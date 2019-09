Juventus zdolal v divokom zápase Neapol

Hráč Juventusu Turín Gonzalo Higuain, archívna snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Sumáre:



AC Miláno - Brescia FC 1:0 (1:0)



Gól: 12. Calhanoglu



/Špalek za hostí do 76. min/





Juventus Turín - SSC Neapol 4:3 (2:0)



Góly: 16. Danilo, 19. Higuain, 62. Ronaldo, 90.+2 Koulibaly (vl.) - 66. Manolas, 68. Lozano, 81. Di Lorenzo

Rím 1. september (TASR) - Futbalisti AC Miláno zvíťazili v sobotňajšom zápase 2. kola talianskej Serie A na vlastnom štadióne nad nováčikom z Brescie 1:0, keď sa ako jediný presadil v 12. minúte hlavou Hakan Calhanoglu. V drese hostí hral do 76. minúty slovenský stredopoliar Nikolas Špalek.Juventus Turín si vo večernom šlágri na svojom štadióne poradil s SSC Neapol po prestrelke 4:3. Domáci mali duel výborne rozbehnutý, keď v 62. minúte viedli po góloch Danila, Gonzala Higuaina a Cristiana Ronalda už 3:0, no hosťom sa podarilo za 15 minút vyrovnať. Postupne sa presadili Konstantinos Manolas, Hirving Lozano a Giovanni Di Lorenzo. Prišla však druhá minúta nadstaveného času, Juventus zahrával priamy kop a Kalidou Koulibaly si zrazil loptu do vlastnej siete.