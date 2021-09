Falošný COVID certifikát vyjde v Grécku poriadne draho, krajina pritvrdila po odhalení podvodov

Pokuty môžu byť ešte prísnejšie

Viac než polovica je plne očkovaná

Do reštaurácií neočkovaní nemôžu

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Grécko zavádza prísne pokuty za falošné covid certifikáty. Minister zdravotníctva Thanos Plevris v piatok oznámil, že parlament schválil novelu zákona o uvalení pokút vo výške 5 000 eur za každý falošne vydaný certifikát potvrdzujúci očkovanie, zotavenie sa alebo negatívny test na ochorenie COVID-19.Súkromné zdravotnícke zariadenia, ktorým zistia vydanie falošných dokumentov, by mohli čeliť pokutám do 50-tisíc eur.„Ľudia, ktorí sa chystajú spáchať tieto činy, by mali vedieť, že ich prepustia, môže im hroziť trestné stíhanie a budú musieť zaplatiť veľa peňazí," povedal Plevris pre štátnu televíziu ERT.Pokuty budú podľa neho prísnejšie, ak vyjde najavo, že by falošné certifikáty mohli mať priamy súvis so šírením koronavírusu.Prísnejšie pokuty prichádzajú po tom, čo v štátnom vakcinačnom centre v stredogréckom meste Karditsa prepustili pracovníka, ktorý údajne pomohol niekoľkým desiatkam ľudí získať falošné dokumenty.Úrady vyšetrujú aj ďalšie takéto zariadenia v oblasti, pričom porovnávajú záznamy o očkovaní a vydané certifikáty.Popredný prokurátor zase vyzval regionálne prokuratúry v krajine, aby vyšetrili akékoľvek tvrdenia o falošných dokumentoch.Grécko v ostatných týždňoch zaznamenalo nárast v počte infekcií COVID-19, hospitalizácií a súvisiacich úmrtí. Koncom augusta počet potvrdených nových prípadov dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku pandémie.Plne zaočkovaných je v Grécku viac ako 56,1 percenta obyvateľstva. Od prvého septembra pritom platí povinnosť očkovania pre zamestnancov v zdravotníctve.Od pondelka budú napríklad kiná, reštaurácie a bary neprístupné pre neočkovaných ľudí, ktorí nemajú negatívny test na COVID-19 nie starší ako 48 hodín.V pondelok tiež otvárajú školy, kde žiaci a učitelia musia nosiť rúška a pravidelne sa testovať, ak neabsolvovali očkovanie.