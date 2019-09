Falcao je na odchode z Monaca, mal by zamieriť do Galatasarayu

Radamel Falcao, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 1. septembra (TASR) - Kolumbijský futbalista Radamel Falcao zrejme v závere letného prestupového termínu zmení pôsobisko. Tridsaťtriročný útočník má podľa agentúry AFP namierené z AS Monaco do Galatasarayu Istanbul.Falcao pre zranenie členka neodohral zatiaľ v tejto sezóne ani minútu. S Monacom ho viaže kontrakt do konca ročníka, údajne však pochodil na rokovaniach s tureckým veľkoklubom, s ktorým sa dohodol na trojročnej zmluve. Prestupu stojí v ceste už len dohoda oboch klubov.