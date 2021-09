Pomoc je na ceste, ministerstvo financií spustí schému, ktorá má udržať cestovky nad vodou

Formulár zverejnia na webe

Vyčlenili desiatky miliónov eur

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo financií SR začiatkom budúceho týždňa spustí výzvu na predkladanie žiadosti pre cestovné kancelárie o návratnú finančnú pomoc. Ak by túto schému nepripravilo, hrozilo by, že desiatky cestovných kancelárií by nemalo na vyplatenie peňazí pre svojich klientov.Ministerstvo financií o tom informovalo v piatok s tým, že schéma pomoci tak udrží tento sektor nad vodou."Po schválení Európskou komisiou môže ministerstvo financií naplno rozbehnúť pomoc pre cestovné kancelárie. Tie museli pre pandémiu rušiť svojim klientom zájazdy a poskytnúť im náhradné termíny alebo vrátiť peniaze," uviedol rezort financií.Schéma tak pomôže nie len prežiť cestovným kanceláriám, ale pomôže aj desiatkam tisíc ľudí, ktorí tak dostanú späť svoje peniaze za stornované dovolenky.Formulár na predkladanie žiadostí pre cestovné kancelárie ministerstvo zverejní na stránkach www.mfsr.sk a www.szrb.sk začiatkom budúceho týždňa.Nárok na poskytnutie pomoci budú mať tie cestovné kancelárie, ktoré vydali oznámenia o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijal navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde alebo tie kancelárie, ktoré vrátili zálohy za zrušené zájazdy takzvanej chránenej skupine klientov. Ide o stornované dovolenky v termíne od 12. marca 2020 do 31. augusta 2021."Ministerstvo financií na pomoc vyčlenilo sumu 65 miliónov eur. Z diskusií so zástupcami cestovných kancelárií vyplýva, že suma môže byť aj nižšia, no definitívne známa bude až po vyhlásení výzvy a po spracovaní prijatých žiadostí. Očakávame, že pomoc bude potrebovať približne 82 cestovných kancelárií," dodal rezort financií.