúci oddelenia kybernetickej bezpečnosti spoločnosti Facebook, uviedol, že v rámci zrušenia siete stiahnu okrem iného aj Stoneove osobné účty. "Videli sme, ako sa tu hlboko zapájajú do aktivít," uviedol.Stone účasť na dezinformačnej sieti popiera a pre denník The New York Times sa vyjadril, že nikdy "nevlastnil ani nekontroloval falošné účty na Facebooku, Twitteri alebo Instagrame".V súvislosti s Bolsonarom zase Facebook identifikoval sieť falošných kont, ktoré viedli zamestnanci jeho vlády.Spoločnosť dovedna odstránila 35 facebookových účtov, 14 stránok, jednu skupinu a 38 kont na Instagrame, ktoré zverejňovali politické mémy, kritizovali politickú opozíciu, médiá a novinárov a zverejňovali príspevky o pandémii koronavírusu.Zodpovedné osoby vytvorili "falošné osoby vystupujúce ako novinári" a maskovali sa za spravodajské médiá.Facebook spája dané kontá so zamestnancami kancelárií Jaira Bolsonara, jeho synmi Eduardom a Fláviom či osobitným poradcom Térciom Arnaudom.Facebook tiež zrušil účty spojené s dezinformačnou kampaňou na Ukrajine, ktorú spája s miestnou reklamnou agentúrou, a stránku PR agentúry Estraterra sídliacej v Kanade za účasť na zahraničnom zasahovaní zameranom na Salvádor, Argentínu, Uruguaj, Venezuelu, Ekvádor a Čile.