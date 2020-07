Takmer všetky druhy lemurov na Madagaskare sú ohrozené, tretina je krôčik od vyhynutia

V ohrození aj veľryby

Tisícky ohrozených druhov

9.7.2020 (Webnoviny.sk) - Takmer všetky druhy lemurov žijúce na Madagaskare sú ohrozené a takmer jedna tretina z nich je len krôčik od vyhynutia. Dôvodom je najmä deforestácia a lov na tomto africkom ostrove, informovali vo štvrtok ochranári.Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) aktualizovala svoj zoznam ohrozených druhov, pričom konštatovala, že lemury sú ohrozené čoraz viac. Varovala tiež, že k vyhynutiu majú blízko aj veľryby biskajské.Nielen, že sa vo zvýšenej miere zachytávajú do rybárskych sietí, ale zrážajú sa aj s loďami, pravdepodobne v dôsledku klimatických zmien, ktoré posunuli ich migračné trasy severnejšie do trás námorných lodí.Červený zoznam IUCN upozorňuje na situáciu približne 6 000 najohrozenejších druhov. Poukazuje však aj na to, že zo 120-tisíc posudzovaných druhov rastlín, živočíchov a húb viac než štvrtine hrozí zánik."Všetko to majú na svedomí ľudské aktivity,” zdôraznil vedúci štúdie Craig Hilton-Taylor.Spomenul pritom napríklad presúvanie druhov na miesta, kam nepatria, ich nadmerné využívanie, odlesňovanie s cieľom vydláždiť cestu poľnohospodárstvu, urbanizmus, znečistenie prostredia "a, samozrejme, klimatické zmeny".